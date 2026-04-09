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Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada futbolera continúa a mitad de semana con la disputa de varios compromisos en Sudamérica y Europa, con representantes nacionales

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Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La jornada internacional de hoy jueves 9 de abril propone una agenda cargada de fútbol, con varios partidos que llamarán la atención de los hinchas, considerando que se jugarán importantes torneos de clubes de Sudamérica y Europa.

En la Copa Libertadores, Platense recibe a Corinthians en Vicente López. Ambos equipos debutan en la fase de grupos y buscan dar un primer paso firme en la competición. El club argentino, dirigido por Walter Zunino, afronta el reto con un plantel renovado y el apoyo de su afición. Enfrente, el conjunto brasileño llega con nombres de experiencia, entre ellos el peruano André Carrillo, quien figura en la convocatoria y podría sumar minutos como revulsivo.

La expectativa se centra en ver cómo reaccionan los equipos ante la presión inicial y si la ‘Culebra’ logra consolidarse en el mediocampo visitante.

En la Copa Sudamericana, Juventud de Las Piedras se mide frente a Cienciano en una llave que marca el debut internacional del cuadro uruguayo. El cuadro ‘canario’ busca hacer valer su localía, mientras que el ‘papá’ arriba con la esperanza de consolidar su buen momento en el plano continental: tercer puesto en el Torneo Apertura.

Por su parte, la Conference League presenta el duelo entre Mainz 05 y Racing Estrasburgo, dos equipos que buscan avanzar en una competencia que les ofrece una vía alternativa a la gloria europea. Ambos conjuntos llegan resultados positivos que se dan desde febrero, aunque buscarán dejar todo en el campo en la ida de los cuartos de final.

El resto de los encuentros de la jornada incluye los siguientes duelos: Rosario Central vs Independiente del Valle (Libertadores); Botafogo vs Caracas FC (Sudamericana); Friburgo vs Celta de Vigo, Bolonia vs Aston Villa, FC Porto vs Nottingham Forest (Europa League); Rayo Vallecano vs AEK Atenas, Crystal Palace vs Fiorentina, Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar (Conference League).

De la misma manera, Colombia vs Uruguay y Chile vs Paraguay serán los partidos que se disputarán por el Sudamericano Sub 17. La diversidad de escenarios y estilos promete una jornada intensa y con emociones en cada continente.

Partidos de Copa Libertadores

- Rosario Central vs Independiente del Valle (17:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Universidad Central de Venezuela FC vs Libertad (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Platense vs Corinthians (19:00 horas / ESPN, Disney+)

- Independiente Santa Fe vs Peñarol (21:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa Sudamericana

- Botafogo vs Caracas FC (17:00 horas / DSports)

- Juventud de Las Piedras vs Cienciano (17:00 horas / DSports)

- Macará FC vs América de Cali (19:30 horas / DSports)

- Carabobo FC vs Red Bull Bragantino (19:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de UEFA Europa League

- Friburgo vs Celta de Vigo (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Bolonia vs Aston Villa (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- FC Porto vs Nottingham Forest (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de UEFA Conference League

- Rayo Vallecano vs AEK Atenas (11:45 horas / Disney+)

- Crystal Palace vs Fiorentina (14:00 horas / Disney+)

- Mainz 05 vs Racing Estrasburgo (14:00 horas / Disney+)

- Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar (14:00 horas / Disney+)

Partidos de Liga Profesional Saudí

- Damac vs Al Qadisiya (11:00 horas)

- Al Ettifaq vs Al Riyadh (13:00 horas)

Partido de Copa Argentina

- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Deportivo Camioneros (19:00 horas / TyC Sports)

Partidos de Sudamericano Sub 17

- Colombia vs Uruguay (15:00 horas / DSports)

- Chile vs Paraguay (18:00 horas / DSports)

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