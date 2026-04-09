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El increíble gol anulado a Cusco FC que pudo ser el empate ante Flamengo por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los imperiales habían logrado equiparar la cuenta a los 65 minutos gracias a un cabezazo del lateral Marlon Ruidias, pero el VAR determinó que hubo una supuesta posición adelantada

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El futbolista peruano apareció por el segundo palo y logró la paridad en el certamen internacional - Crédito: ESPN.

Para la próxima será. Y es que el buen gol anotado por el defensor Marlon Ruidias a los 65 minutos para el Cusco FC contra el Flamengo, fue anulado por el juez del partido por una posición adelantada que fue cobrada gracias al VAR.

Todo comenzó con un rápido contragolpe del equipo imperial que se deshizo del control carioca para lanzarse con todo al ataque.

En esa atropellada, José Manzaneda se hizo del balón para buscar el arco del Mengao, pero el balón no salió en la dirección esperada y poco a poco se fue abriendo.

Pero eso no fue impedimento para que el talentoso volante se acomodara y lograra sacar un centro hacia el otro palo, por donde justamente llegó Ruidias y de un certero cabezazo ponía el 1-1. O al menos eso pensaba la hinchada cusqueña reunida en el Garcilaso de la Vega. Pero El árbitro paraguayo Derlis López señalaría lo contrario

Fue o no fue off side

Cusco FC – Facundo Callejos – Flamengo – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 8 marzo
(ESPN)

Esa es la pregunta que la fanaticada se hacía, pues tras el gol, el árbitro guaraní fue llamado por sus asistentes en el sistema VAR y le indicaron que al momento de que Manzaneda sale disparado a buscar el balón, una pequeña parte de su cuerpo (el hombro más concretamente) estaba adelantadA.

La decisión fue ratificada por el juez principal y el tanto fue anulado. Sin embargo, en las redes sociales se desató la polémica ya que las imágenes brindadas por la trasmisión oficial no quedó claro que tan fuera de lugar estaba el mediocampista peruano

Enamorado del Perú

Cusco FC – Facundo Callejos – Flamengo – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 8 marzo
(Cusco FC)

El delantero argentino Facundo Callejos, quien suma seis goles en el campeonato, ha sido fundamental para mantener competitivo al conjunto cusqueño en una temporada marcada por la irregularidad.

Sin embargo, La relación de Callejo con Perú trasciende lo deportivo. En diálogo con el programa Hablemos de Max, el futbolista manifestó su interés en vestir la camiseta de la selección peruana, motivado tanto por razones futbolísticas como por el lazo histórico entre ambos países. “¿La selección? Sí. Ustedes nos defendieron en Las Malvinas, yo aunque sea en un amistoso los quiero defender. Si me dan los años, lo tengo muy hablado con mi señora. Un amistoso en Cusco, voy y los defiendo a morir”, expresó el delantero.

Este sentimiento se apoya en los hechos ocurridos en 1982, durante el conflicto de las Malvinas, cuando el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry dispuso el envío de aviones Mirage M5-P y misiles Exocet a la Argentina, así como municiones y repuestos. Para Callejo, ese antecedente refuerza su identificación con el país y su agradecimiento a la afición local. “Es un país al cual quiero mucho desde antes, porque soy muy patriota y ustedes nos ayudaron en Las Malvinas y los respeto mucho”, indicó en una entrevista previa.

Desafíos del Cusco FC y aspiraciones continentales

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El arranque del Cusco FC en el Torneo Apertura 2026 ha evidenciado altibajos. Callejo reconoció que la campaña presenta similitudes con la temporada anterior, lo que representa un reto para el plantel. “El inicio ha sido un poco irregular, hemos tenido un inicio similar el año pasado. Es una tendencia que se está marcando y debemos ir corrigiéndola, porque son muchos puntos que vamos dejando al inicio del campeonato”, declaró el goleador argentino.

En el plano internacional, Callejo valoró la exigencia del grupo en la Copa y consideró que enfrentar a rivales de jerarquía es un estímulo adicional. “A mí me gustó, fue hermoso. Uno siempre quiere jugar con los mejores, es una realidad. También sirve como parámetro para ver dónde estamos parados. Es un lindo desafío, sabemos que con nuestras armas podemos ser un equipo duro. Hay que estar muy atentos”, afirmó el delantero.

El jugador remarcó que la altura de Cusco puede ser un factor decisivo en la competencia: “Sabemos que estamos muy altos con respecto a los rivales que nos tocaron. De ese lado tenemos un plus en la localía. Somos conscientes de que si nos hacemos fuertes de local podremos pasar de fase”.

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