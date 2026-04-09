Cusco FC vs Estudiantes: día, hora y canal TV del choque por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. (Cusco FC)

El estreno de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 dejó sensaciones encontradas entre sus seguidores debido a las polémicas. El equipo peruano recibió a Flamengo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde mostró pasajes de buen fútbol pero no pudo evitar la derrota por 2-0 frente al conjunto brasileño.

Cusco FC vs Estudiantes: día y hora del partido por Copa Libertadores 2026

La agenda de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 no concede tregua tras la derrota ante Flamengo. El equipo peruano deberá enfocarse en su próximo compromiso, que será ante Estudiantes de La Plata el martes 14 de abril en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El partido se disputará a las 17:00 horas en Perú.

La organización ha dispuesto horarios diferenciados para facilitar el seguimiento del encuentro en varios países. Los aficionados de Venezuela, Bolivia y Miami podrán ver el partido desde las 18:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil la transmisión arrancará a las 19:00 horas. Este esquema permite que la audiencia sudamericana y de otras regiones pueda estar atenta al desarrollo de la segunda fecha del grupo.

Cusco FC cayó en su debut por Copa Libertadores ante Flamengo por 2-0. Crédito: Instagram Cusco FC.

Canal TV para ver Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de ESPN, la cadena internacional que posee los derechos oficiales del torneo en Perú y el resto de Sudamérica. El compromiso también podrá verse en directo a través de Disney+, plataforma de streaming que ofrece el acceso al partido para suscriptores en dispositivos móviles y computadoras.

Por otro lado, el portal de Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto del desarrollo del encuentro. Los usuarios podrán acceder a la narración de los goles, las jugadas más relevantes, el resumen del partido, la actualización de la tabla de posiciones y todos los detalles que rodean la participación internacional del conjunto cusqueño.

Resumen del Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores 2026

Cusco FC inició su andadura en la Copa Libertadores 2026 con una derrota por 2-0 frente a Flamengo, el vigente campeón del torneo, en el estadio Garcilaso de la Vega. El conjunto peruano, dirigido por Alejandro Orfila, sostuvo la igualdad durante más de una hora, mostrando solidez táctica y generando oportunidades claras, especialmente a través de Facundo Callejo y Marlon Ruidías.

El marcador se abrió a los 59 minutos con un tanto de Bruno Henrique, que aprovechó una rápida transición ofensiva. Poco antes, el equipo local había celebrado un gol, pero el VAR lo anuló tras una revisión minuciosa por posición adelantada. Esta decisión resultó determinante, ya que cambió la dinámica del partido y permitió que Flamengo tomara el control.

En el tiempo añadido, Giorgian De Arrascaeta sentenció el resultado tras una jugada que incluyó un doble intento frustrado por Pedro Díaz. Ahora, Cusco FC debe buscar sus primeros puntos en su visita a Estudiantes de La Plata.

El futbolista peruano apareció por el segundo palo y logró la paridad en el certamen internacional - Crédito: ESPN.

Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 2: Estudiantes vs Cusco FC (martes 14 de abril / 17:00 horas / estadio Uno)

- Fecha 3: DIM vs Cusco FC (jueves 3 de abril / 21:00 horas / estadio Atanasio Girardot)

- Fecha 4: Cusco FC vs Estudiantes (miércoles 6 de mayo / 17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 5: Cusco FC vs DIM (miércoles 20 de mayo / 21:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 6: Flamengo vs Cusco FC (martes 28 de mayo / 19:30 horas / estadio Maracaná)

Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026