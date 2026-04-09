A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Foto 0: El elenco cusqueño encara a Juventud de Las Piedras en el estadio Centenario por el debut en el grupo B de la Copa Sudamericana, decidido a extender su gran momento y recobrar la gloria internacional que obtuvo en 2003 (Redes Sociales)

Cienciano arranca hoy, jueves 9 de abril, una nueva aventura internacional con la ilusión de volver a vivir una gesta histórica como la de 2003, cuando se coronó campeón de la Copa Sudamericana. En esta ocasión, el conjunto cusqueño se traslada a Uruguay para medirse ante Juventud de Las Piedras, en un duelo correspondiente al Grupo B del mencionado torneo continental.

El encuentro se disputará en el tradicional Estadio Centenario, un escenario cargado de historia en el fútbol sudamericano. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega motivado tras encadenar buenos resultados en el campeonato local, y buscará trasladar ese buen momento a su estreno internacional. El partido se jugará desde las 17:00 horas en Perú, de acuerdo a la programación oficial de Conmebol.

El duelo será dirigido por el árbitro ecuatoriano Bryan Loayza Salazar y se disputará en el estadio Centenario, un escenario de relevancia histórica en el fútbol sudamericano.

A qué hora juega Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre Juventud y Cienciano ya tiene horario confirmado para toda la región, con el Centenario como escenario del estreno internacional.(Cienciano)

El choque entre Juventud y Cienciano por la fecha inaugural del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 dará inicio el jueves 9 de abril a las 17:00 en horario de Perú, Colombia y Ecuador, equivalente a las 19:00 en Uruguay, Argentina y Paraguay. La cita futbolística se desarrollará en el estadio Centenario, recinto icónico de la capital uruguaya.

El partido marca el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones en torneos internacionales. Mientras Juventud busca revertir una serie desfavorable en el campeonato uruguayo, Cienciano arriba con una seguidilla positiva que lo mantiene entre los tres mejores de la Liga 1 peruana.

Según la Confederación Sudamericana de Fútbol, la terna arbitral estará encabezada por Bryan Loayza Salazar, reconocido por su participación en torneos de clubes de la región. El horario fue definido para facilitar la audiencia en los principales mercados de Sudamérica y asegurar la cobertura televisiva regional.

Canal para ver Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Juventud será transmitido en Sudamérica por DSports y plataformas digitales que permitirán seguir el debut desde distintos dispositivos (Cienciano)

La transmisión oficial del encuentro entre Juventud y Cienciano estará a cargo de DSports para toda Sudamérica, con señal en los canales 610 y 1610 HD. Además, los usuarios podrán acceder al partido mediante la plataforma digital DGO, habilitada en computadoras, televisores inteligentes y dispositivos móviles, lo que amplía la oferta para quienes siguen la competencia desde fuera de casa.

Adicionalmente, la plataforma Disney+ habilitará la señal en vivo, permitiendo que el público sudamericano acceda al encuentro por streaming. En Perú y otros países de la región, la cobertura digital incluirá actualizaciones en tiempo real, videos de los goles y análisis de las jugadas clave a través de portales deportivos especializados.

El acceso a las distintas opciones dependerá de la suscripción activa a los servicios mencionados. Las plataformas han confirmado que el partido estará disponible en simultáneo para toda Sudamérica, garantizando la cobertura del debut de Cienciano ante Juventud en la fase de grupos.

De igual manera, Infobae Perú estará brindando en vivo todas las incidencias, goles y todo lo que que ocurra en este interesante duelo.

Cómo llegan Cienciano y Juventud

Cienciano llega en racha positiva al debut, mientras Juventud enfrenta un panorama adverso, en un contraste que marca la previa del partido en Montevideo. (AFP)

Cienciano aterriza en Montevideo tras encadenar seis partidos sin perder, con cinco triunfos y un empate reciente frente a FBC Melgar en la fase preliminar del torneo continental que terminó en triunfo por penales. El equipo peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, se ubica actualmente en la tercera posición del Torneo Apertura de la Liga 1 y ha mostrado solidez ofensiva, destacando la actuación del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, máximo goleador del campeonato local.

“El grupo está motivado y enfocado en iniciar la Copa Sudamericana con un resultado positivo”, señaló Horacio Melgarejo en la previa al viaje. Por su parte, Garcés expresó que “el objetivo es mantener el nivel y aportar goles en cada partido internacional”.

En contraste, Juventud de Las Piedras llega a la cita tras una serie adversa que lo posiciona en el último lugar del campeonato uruguayo, con ocho derrotas acumuladas y una eliminación reciente en la fase preliminar de la Copa Libertadores. El mediocampista Ramiro Peralta ha sido una de las figuras más regulares, aportando en la creación de juego y equilibrio en la mitad de la cancha.

El partido representa la primera oportunidad para ambos equipos de medir su nivel en el grupo B, que también integran Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello. Para Cienciano, el duelo simboliza el inicio de una nueva aventura internacional, con la ambición de replicar su histórico título sudamericano conseguido en 2003. Para Juventud, será una ocasión para revertir la tendencia negativa y sumar en el debut de la fase de grupos.