Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy miércoles 8 de abril se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado del fútbol. Y es que el balón rodará en el plano europeo y sudamericano con encuentros electrizantes y la presencia, tanto de clubes peruanos como de un representante en el exterior.

En la Copa Libertadores, el duelo entre Cusco FC y Flamengo genera altas expectativas. La escuadra ‘dorada’ viene de dos victorias seguidas en el Torneo Apertura, que lo ubica en el sexto lugar. Por su parte, el ‘mengao’ llega como favorito, pero con la presión de no ceder puntos en el inicio del grupo.

En el caso de Sporting Cristal, el reto es doble: frenar a un Cerro Porteño que acostumbra a marcar primero y corregir su propia fragilidad defensiva, ya que los ‘celestes’ no viven un presente positivo en la Liga 1, por lo que en el debut de Zé Ricardo buscará imponerse en el estadio Miguel Grau del Callao.

El fútbol peruano suma otra expectativa en la Copa Sudamericana, donde Erick Noriega podría debutar con Gremio en su visita a Montevideo City Torque, en el estadio Centenario. La posibilidad de que el ‘Samurai’ sume minutos en un torneo internacional aumenta el interés sobre el partido, que representa una oportunidad para el jugador de consolidarse en el plantel brasileño.

La actividad internacional continúa en Europa, donde la UEFA Champions League presenta dos choques de alto nivel: PSG recibe a Liverpool en el Parque de los Príncipes, mientras que Barcelona enfrenta a Atlético Madrid en el Camp Nou. Ambos partidos marcan la ida de los cuartos de final, con plantillas repletas de figuras y expectativas de encuentros abiertos.

En la UEFA Europa League, Sporting Braga se mide ante Real Betis en el estadio Municipal de Braga, buscando ventaja en la ida de la serie. El cuadro portugués intentará imponer su localía ante el elenco español que no viene bien en LaLiga.

La selección peruana sub 17 enfrenta a Bolivia en una jornada clave del Sudamericano de la categoría en Paraguay. El objetivo es sumar puntos que le permitan mantener posibilidades de clasificación tras las goleadas sufridas por 4-1 ante Argentina y Brasil.

Partidos de Copa Libertadores

- Mirassol 1-0 Lanús (Finalizado)

- Coquimbo Unido 1-1 Nacional (Finalizado)

- DIM 1-1 Estudiantes La Plata (Finalizado)

- Junior de Barranquilla 1-1 Palmeiras (Finalizado)

- Cusco FC 0-2 Flamengo (Finalizado)

- Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño (Finalizado)

Partidos de Copa Sudamericana

- Deportivo Cuenca 1-0 Santos (Finalizado)

- Deportivo Riestra 0-0 Palestino (Finalizado)

- Deportivo Recoleta 1-1 San Lorenzo (Finalizado)

- Audax Italiano 0-2 Olimpia (Finalizado)

- Blooming 1-1 River Plate (Finalizado)

- Montevideo City Torque 1-0 Gremio (Finalizado)

- Academia Puerto Cabello 2-1 Atlético Mineiro (Finalizado)

Partidos de UEFA Champions League

- PSG 2-0 Liverpool (Finalizado)

- FC Barcelona 0-2 Atlético Madrid (Finalizado)

Partido de UEFA Europa League

- Sporting Braga 1-1 Real Betis (Finalizado)

Partidos de Concachampions

- Tigres 2-0 Seattle Sounders (Finalizado)

- Toluca 4-2 Los Angeles Galaxy (Finalizado)

Partido de Copa Argentina

- Sarmiento 1-0 Tristán Suárez (Finalizado)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Universidad Católica 1-1 Emelec (Finalizado)

Partido de Copa Ecuador

- UD Juvenil 0-2 Daquilema (Finalizado)

Partidos de Sudamericano Sub 17

- Bolivia 2-0 Perú (Finalizado)

- Venezuela 2-3 Argentina (Finalizado)