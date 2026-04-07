Gonzalo Bueno impone su condición de favorito para vencer a Bruno Fernandez y regresa al triunfo en el Challenger de Campinas

Gonzalo Bueno pisa firme en Challenger 75 de Campinas. Crédito: Instagram gonzaletero.

Hace apenas quince días, Gonzalo Bueno tuvo una oportunidad de oro para romper la barrera del Top 200, un hito que marcaría un antes y un después en su carrera profesional. Sin embargo, la presión externa y los nervios propios de la instancia le jugaron una mala pasada en el momento definitivo. El golpe anímico fue doble cuando, apenas una semana después, se despidió de forma prematura en su debut en el Challenger de Sao Leopoldo.

Por tal motivo, su estreno en el Challenger 75 de Campinas no representaba un compromiso cualquiera en el calendario. El triunfo obtenido ante el brasileño Bruno Fernandez posee un valor revitalizador que trasciende lo numérico. Es, en esencia, el impulso anímico que el joven peruano necesita para recuperar la confianza perdida y sacudirse de la frustración acumulada por los resultados esquivos.

Gonzalo Bueno (#211 ATP) saltó al campo con la responsabilidad de ser el primer favorito del cuadro principal. No defraudó a las expectativas del público ni a su propio estatus, pues impuso su jerarquía desde el primer servicio. Superó al deportista local con parciales de 6-2 y 7-5 y aseguró de esta manera su presencia en los octavos de final del certamen brasileño.

Gonzalo Bueno se ubica provisionalmente en el puesto 208 del ranking ATP. Crédito: Tenis Al Máximo.

El clasificado número uno mostró un tenis sumamente agresivo y una solidez defensiva que desesperó a su oponente por momentos. Bueno necesitó de una hora y 45 minutos para despachar a Fernandez (#658 ATP), quien opuso resistencia sobre el final del encuentro. El trujillano dominó el primer parcial con relativa comodidad y parecía encaminar un cierre muy rápido al sacar una ventaja considerable en la segunda manga.

En ese segundo set, el peruano logró una diferencia de 4-1 que vaticinaba un trámite sencillo. No obstante, el brasileño reaccionó con orgullo ante su gente y logró emparejar las acciones hasta un tenso 5-5 que encendió las alarmas. En ese instante crítico, Bueno recuperó la calma necesaria, ajustó sus tiros de fondo y selló la victoria definitiva que le permite seguir soñando con el título.

Su siguiente desafío en la ronda de los dieciséis mejores será ante un rival que saldrá de un duelo internacional muy parejo. Se medirá contra el ganador del choque entre el español Nicolás Álvarez Varona (#467) y el argentino Lucio Ratti (#487). El cuadro se presenta favorable para sus pretensiones de alcanzar las rondas finales y seguir sumando puntos vitales para su escalada.

Gonzalo Bueno e Ignacio Buse compiten y comparten juntos desde la infancia. Crédito: Difusión.

¿Qué necesita Gonzalo Bueno para ser Top 200 esta semana?

El ingreso al selecto grupo de los 200 mejores tenistas del planeta es el gran motor que moviliza a Gonzalo en esta gira. Tras su victoria en la primera ronda, su ranking en vivo se sitúa actualmente cerca del puesto 208 de la clasificación mundial. No obstante, todavía tiene un arduo trabajo por delante para asegurar este objetivo que tanto anhela su entorno.

Para aparecer el próximo lunes dentro del ansiado Top 200, las semifinales en Campinas aparecen como el requisito mínimo obligatorio. Si alcanza esta instancia, sumaría 22 puntos valiosos que lo llevarían a un total de 309 unidades en el sistema. Esta cifra parece ser suficiente para desplazar a sus competidores directos y establecer una nueva marca personal en su prometedora trayectoria.

Si Bueno mantiene este nivel de concentración y logra instalarse en la gran final, aseguraría el puesto 185 aproximadamente. En el escenario ideal de coronarse campeón el domingo, daría un salto espectacular hasta el casillero 170 del ranking profesional. Todo depende exclusivamente de su regularidad física y técnica en los próximos tres partidos que tiene por delante en Brasil.

El tenista peruano se impuso en sets corridos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. (Video: ATP)