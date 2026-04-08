Carlos Garcés promete los tres puntos en el estreno de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: “Vamos con esa mentalidad”

El equipo peruano arribó a Montevideo decidido a comenzar su participación en la Copa Sudamericana 2026 con una victoria, respaldado por el liderazgo de Carlos Garcés y el objetivo claro de sumar tres puntos en el Estadio Centenario (Facebook / Cienciano)

El atacante ecuatoriano del Cienciano Carlos Garcés subrayó la importancia del certamen internacional para el club cusqueño y remarcó que el grupo se encuentra en condiciones óptimas para competir a la altura de la exigencia sudamericana. El delantero, quien es una de las figuras del plantel, insistió en que el equipo buscará imponer su juego y obtener los tres puntos en su visita al histórico Estadio Centenario.

Para Cienciano, el reto continental significa no solo medirse ante rivales de peso, sino también revalidar un pasado glorioso en la región. El club peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, integra el Grupo B junto a Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay.

Tras superar a Melgar en una dramática definición por penales, el equipo cusqueño selló su pase a la fase de grupos y ahora apunta a avanzar en el torneo, con la confianza que le brinda su buen momento en el campeonato local.

“Vamos a Uruguay con la mentalidad de ganar”, asegura Garcés

El delantero Carlos Garcés dejó claro que Cienciano afrontará su estreno en la Sudamericana con ambición total, decidido a buscar una victoria clave en Montevideo. (Facebook / Cienciano)

Carlos Garcés, referente ofensivo de Cienciano, manifestó que el grupo está motivado por disputar nuevamente una Copa Sudamericana, certamen en el que la institución fue campeona en 2003. El delantero declaró: “Vamos a ir allá con la intención de jugar y buscar los tres puntos”, dejando en claro el enfoque del plantel para el debut en Montevideo.

El atacante explicó que, aunque Juventud no atraviesa su mejor momento en el campeonato uruguayo, el cuerpo técnico y los jugadores han estudiado al rival y reconocen el peligro que representa en el contexto internacional. “Sabemos que no viene pasando bien en el torneo local, pero ya demostró en copa lo que puede hacer”, señaló Garcés, añadiendo que la consigna para el grupo es mantener la concentración en todo momento.

Garcés destacó la exigencia que representa vestir la camiseta de Cienciano, institución que siempre busca protagonismo tanto en el torneo peruano como en los certámenes continentales. El delantero remarcó: “Gracias a Dios estamos ahí peleando el torneo”, reflejando la confianza que existe dentro del plantel por el rendimiento conseguido en la liga nacional. Además, valoró el aporte de futbolistas como Leandro Romagnoli y La Torre en el equipo, a quienes consideró piezas de jerarquía.

Cienciano arribó a Montevideo y se alista para el debut

El plantel cusqueño ya se encuentra en Uruguay, donde ultima su preparación para enfrentar a Juventud en el Estadio Centenario en su estreno internacional. (Facebook / Cienciano)

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo arribó la noche del lunes a Montevideo, donde comenzará su camino en la Copa Sudamericana 2026. Tras el viaje, el plantel se instaló en su hotel de concentración y programó entrenamientos tanto martes como miércoles, a fin de llegar en óptimas condiciones al partido frente a Juventud.

El encuentro está pactado para el jueves 9 de abril a las 17:00 (hora peruana) en el Estadio Centenario, un escenario emblemático en la historia del fútbol sudamericano. Cienciano, único equipo peruano que ha conquistado títulos internacionales de clubes, buscará iniciar con buen pie en un grupo que comparte con rivales de Brasil y Venezuela.

El camino de Cienciano hacia la fase de grupos quedó sellado tras una definición desde el punto penal ante Melgar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los cusqueños se impusieron por 5-4, asegurando así su presencia en el certamen regional. Los partidos de la Copa Sudamericana 2026 podrán verse en vivo por ESPN, DSports y, vía streaming, a través de Disney+ y DGO.

La delegación cusqueña llega a Uruguay con la expectativa de reeditar gestas pasadas. El club se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2003 y de la Recopa Sudamericana en 2004, hitos que consolidaron su prestigio más allá del ámbito local.

Juventud apuesta por un nuevo entrenador

El equipo uruguayo apostó por un cambio en el banquillo para afrontar el torneo, confiando en que su nuevo entrenador impulse un inicio positivo ante Cienciano. (Tenfield)

El rival de Cienciano, Juventud, afronta el arranque de la Copa Sudamericana tras la llegada de su nuevo director técnico, Sergio Blanco, quien firmó contrato hasta el final de la temporada. El entrenador tomó la posta en un contexto adverso para el club uruguayo, actualmente en el último lugar del campeonato de su país.

El nuevo estratega, conocido como “Chapita”, asume la conducción de Juventud con el desafío inmediato de debutar en el certamen internacional apenas días después de su arribo. Su trayectoria incluye pasos por Montevideo Wanderers, donde dirigió entre 2022 y 2023, y una experiencia en Celaya FC de México, club con el que alcanzó una final de ascenso.

En su etapa como futbolista, Blanco dejó su huella en Sporting Cristal al consagrarse campeón en 2014, anotando goles determinantes durante la campaña del título. Ahora, como entrenador de Juventud, tendrá la misión de revertir el presente del equipo y buscar un buen arranque en el torneo continental ante el conjunto cusqueño.

La expectativa en Montevideo es alta, tanto por el debut de Juventud en el Grupo B como por la llegada de un técnico con experiencia internacional. El duelo ante Cienciano servirá como termómetro del nuevo ciclo para el club uruguayo.