Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La fase de grupos de la Copa Libertadores dará inicio, en tanto que en la Champions League se disputarán los cuartos de final

Guardar
Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este martes 7 de abril se jugarán partidos clave en las principales competencias de clubes a nivel internacional. La Champions League abrirá su etapa de cuartos de final, mientras que tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana pondrán en marcha la fase de grupos. Sigue todos los resultados en vivo en esta nota.

En la Libertadores, Universitario de Deportes visitará a Deportes Tolima en Ibagué por el Grupo B. El conjunto peruano llega fortalecido tras imponerse 1-0 en el clásico ante Alianza Lima, mientras que el equipo colombiano mantiene un sólido invicto como local.

El torneo también tendrá un cruce destacado entre Boca Juniors y Universidad Católica en Chile. Este enfrentamiento despierta gran interés en Argentina, ya que marca el regreso de los ‘xeneizes’ a estas instancias del certamen tras varias temporadas. En su última participación, el club argentino alcanzó la final.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

En la Copa Sudamericana, Alianza Atlético será el representante peruano. El equipo de Sullana recibirá a Tigre en el estadio Miguel Grau del Callao, con el objetivo de revertir una racha adversa de dos partidos sin ganar. El conjunto argentino parte como favorito según los pronósticos previos.

Por otra parte, la Champions League presentará dos duelos atractivos por los cuartos de final. Sporting CP enfrentará a Arsenal en Portugal. El equipo inglés aparece como favorito, aunque la campaña del conjunto luso sugiere un partido disputado.

El Real Madrid y Bayern Múnich protagonizarán el encuentro más esperado del día, un enfrentamiento que bien podría definirse en una final europea. El equipo español llega tras una derrota en LaLiga, pero suele mostrar su mejor versión en el torneo continental. El conjunto alemán cuenta con figuras como Lennart Karl, Luis Díaz y Michael Olise, capaces de marcar diferencias en el estadio Santiago Bernabéu.

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabeú.
Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabeú.

Partidos de la Champions League

- Sporting CP 0-1 Arsenal (Finalizado)

- Real Madrid 1-2 Bayern Múnich (Finalizado)

Partidos de la Concachampions

- Nashville SC vs América (19:00 horas / Disney+)

- Los Angeles FC vs Cruz Azul (21:00 horas / Disney+)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Barracas Central 0-0 Vasco da Gama (Finalizado)

- Independiente Petrolero 1-3 Racing Club (Finalizado)

- O’Higgins vs Millonarios (19:00 horas / ESPN 2)

- Boston River vs Sao Paulo (19:30 horas / DSports)

- Alianza Atlético vs Tigre (21:00 horas / DSports)

Partidos de la Copa Libertadores

- Independiente Rivadavia 1-0 Bolívar (Finalizado)

- Deportivo La Guaira 0-0 Fluminense (Finalizado)

- Always Ready vs LDU Quito (19:00 horas / ESPN 7)

- Barcelona vs Cruzeiro (19:00 horas / ESPN)

- Universidad Católica vs Boca Juniors (19:30 horas / ESPN 5)

- Deportes Tolima vs Universitario (21:00 horas / ESPN)

Partidos del fútbol colombiano

- Rionegro Águilas 2-1 Atlético Bucaramanga (Finalizado)

Partidos de la Copa Argentina

- Estudiantes Río Cuarto 0-0 (3-4 en penales) San Martín Tucumán / Finalizado

- Vélez Sarsfield 4-1 Deportivo Armenio (Finalizado)

Temas Relacionados

Universitario de DeportesBoca JuniorsAlianza AtléticoCopa LibertadoresChampions LeagueReal MadridBayern MúnichCopa SudamericanaPartidos de hoyperu-deportes

Más Noticias

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

La armadora mexicana y la punta brasileña terminaron con complicaciones físicas en el partido anterior. Este miércoles, la USMP buscará su lugar en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio

Los representantes nacionales competirán en la capital brasileña bajo el liderazgo de las curtidas Kimberly García y Evelyn Inga. Siete deportistas provienen de la meca del atletismo peruano, Huancayo

Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Con dos bajas sensibles, los peruanos quieren dar la sorpresa en Ibagué. Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer la escuadra de Javier Rabanal en el torneo Conmebol. Revisa los horarios del encuentro

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Christian Ramos encuentra en Copa Perú una nueva oportunidad: fichó por el Deportivo Municipal prolongando así su trayectoria

La ‘Sombra’, de 37 años, va en la línea del perfil de futbolistas que la ‘academia’ rastreaba para reforzar al plantel. Se le asignó el dorsal ‘4′ y, en principio, llevará la cinta de capitán

Christian Ramos encuentra en Copa Perú una nueva oportunidad: fichó por el Deportivo Municipal prolongando así su trayectoria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Ricardo Belmont: al menos cuatro investigaciones fiscales y presunta estafa a miles de accionistas de RBC Televisión

Marisol Pérez Tello, única candidata que apoya crear comisión de la verdad sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia peruana

Fernando Rospigliosi, condenado a prisión, insiste en llamar “proterrorista” a Delia Espinoza y pide “barrer el sistema judicial”

ENTRETENIMIENTO

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

María Conchita Alonso deja a sus fans peruanos esperando: cancela conciertos en Lima y Arequipa por problemas con el promotor

Luz verde para Diana Sánchez y su esposo: la exbailarina comparte el sueño de formar una familia tras batalla contra la leucemia

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Christian Ramos encuentra en Copa Perú una nueva oportunidad: fichó por el Deportivo Municipal prolongando así su trayectoria