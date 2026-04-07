Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este martes 7 de abril se jugarán partidos clave en las principales competencias de clubes a nivel internacional. La Champions League abrirá su etapa de cuartos de final, mientras que tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana pondrán en marcha la fase de grupos. Sigue todos los resultados en vivo en esta nota.

En la Libertadores, Universitario de Deportes visitará a Deportes Tolima en Ibagué por el Grupo B. El conjunto peruano llega fortalecido tras imponerse 1-0 en el clásico ante Alianza Lima, mientras que el equipo colombiano mantiene un sólido invicto como local.

El torneo también tendrá un cruce destacado entre Boca Juniors y Universidad Católica en Chile. Este enfrentamiento despierta gran interés en Argentina, ya que marca el regreso de los ‘xeneizes’ a estas instancias del certamen tras varias temporadas. En su última participación, el club argentino alcanzó la final.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

En la Copa Sudamericana, Alianza Atlético será el representante peruano. El equipo de Sullana recibirá a Tigre en el estadio Miguel Grau del Callao, con el objetivo de revertir una racha adversa de dos partidos sin ganar. El conjunto argentino parte como favorito según los pronósticos previos.

Por otra parte, la Champions League presentará dos duelos atractivos por los cuartos de final. Sporting CP enfrentará a Arsenal en Portugal. El equipo inglés aparece como favorito, aunque la campaña del conjunto luso sugiere un partido disputado.

El Real Madrid y Bayern Múnich protagonizarán el encuentro más esperado del día, un enfrentamiento que bien podría definirse en una final europea. El equipo español llega tras una derrota en LaLiga, pero suele mostrar su mejor versión en el torneo continental. El conjunto alemán cuenta con figuras como Lennart Karl, Luis Díaz y Michael Olise, capaces de marcar diferencias en el estadio Santiago Bernabéu.

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabeú.

Partidos de la Champions League

- Sporting CP 0-1 Arsenal (Finalizado)

- Real Madrid 1-2 Bayern Múnich (Finalizado)

Partidos de la Concachampions

- Nashville SC vs América (19:00 horas / Disney+)

- Los Angeles FC vs Cruz Azul (21:00 horas / Disney+)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Barracas Central 0-0 Vasco da Gama (Finalizado)

- Independiente Petrolero 1-3 Racing Club (Finalizado)

- O’Higgins vs Millonarios (19:00 horas / ESPN 2)

- Boston River vs Sao Paulo (19:30 horas / DSports)

- Alianza Atlético vs Tigre (21:00 horas / DSports)

Partidos de la Copa Libertadores

- Independiente Rivadavia 1-0 Bolívar (Finalizado)

- Deportivo La Guaira 0-0 Fluminense (Finalizado)

- Always Ready vs LDU Quito (19:00 horas / ESPN 7)

- Barcelona vs Cruzeiro (19:00 horas / ESPN)

- Universidad Católica vs Boca Juniors (19:30 horas / ESPN 5)

- Deportes Tolima vs Universitario (21:00 horas / ESPN)

Partidos del fútbol colombiano

- Rionegro Águilas 2-1 Atlético Bucaramanga (Finalizado)

Partidos de la Copa Argentina

- Estudiantes Río Cuarto 0-0 (3-4 en penales) San Martín Tucumán / Finalizado

- Vélez Sarsfield 4-1 Deportivo Armenio (Finalizado)