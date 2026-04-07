A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Munich HOY: partido por cuartos de final ida de Champions League 2026

En el estadio Santiago Bernabéu se enfrentan dos gigantes europeos en la ida de los cuartos de final de la Champions League, un choque que reúne a figuras como Kylian Mbappé y Harry Kane y promete emociones vibrantes en Perú desde las 14:00

Hoy, martes 7 de abril, Real Madrid recibe a Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu por cuartos de final ida de la Champions League 2026. Se espera un encuentro de alto calibre, ya que se trata de dos de los mejores equipos de Europa. Conoce todos los detalles del partidazo.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que viene de superar al Manchester City, afronta este compromiso con la urgencia de obtener un título tras quedar relegado en LaLiga. Por su parte, los bávaros de Vincent Kompany, sólidos líderes en la Bundesliga, buscan afianzar su candidatura europea tras eliminar al Atalanta en la fase previa.

La transmisión televisiva estará disponible para Sudamérica a través de ESPN y Disney+ Premium, mientras que otras opciones incluyen FOX y Max en México, Paramount+ y TUDN en Estados Unidos, y Movistar en España.

La expectativa por este enfrentamiento se centra en el rendimiento de dos de los clubes más laureados del continente europeo. El Real Madrid busca reponerse de resultados poco favorables en LaLiga y apuesta todo a su desempeño continental, mientras que el Bayern Múnich, que domina la Bundesliga, se presenta como uno de los favoritos para levantar el trofeo.

A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Munich por cuartos ida de Champions League 2026

El duelo arrancará a las 14:00 hora peruana y contará con amplia cobertura televisiva y digital, permitiendo seguir cada detalle del clásico europeo. (Reuters)

El compromiso entre Real Madrid y Bayern Múnich se disputará en el estadio Santiago Bernabéu el martes 7 de abril, con inicio programado para las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, y las 21:00 horas en España. En otros países de la región, el encuentro dará inicio a las 16:00 horas en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y a las 15:00 en Chile, Venezuela y Bolivia.

El Santiago Bernabéu, con capacidad para 84.000 espectadores, será testigo de este clásico europeo que reúne a futbolistas de talla mundial y que marca el inicio de una eliminatoria que se definirá la próxima semana en Alemania.

Dónde ver Real Madrid vs Bayern Munich por cuartos ida de Champions League 2026

ESPN y Disney+ Premium lideran la cobertura en Sudamérica, complementada por radio y plataformas digitales que ofrecerán el minuto a minuto del partido. (EFE)

La cobertura del encuentro entre Real Madrid y Bayern Múnich incluye diversas opciones tanto por televisión como por servicios de streaming y radio. En Perú y el resto de Sudamérica, el partido podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium. En España, la transmisión estará a cargo de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por FOX y Max. Para el público estadounidense, Paramount+ y TUDN ofrecerán la señal en directo.

Además Infobae brindará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias, goles y todo lo que suceda durante este interesante duelo.

La importancia del encuentro queda reflejada en la atención mediática y en la amplia cobertura de plataformas especializadas, que anticipan un duelo de alto nivel técnico y táctico entre dos de los clubes más exitosos de Europa.

Cómo llegan Real Madrid y Bayern Munich al duelo por cuartos ida de Champions League 2026

Real Madrid llega tras eliminar al Manchester City, mientras Bayern domina la Bundesliga, en un duelo que enfrenta realidades distintas pero ambiciones similares. (Reuters)

El Real Madrid accedió a esta instancia tras eliminar al Manchester City, con una destacada actuación de Federico Valverde en la ronda anterior. Sin embargo, el conjunto merengue no atraviesa su mejor momento en la competición doméstica: acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga, lo que lo mantiene en la segunda posición con 69 puntos, detrás del líder Barcelona.

En contraste, el Bayern Múnich llega como puntero de la Bundesliga, tras haber superado al Atalanta en octavos de final de la Champions League. El equipo dirigido por Vincent Kompany suma cuatro triunfos y un empate en sus cinco partidos más recientes del torneo alemán, consolidando su dominio en la liga local y reforzando su papel de favorito en la competición europea.

En cuanto a los planteles, el Real Madrid contará con figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Federico Valverde, Jude Bellingham y Arda Güler, además del joven argentino Franco Mastantuono. Por el lado alemán, destacan jugadores como Harry Kane, Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Joshua Kimmich y Alphonso Davies.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 8 de mayo de 2024, también en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se impuso 2-1 con un doblete de Joselu, mientras que Alphonso Davies descontó para el Bayern. Este antecedente añade atractivo a la eliminatoria y eleva la expectativa por lo que sucederá en la capital española.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni; Arda Güler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

El resultado de este primer cruce será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la presente edición de la Champions League y marcará la pauta para el desenlace de la eliminatoria.