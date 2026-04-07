Dónde ver Universitario vs Tolima HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

El encuentro, que se disputará el martes 7 de abril en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, tendrá transmisión para toda Sudamérica y promete intensidad desde el inicio.(Facebook: Universitario de Deportes / Club Deportes Tolima SA)

Hoy, martes 7 de abril, Universitario visita a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (Colombia) por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Así comienza el camino para los peruanos, que en la anterior llegaron hasta los octavos de final. Conoce cómo seguir el partido.

Los ‘cremas’ afrontan este debut después de superar a Alianza Lima en el clásico peruano, resultado que devolvió confianza al plantel dirigido por Javier Rabanal. Tolima, por su parte, llega tras igualar ante Independiente Santa Fe y mantiene una destacada campaña en el torneo colombiano. Ambos equipos buscan iniciar el certamen continental con un resultado favorable, en un grupo que también integran Nacional (Uruguay) y Coquimbo Unido (Chile).

Dónde ver Universitario vs Tolima por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

El debut de Universitario en la Copa Libertadores podrá seguirse en distintas plataformas, con ESPN y streaming como principales opciones para no perder ningún detalle. (Facebook / Universitario de Deportes)

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN para Perú, Colombia y la mayoría de países de Sudamérica. Mientras que en Chile lo pasará ESPN Premium y en Argentina por FOX Sports 3. Además, estará disponible en Disney+ para México y Centroamérica.

Por otro lado, puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web. Podrás seguir la previa, las declaraciones, los goles, incidencias claves, polémicas y la conferencia de prensa al finalizar el cotejo.

El estadio Manuel Murillo Toro, sede del partido, cuenta con capacidad para más de 28.000 espectadores y recibirá a ambas hinchadas en un ambiente internacional. Los aficionados de Universitario y Tolima podrán sintonizar el encuentro en función de su ubicación, ya que los horarios varían según el país.

Horario de Universitario vs Tolima por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Universitario y Tolima contará con horarios adaptados a distintos países, permitiendo que la audiencia internacional siga el debut. (Facebook / Club Deportes Tolima SA)

El inicio del partido está programado para las 21:00 horas, según el horario oficial de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, la transmisión comenzará a las 22:00, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay el pitazo inicial será a las 23:00. En territorio mexicano, el encuentro arrancará a las 20:00, y en España está previsto para las 4:00 de la madrugada del día siguiente.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) estableció estos horarios para asegurar la cobertura simultánea en todos los países participantes del torneo. El partido marcará el arranque del Grupo B, con Universitario y Tolima como protagonistas en la primera jornada.

Así llegan Universitario y Tolima al debut por Copa Libertadores 2026

Universitario llega motivado tras ganar el clásico, mientras Tolima mantiene su invicto, en un choque que promete equilibrio y alta intensidad. (Facebook / Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes arriba a este compromiso tras vencer por la mínima diferencia a Alianza Lima en el clásico peruano, resultado que les permitió escalar posiciones en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Javier Rabanal ha disputado nueve partidos en el campeonato local, con cinco victorias, tres empates y una sola derrota, acumulando 18 puntos y ubicándose en el cuarto lugar, a dos unidades del líder.

En el plantel crema destacan jugadores como Jairo Concha, Caín Fara y Miguel Silveira, quienes han tenido un papel relevante en el esquema táctico. La ofensiva se apoya en la dupla conformada por Lisandro Alzugaray y Álex Valera, este último máximo goleador del equipo en la temporada 2026 y protagonista en compromisos internacionales previos.

Por su lado, Deportes Tolima se presenta tras empatar 2-2 con Independiente Santa Fe en la liga colombiana. El equipo de Ibagué mantiene una racha positiva, con siete triunfos, seis igualdades y dos caídas en quince partidos disputados, lo que le otorga 27 puntos y lo posiciona en la tercera plaza del certamen de su país, a cuatro del líder Atlético Nacional.

El cuadro dirigido por el cuerpo técnico local confía en el aporte ofensivo de Luis Sandoval, quien suma seis goles y tres asistencias en la actual campaña, consolidándose como la principal referencia de ataque para los locales. La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron en torneos internacionales fue el 15 de octubre de 1997, en una serie que favoreció a Universitario.

Las formaciones probables para este partido anticipan un duelo de alta intensidad en el mediocampo y con opciones de gol en ambas áreas. Tolima alistará a Neto Volpi en el arco; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo y Yoimar Moreno en defensa; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira, Ever Valencia, Juan Torres y Adrián Parra en el mediocampo; y Luis Sandoval como atacante central.

Universitario dispondrá de Miguel Vargas bajo los tres palos; Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la última línea; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha y José Carabali en el mediocampo; y Lisandro Alzugaray junto a Álex Valera en la ofensiva.

Ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en una edición de Copa Libertadores que promete alta competencia desde el inicio y en la que cada detalle puede ser decisivo para avanzar a la siguiente fase.