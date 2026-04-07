Sporting Cristal confirmó su localía para el partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026: Su nuevo estadio tras cierre de Matute

Sporting Cristal confirmó su localía para la Copa Libertadores 2026: Su nuevo estadio tras cierre de Matute.

El viernes 3 de abril se registró una tragedia en el estadio Alejandro Villanueva, que resultó en la muerte de un hincha de Alianza Lima y dejó a varios aficionados con heridas de gravedad. Este incidente motivó el cierre del recinto de Matute y derivó en repercusiones legales y deportivas.

Sporting Cristal se vio afectado por el cierre del coloso de Alianza, ya que tenía previsto disputar su encuentro ante Cerro Porteño por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en ese escenario. Esta opción quedó descartada tras la clausura.

En ese sentido, Cristal confirmó mediante un comunicado que no jugará en el Alejandro Villanueva, pese a que el club ‘blanquiazul’ solicitó una medida cautelar para levantar la sanción, la cual fue rechazada de inmediato por la Municipalidad de La Victoria.

“El Club Sporting Cristal informa a la opinión pública y a sus hinchas que el partido correspondiente a la Copa CONMEBOL Libertadores, programado para este miércoles a las 9:00 p.m., no podrá disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, debido a la clausura temporal que actualmente afecta a dicho recinto”, indicó el club.

“A lo largo del día se han venido realizando diversas gestiones y coordinaciones, intentando hasta último momento que el encuentro pueda desarrollarse en dicha sede. Sin embargo, no ha sido posible concretarlo por razones ajenas a nuestra institución”, añadió la institución.

En ese mismo documento, el cuadro del Rímac anunció su nueva localía para enfrentar a los paraguayos en el arranque del certamen Conmebol. Los dirigidos por Zé Ricardo jugarán como locales en el estadio Miguel Grau del Callao el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas.

“Frente a este escenario, el Club ha procedido a ejecutar el plan de contingencia que ya se encontraba previsto, tal como se mencionó en la conferencia de prensa esta mañana; por lo que el partido se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao, manteniéndose la misma fecha y horario”, detalló el comunicado.

Sporting Cristal comunicó su nueva localía para el partido ante Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026.

Cristal también señaló que “nuestro club viene realizando y reforzando las coordinaciones con las autoridades competentes, incorporando medidas adicionales para que el partido se desarrolle en condiciones adecuadas y seguras para los asistentes y todos los actores involucrados”.

Los ‘celestes’ buscan garantizar la seguridad de sus hinchas en el Callao, ya que en su última presentación como locales en el Miguel Grau, sus aficionados sufrieron ataques por parte de supuestos barristas de Sport Boys, lo que dejó heridos de gravedad tras el lanzamiento de bombas al bus en el que se trasladaban.

“En las siguientes horas, el Club estará brindando información detallada sobre las medidas de seguridad y aspectos operativos vinculados al acceso, rutas de ingreso, zonas de circulación y organización general del evento, para facilitar una asistencia segura; así como sobre las alternativas disponibles para quienes ya habían adquirido sus entradas”, concluyó el club.

Todo sucedió en el marco del duelo por la Copa Libertadores. (TV Perú)

Programación del Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas de Perú en el estadio Miguel Grau del Callao, por la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Este partido será transmitido por ESPN para Perú y Paraguay. Además, Infobae Perú hará la cobertura total del mismo en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más.