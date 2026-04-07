A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid: partido en Camp Nou por cuartos de final ida de Champions League 2026

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid: partido por cuartos de final de la Champions League 2026.

Barcelona y Atlético Madrid chocan de nuevo este miércoles 8 de abril por los cuartos de final ida de la Champions League 2026. Los dos equipos se enfrentaron hace poco por LaLiga y ahora se volverán a cruzar por el certamen internacional en el Camp Nou.

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por cuartos ida de Champions League 2026

El partido está programado para iniciar a las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 15:00 horas de Estados Unidos (Miami), Bolivia y Venezuela; y a las 16:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por cuartos ida de Champions League 2026

El encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid se verá en Perú y en varios países de Sudamérica y Centroamérica a través de ESPN, excepto en Chile, donde estará disponible por ESPN Premium y ESPN 5, y en Argentina por Fox Sports. En México la transmisión será por Fox+, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Univision, TUDN y DAZN.

Programación televisiva de los partidos de cuartos de final ida de la Champions League 2026. Créditos: Puntaje Ideal.

Barcelona venció a Atlético Madrid por LaLiga

El FC Barcelona consiguió una victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, en un duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El encuentro, que sirvió como antesala de los cuartos de final de la Champions entre ambos equipos, mostró a los ‘azulgranas’ con mayor determinación en los momentos decisivos.

El partido arrancó con ambos conjuntos replegados y sin asumir riesgos. Los ‘colchoneros’ generaron la primera gran ocasión a través de Antoine Griezmann, quien no pudo concretar ante Joan Garcia. Los ‘culés’ respondieron con la velocidad de Lamine Yamal por la banda, que estuvo cerca de marcar con un disparo al palo. Sin embargo, la ventaja inicial fue para los ‘rojiblancos’, gracias a un pase largo de Clément Lenglet que Giuliano Simeone transformó en gol.

La reacción de Barcelona fue inmediata: Marcus Rashford empató con un remate raso tras una pared con Dani Olmo. Antes del descanso, Nico González recibió la tarjeta roja por una falta sobre Yamal cuando este se dirigía al área, dejando a los locales con uno menos para toda la segunda mitad.

En la reanudación, los pupilos de Hansi Flick aprovecharon la superioridad numérica y dominaron el trámite, aunque les costó definir ante la portería rival. La entrada de Robert Lewandowski resultó clave, ya que el polaco selló la remontada al aprovechar un rebote de Musso tras un disparo de Joao Cancelo.

Con este triunfo, los ‘azulgranas’ amplían su ventaja en la cima del campeonato y llegan fortalecidos al primer cruce europeo ante los ‘colchoneros’ en el Camp Nou, mientras que el ‘atleti’ pierde terreno en la lucha por el tercer puesto.

Los 'culés' se llevaron el triunfo en la previa del duelo de la Champions League. Créditos: Barcelona / Youtube.

Posibles alineaciones

- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.