Universitario prepara demandas tras supuesto caso de racismo en el Monumental: el fallo que esperan y quiénes serían denunciados

Audios del VAR, incorporados por Universitario de Deportes, contradicen el informe arbitral de Michael Espinoza, convirtiéndose en la pieza clave de la defensa ante la Comisión Disciplinaria tras las denuncias ocurridas en el duelo frente a UTC de Cajamarca (Facebook / Universitario)

La controversia iniciada en el partido entre Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca por denuncias de racismo ha escalado en el ámbito legal y disciplinario del fútbol peruano. El equipo merengue, respaldado por la reciente incorporación de audios del VAR al expediente, sostiene que no existen pruebas que respalden las acusaciones formuladas tras el encuentro en el Estadio Monumental.

Según la directiva de Universitario, la denuncia afectó gravemente la reputación de la institución y de su hinchada, motivo por el cual evalúan iniciar procesos judiciales contra quienes consideran responsables de las imputaciones. El club apunta a tres protagonistas: el árbitro Michael Espinoza, el arquero Ángelo Campos y el defensor Piero Serra.

La defensa de Universitario se centra en los audios del VAR

Universitario apuesta su estrategia a los audios del VAR, registros que, según el club, desmienten el relato arbitral y ponen en entredicho la denuncia por racismo formulada tras el partido en el Monumental. (Créditos: Liga 1)

La estrategia legal de Universitario de Deportes se apoya en los registros de audio del sistema VAR, correspondientes al partido disputado en el Estadio Monumental durante la séptima jornada del Torneo Apertura. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, estos archivos presentan una diferencia fundamental respecto al informe redactado por el árbitro Michael Espinoza. Peralta detalló en el canal L1 Max que “los audios VAR del árbitro Espinoza son parte del proceso y no coinciden con lo que dice el informe arbitral”. Esta contradicción constituye el eje de la defensa del club limeño ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

Según el acta oficial de Espinoza, la denuncia de los jugadores de UTC por presuntos actos racistas activó de inmediato el protocolo antirracismo. Sin embargo, los dirigentes de Universitario insisten en que los audios incorporados demuestran que no hubo atención real a las supuestas manifestaciones desde la tribuna sur. Peralta puntualizó: “En los audios solo se escucha ‘voy a ver’ y luego se activa el protocolo, pero no se verifica lo que ocurre en la grada”. Para la institución crema, este elemento prueba la ausencia de fundamentos en las acusaciones.

El club enfatiza que su imagen institucional y la de su hinchada han resultado perjudicadas por lo que consideran una denuncia carente de sustento. Por ello, han comunicado a la Comisión Disciplinaria que, si su versión es confirmada, procederán con acciones legales.

Posibles consecuencias legales y los involucrados en la denuncia

El caso podría trasladarse a la vía judicial si el fallo no favorece a Universitario, que ya perfila demandas por difamación contra Espinoza, Campos y Serra en busca de reparar el daño a su imagen institucional. (Panamericana / Teledeportes)

La directiva de Universitario ha sido clara en su postura: si la Comisión Disciplinaria de la FPF falla a su favor, iniciará demandas por difamación contra quienes originaron la denuncia pública. Los señalados son el árbitro Espinoza, el arquero de UTC Ángelo Campos y el defensor Piero Serra. La amenaza de acciones judiciales se sostiene en la exigencia de una retractación pública por parte de los denunciantes, condición que, de no cumplirse, llevará a los abogados del club a la vía judicial.

“Va a denunciarlos si no se retractan sobre sus dichos”, recalcó Peralta durante su intervención en L1 Max. Esta determinación busca reparar lo que la institución considera un daño al honor, tanto del club como de su base de simpatizantes. La estrategia contempla agotar todas las instancias legales disponibles para restituir la reputación de Universitario en el ámbito deportivo y social.

En paralelo, la Comisión Disciplinaria continúa recabando declaraciones de los directamente implicados en el caso. Entre quienes prestarán testimonio se encuentran Campos, Serra y el propio Espinoza. El curso del proceso dependerá del análisis conjunto entre testimonios y pruebas incorporadas, especialmente los registros VAR.

El plazo de la resolución

El reloj avanza sin respuesta oficial y el Torneo Apertura queda bajo expectativa, mientras la resolución pendiente promete influir tanto en lo deportivo como en el ámbito legal del caso. (Facebook / Universitario)

Hasta el momento, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol no ha establecido una fecha concreta para emitir su fallo. El periodista Gustavo Peralta, citado por el portal deportivo Depor.pe, señaló que no existe un plazo definido para la resolución, lo que genera incertidumbre tanto para Universitario como para los denunciados. Antecedentes recientes, como el caso del jugador Coronel, han evidenciado que la publicación de resultados disciplinarios puede demorar varias semanas.

El incidente que detonó esta controversia tuvo lugar durante el triunfo 2-0 de Universitario sobre UTC, cuando los goles de Lisandro Azulgaray y Alex Valera pasaron a un segundo plano tras las denuncias por racismo y la posterior activación del protocolo oficial. Desde entonces, la institución limeña ha desplegado recursos legales y mediáticos con el objetivo de defender su nombre y aportar nuevas pruebas al expediente, incluyendo los audios del VAR.