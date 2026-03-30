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Alineaciones de Perú vs Honduras HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Se espera que Mano Menezes presente un once distinto al que salió frente a Senegal, ya que pretende darle minutos a sus 24 convocados para la gira por Europa. Conoce cómo jugarían ambas selecciones

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Alineaciones del Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026.
Alineaciones del Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026.

La selección peruana afrontará su segundo amistoso en territorio europeo bajo el mando de Mano Menezes, enfrentando a Honduras hoy, martes 31 de marzo. Este encuentro representa una nueva oportunidad para experimentar variantes en el once inicial, después de la derrota 2-0 ante Senegal en el debut del técnico brasileño.

En el primer partido bajo la conducción de Menezes, la ‘bicolor’ mostró dificultades para generar peligro y perdió solidez defensiva frente al campeón africano. Este escenario obliga a realizar ajustes en la alineación para fortalecer la estructura del equipo y optimizar el rendimiento de quienes buscan un lugar en el plantel principal. Ya era una premisa del DT utilizar a todos sus elementos para ver si los puede tener en consideración pensando en las próximas Eliminatorias.

El combinado patrio buscará aprovechar la fecha FIFA para evaluar a futbolistas jóvenes y experimentados en un contexto internacional, luego de un estreno donde la falta de gol, sumado a la gran capacidad física de los ‘leones’ hicieron que el elenco nacional se vea mermado y sufra atrás. Evidentemente, la consigna es volver a la Copa del Mundo, a la que no se acude desde la edición de Rusia 2018.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

Posible alineación de la selección peruana

Para este encuentro, Mano Menezes optaría por el esquema 4-3-3 e introduciría varias modificaciones respecto al equipo que enfrentó a Senegal. Entre los cambios principales figura la inclusión de Fabio Gruber en la zaga central en lugar de Alfonso Barco. En la mitad de la cancha, Jairo Concha aparece como alternativa para aportar mayor circulación y presencia ofensiva, desplazando a Yoshimar Yotún. En el ataque, Adrián Ugarriza se perfila como ‘9’ titular, reemplazando a Alex Valera, mientras Jairo Vélez se mantendría como extremo junto a Joao Grimaldo, quien podría tomar el lugar de Kenji Cabrera.

El posible once de la selección peruana estaría conformado por Pedro Gallese bajo los tres palos. Oliver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber y Marcos López se pararían en la defensa. El mediocampo estaría conformado por Jesús Castillo, André Carrillo y Jairo Concha; en tanto que Joao Grimaldo, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza se ubicarían como los hombres en la ofensiva.

Esta alineación busca mantener un equilibrio entre experiencia y juventud, otorgando minutos a jugadores en proceso de consolidación. El entrenador de 63 años pretende observar la respuesta de nuevos rostros, siempre con la predisposición de dar ingreso a otros jugadores que no han tenido minutos y sí fueron convocados como Diego Romero, Diego Enríquez, Marco Huamán, entre otros.

Fabio Gruber atendiendo a las indicaciones de Mano Menezes. - Crédito: FPF
Mano Menezes apostaría por Fabio Gruber para que forme pareja de defensa con Miguel Araujo ante Honduras. - créditos: FPF

Posible alineación de la selección de Honduras

Por otro lado, la selección de Honduras afronta este amistoso bajo la dirección técnica de José Francisco Molina y con las bajas de Denil Maldonado y Jorge Álvarez. El equipo se presenta con una alineación renovada tras su eliminación en las eliminatorias de la Concacaf y la ausencia de competencia internacional desde noviembre.

La ‘h’ no disputa partidos desde noviembre del año pasado, cuando empató sin goles ante Costa Rica en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026. Ese resultado selló su eliminación, ya que finalizó segundo en el grupo C de la tercera ronda. Actualmente, bajo el mando del entrenador español, el equipo busca recuperar rodaje internacional y planificar el futuro con una base renovada.

Bajo esa premisa, el posible once hondureño estaría compuesto por Edrick Menjívar en la portería; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Julián Martínez y Leonardo Posadas en defensa; Joseph Rosales, Kervin Arriaga y Deiby Flores en el mediocampo; Alejandro Reyes, Dereck Moncada y Luis Palma conformando el tridente ofensivo, con Jorge Benguché como principal referencia de ataque.

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