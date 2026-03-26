Partidos de hoy, jueves 26 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La jornada internacional de fútbol de hoy jueves 26 de marzo concentra la atención de los aficionados con una serie de encuentros amistosos y partidos de repechaje clave para el Mundial 2026. Hay mucho en juego y cada equipos dará el todo por el todo para salir victorioso.

Brasil y Francia se enfrentan en un amistoso que promete alta intensidad y talento sobre el campo. Ambas selecciones, con planteles repletos de figuras y tradición, buscan ajustar detalles en su preparación internacional y ofrecer un espectáculo de primer nivel en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos.

Colombia también afronta una prueba exigente ante Croacia, que suele destacar en torneos internacionales y tiene a Luka Modric como su principal figura. El equipo ‘cafetero’ apunta a fortalecer su funcionamiento colectivo y medir su rendimiento frente a un rival con experiencia y jerarquía.

En el marco del repechaje para la clasificación a la cita mundialista, Bolivia se juega mucho ante Surinam. El cuadro ‘altiplánico’ busca avanzar en la competencia y mantener vivas sus opciones de llegar a la Copa del Mundo, a la que no acude desde la edición de Estados Unidos 1994. Este compromiso se suma a otros enfrentamientos trascendentales de la jornada, entre ellos Turquía vs Rumania, Italia vs Irlanda del Norte, Dinamarca vs Macedonia del Norte, Ucrania vs Suecia, República Checa vs Irlanda, Eslovaquia vs Kosovo, Polonia vs Albania, Gales vs Bosnia Herzegovina y Nueva Caledonia vs Jamaica.

La programación se completa con encuentros correspondientes a la FIFA Series, donde destaca el duelo entre Chile y Cabo Verde. La ‘roja’ encara este partido como parte de su proceso de renovación y consolidación de un proyecto futbolístico competitivo de cara a nuevos desafíos internacionales. Nicolás Córdova es el entrenador transitorio del combinado ‘sureño’ a la espera de definir al encargado permanente.

Partidos amistosos FIFA

- Moldavia 0-2 Lituania (Finalizado)

- Georgia 2-2 Israel (Finalizado)

- Chipre 0-1 Bielorrusia (Finalizado)

- Brasil 1-2 Francia (Finalizado)

- Colombia vs Croacia (18:30 horas / RCN, GOL Caracol)

- República Dominicana vs El Salvador (19:00 horas)

Partidos por repechaje Mundial 2026

- Turquía 1-0 Rumania (Finalizado)

- Italia 2-0 Irlanda del Norte (Finalizado)

- Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte (Finalizado)

- Ucrania 1-3 Suecia (Finalizado)

- República Checa 2-2 (4-3 en penales) Irlanda / Finalizado

- Eslovaquia 3-4 Kosovo (Finalizado)

- Polonia 2-1 Albania (Finalizado)

- Gales 1-1 (2-4 en penales) Bosnia Herzegovina / Finalizado

- Bolivia vs Surinam (17:00 horas / DSports)

- Nueva Caledonia vs Jamaica (22:00 horas / DSports)

Partidos por FIFA Series

- Aruba 4-1 Macao (Finalizado)

- Tanzania 0-1 Liechtenstein (Finalizado)

- Chile vs Cabo Verde (22:00 horas / FIFA+, DAZN)

Partidos de UEFA Nations League

- Malta 0-2 Luxemburgo (Finalizado)

- Gibraltar 0-1 Letonia (Finalizado)

Partido de fútbol argentino

- Argentinos Juniors vs Lanús (19:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol uruguayo

- Racing de Montevideo 1-1 Progreso (Finalizado)

- Danubio 0-0 Defensor Sporting (Finalizado)

Partido de fútbol paraguayo

- Deportivo Recoleta vs Rubio Ñú (18:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de Copa de la Liga de Chile

- Deportes Limache vs Palestino (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Everton vs O’Higgins (18:30 horas / TNT Sports, Max)

- Univerisdad de Concepción vs Cobresal (18:30 horas / TNT Sports, Max)