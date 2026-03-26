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A qué hora juega Chile vs Cabo Verde HOY: partido amistoso en Auckland por fecha FIFA 2026

El elenco sudamericano, bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, se medirá ante el seleccionado africano, que se estrenará por primera vez en una Copa del Mundo. Conoce los horarios del encuentro

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A qué hora juega Chile vs Cabo Verde HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: Difusión.
A qué hora juega Chile vs Cabo Verde HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: Difusión.

Las selecciones de Chile y Cabo Verde medirán fuerzas hoy, jueves 26 de marzo, en el Eden Park Stadium de Auckland, en un amistoso internacional en el marco del torneo FIFA Series 2026, organizado por el ente rector del fútbol mundial. Para Chile, es importante empezar a delinear el plan de ruta de cara al próximo proceso eliminatorio; para Cabo Verde, el encuentro servirá como preparación de cara a su participación en el Mundial de Norteamérica.

El DT interino de Chile, Nicolás Córdova, anunció una nómina con sorpresas entre las que destaca la ausencia de Erick Pulgar, uno de los valores más sustanciales del fútbol ‘sureño’ en el extranjero. En esa línea, el seleccionado decidió incluir a Diego Ulloa, jugador de Colo Colo.

Conviene mencionar que los dos últimos encuentros que ha disputado ‘la roja’ han sido ante la selección peruana. El más reciente tuvo lugar en Rusia. El equipo de Córdova se impuso por 2-1. El entonces equipo de Manuel Barreto se adelantó gracias a una diana de penal de Álex Valera; sin embargo, Chile remontó el marcador con los tantos de Felipe Loyola y Darío Osorio, pese a contar con un jugador menos.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Por otro lado, Cabo Verde se alista para su estreno en la máxima cita del fútbol mundial. El conjunto africano se clasificó a su primera Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Bubista. Los ‘tiburones azules’ quedaron emparejados en el Grupo H del certamen y se medirán ante España, Uruguay y Arabia Saudita.

En la fecha FIFA de noviembre, Cabo Verde se enfrentó a Egipto e Irán. Ante los ‘faraones’, no se sacaron ventaja, pues igualaron a uno. Garry Rodriguez anotó el único tanto (7′) de los ‘tiburones’; Omar Marmoush igualó en el complemento (57′). Previamente, cayeron desde la vía de los penales ante los asiáticos luego de un 0-0 en los 90 minutos.

Chile vs Cabo Verde: posibles alineaciones

Chile: Vigouroux; Román, Loyola, Kuscevic, Suazo; Salinas, Núñez, Osorio; Millán, Aravena y Cepeda. Entrenador: Nicolás Córdova.

Cabo Verde: Varela; Borges, Pires, Lopes Xavier; Moreira, Gonçalves Pereira de Pina, Duarte; Rodrigues, Varela y Da Costa. Entrenador: Bubista.

Los jugadores de la selección de Cabo Verde (EFE/Federación Caboverdiana de Fútbol)
Los jugadores de la selección de Cabo Verde (EFE/Federación Caboverdiana de Fútbol)

A qué hora juega Chile vs Cabo Verde por amistoso de fecha FIFA 2026

El partido entre Chile y Cabo Verde, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, tendrá diferentes horarios según la región. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro está programado para las 22:00 horas de hoy jueves 26 de marzo. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 23:00 horas.

En Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, la transmisión comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de marzo. En México, el horario asignado es a las 21:00 horas, mientras que en España, el partido se disputará a las 04:00 horas del viernes 27 de marzo.

Canal TV del Chile vs Cabo Verde por amistoso de fecha FIFA 2026

El amistoso Chile vs Cabo Verde se jugará el jueves 26 de marzo en el Eden Par Stadium, ubicado en Auckland, Nueva Zelanda. El encuentro podrá sintonizarse en todo el territorio chileno a través de la señal de Chilevisión. Por su parte, la cobertura en España y Estados Unidos estará a cargo de DAZN, plataforma que ofrecerá el amistoso tanto en televisión por cable como vía streaming

Selección de Chile – Selección de Cabo Verde – amistoso internacional - Perú – deportes – 25 marzo
Con el estreno de jóvenes talentos y la dirección de Nicolás Córdova, La Roja busca un triunfo en el Eden Park de Auckland contra el equipo africano, que llega reforzado tras asegurar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (CAF / AFP)

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