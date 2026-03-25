Nueva fecha de Universitario vs Coquimbo Unido: programación del duelo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Nueva fecha de Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Se definió el camino internacional de Universitario de Deportes para la temporada 2026. El equipo de Javier Rabanal fue ubicado en el Grupo B de la Copa Libertadores, conformado además por Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

La Conmebol dio a conocer el fixture de los ‘cremas’, sin embargo hubo un cambio de último momento. El máximo ente del fútbol sudamericano hizo una variación en el calendario, específicamente en el segundo cotejo de la fase de grupos.

Los de Ate ya no recibirán a Coquimbo el próximo miércoles 15 de abril, ahora lo harán el martes 14 de abril en el estadio Monumental. El horario se mantendrá, es decir a las 21:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. Para la audiencia de Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión se ajusta a las 22:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el inicio será a las 23:00 horas.

Cambio de programación de Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

Fixture de Universitario en Copa Libertadores 2026

- Fecha 1: Deportes Tolima vs Universitario (martes 7 de abril / 21:00 horas / estadio Manuel Murillo Toro)

- Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido (martes 14 de abril / 21:00 horas / estadio Monumental de Ate)

- Fecha 3: Universitario vs Nacional (miércoles 29 de abril / 21:00 horas / estadio Monumental de Ate)

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario (jueves 7 de mayo / 20:00 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)

- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)

Fixture confirmado de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Debut copero previo al clásico

La agenda de Universitario de Deportes se intensifica en la primera semana de abril, ya que el equipo alternará entre el clásico nacional y su estreno internacional. Tras el enfrentamiento ante Alianza Lima el sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, el plantel tendrá pocos días para enfocarse en su debut en la Copa Libertadores.

El compromiso copero está programado para el martes 7 de abril, cuando los cremas visiten a Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué. Este partido exige una preparación especial, ya que se disputará en un escenario con altura y ante un rival que suele imponer intensidad como local.

La seguidilla de encuentros obliga al cuerpo técnico de Universitario a planificar con precisión la recuperación física y la adaptación táctica. El objetivo es llegar en las mejores condiciones tanto al clásico como al estreno en el torneo continental, en una semana que pondrá a prueba la profundidad y resistencia del plantel.

L1 Max transmitirá el Universitario vs Alianza Lima.

Denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

Las denuncias presentadas por Universitario de Deportes contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés han cambiado el foco de atención previo al clásico ante Alianza Lima. El club crema formalizó su reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, lo que podría modificar la disponibilidad de ambos jugadores para el partido más esperado del torneo.

La directiva de la ‘U’ sostiene que la medida hacia Guerrero se basa en un incidente ocurrido la temporada anterior. El club solicita una sanción por los gestos que el atacante habría realizado durante un encuentro ante Sporting Cristal, un episodio que vuelve a ser motivo de debate en el ambiente deportivo.

Respecto a Garcés, el expediente presentado por Universitario detalla que el defensor ingresó a una zona restringida del estadio cuando aún estaba suspendido, durante un partido contra Deportivo Garcilaso. Dicha situación, también vinculada al pasado Torneo Clausura, ha sido incluida en la documentación que respalda el pedido disciplinario.

Universitario busca que Paolo Guerrero y Renzo Garcés no lleguen al clásico con Alianza Lima - Crédito: Club Alianza Lima.