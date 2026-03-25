Javier Arce será el director técnico del Sport Huancayo B en la Liga 2 2026: “Tenía ganas de volver al club”

El entrenador asume el reto de liderar al filial huancaíno en la Liga 2 con una estrategia centrada en la promoción de jóvenes talentos, sin el ascenso como prioridad para la campaña que inicia este domingo en Iquitos (Facebook / Mundo Deportivo Junín)

El experimentado entrenador Javier Arce fue presentado como nuevo director técnico de Sport Huancayo B, equipo recién ascendido a la Liga 2, con la misión de potenciar el talento juvenil y fortalecer el vínculo con el plantel principal, dejando en segundo plano la búsqueda del ascenso inmediato.

La directiva de Sport Huancayo oficializó la designación de Arce días antes del inicio de la Fase Regional de la Liga 2 2026. El club filial, que logró su pase tras conquistar la Liga 3 en la temporada anterior, afrontará este nuevo reto bajo una estrategia orientada a ofrecer minutos de competencia a jugadores en etapa de formación, así como a futbolistas extranjeros con proyección.

Arce explicó que el principal objetivo es ampliar el universo de jugadores que puedan nutrir al primer equipo y brindar oportunidades a quienes no han tenido regularidad en la Liga 1. El técnico subrayó que el ascenso no figura entre las prioridades para este ciclo, pero sí la consolidación de una plantilla que permita que, a fin de temporada, entre cinco y seis futbolistas sean promovidos a la plantilla profesional.

La conquista de la Liga 3 y las restricciones competitivas de Sport Huancayo B

Tras coronarse en Liga 3, Sport Huancayo B accede a Liga 2 con una limitación clave: no podrá luchar por el ascenso, lo que redefine su rol hacia la formación y no la ambición inmediata. (Facebook / Sport Huancayo)

Sport Huancayo B obtuvo su pase a la Liga 2 tras superar a sus rivales en la edición 2025 de la Liga 3, según consignó el medio regional. Sin embargo, las normativas del campeonato nacional establecen que los equipos filiales no pueden disputar el ascenso a la Liga 1 si el primer equipo ya milita en la máxima división, situación que delimita el horizonte competitivo del plantel dirigido por Arce.

En su presentación, el técnico nacido en Ica expresó su agradecimiento con la directiva por la confianza depositada en él. “Ya tenía ganas de volver a este club que siempre me ha tratado con cariño. Sin dudas vamos a usa algunos jugadores del equipo principal que no tengan muchos minutos en ese torneo”, dijo para Mundo Deportivo Junín.

De igual manera el entrenador precisó que el grupo cuenta con jóvenes promesas locales y refuerzos extranjeros que buscan consolidarse en el fútbol peruano. Entre los nombres destacados figuran Mosquera y Hurtado, quienes comparten vestuario con un jugador colombiano y otro paraguayo, ambos identificados por su potencial de cara al futuro.

“Tenemos varios objetivos. El primero es que los jóvenes puedan mostrarse y ampliar el universo de futbolistas que lleguen al primer equipo. No tenemos el objetivo de ascender, pero sí de formar un equipo competitivo y lograr que, a fin de año, entre cinco y seis jugadores puedan subir al plantel principal. Espero que sean varios huancaínos; ese es un compromiso que tengo con la directiva”, manifestó Arce durante su primera intervención pública como técnico del filial.

El estreno de Arce ante Comerciantes FC

El debut de Arce será exigente: enfrentará a Comerciantes FC en Iquitos, un rival sólido que pondrá a prueba desde el inicio el proyecto formativo de Sport Huancayo B. (Facebook / Sport Huancayo)

El debut oficial de Sport Huancayo B bajo la dirección de Arce está programado para este domingo frente a Comerciantes FC en la Villa Emprendedora de Iquitos, a las 15:15 horas (20:15 GMT), con transmisión a cargo del canal Bicolor+. El entrenador evaluó el desafío que representa el rival de turno, al que calificó como uno de los equipos más sólidos en la edición anterior de la Liga 2 y que mantiene la base de su plantel para este torneo. “Comerciantes FC fue uno de los más regulares en la Liga 2, aunque cayó en la parte final. Han mantenido gran parte de su plantel y serán locales, pero nosotros vamos con todas las ganas de hacer bien las cosas”, expresó Arce ante periodistas locales.

La política institucional de Sport Huancayo B, ratificada por el nuevo cuerpo técnico, establece que la prioridad para la temporada será el desarrollo individual y colectivo de los jóvenes futbolistas. El objetivo trazado es que entre cinco y seis jugadores logren ser promovidos al primer equipo al cierre del año, reforzando el compromiso con la formación interna y la continuidad del proyecto deportivo del club.