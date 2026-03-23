Perú Deportes

Programación del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú

Inicia la disputa por los últimos cuatro boletos a la justa en Norteamérica. Conoce todos los detalles para seguir los atractivos encuentros a partido único de la repesca europea

Guardar
Programación del repechaje de las
Programación del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú. Crédito: Difusión.

La ruta hacia el Mundial 2026 alcanza su punto de mayor tensión con el arranque de la repesca en Europa. Un total de dieciséis equipos nacionales disputan llaves de vida o muerte para obtener los cuatro cupos finales a la cita mundialista. El foco de la prensa deportiva recae sobre escuadras históricas como Italia y Dinamarca. Ambos combinados intentarán esquivar un fracaso prematuro ante rivales que llegan con la ilusión de dar el golpe fuera de casa.

La fecha del jueves 26 de marzo ofrece encuentros de máxima intensidad bajo el sistema de eliminación directa. En este escenario, los equipos carecen de margen de error y la exigencia sobre los favoritos crece conforme avanza el reloj. Desde el esperado choque entre Ucrania y Suecia hasta el intento italiano por volver a la cima, el repechaje de la UEFA garantiza emociones en una jornada que decidirá el destino de las últimas plazas europeas.

La FIFA presentó los equipos
La FIFA presentó los equipos que jugarán tanto la repesca europea como el Torneo de Repechaje en México, en marzo de 2026 - crédito FIFA

Programación completa del repechaje de las Eliminatorias UEFA

Ruta A

  • Italia vs. Irlanda del Norte (26 de marzo / Estadio Olímpico de Roma / 14:45 / ESPN - Disney+)
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina (26 de marzo / Cardiff City Stadium, Cardiff / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta B

  • Ucrania vs. Suecia (26 de marzo / Enea Stadion, Poznan - Sede neutral / 14:45 / ESPN - Disney+)
  • Polonia vs. Albania (26 de marzo / Estadio Nacional de Varsovia / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta C

  • Turquía vs. Rumanía (26 de marzo / Rams Park, Estambul / 12:00 m. / ESPN - Disney+)
  • Eslovaquia vs. Kosovo (26 de marzo / Tehelné pole, Bratislava / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta D

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte (26 de marzo / Parken Stadium, Copenhague / 14:45 / ESPN - Disney+)
  • República Checa vs. Irlanda (26 de marzo / Epet ARENA, Praga / 14:45 / ESPN - Disney+)

Formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 destaca por su intensidad y falta de margen para el error. En total, 16 selecciones nacionales participan en esta fase decisiva: los 12 segundos lugares de la fase de grupos y los 4 mejores ganadores de grupo de la UEFA Nations League que no lograron su clasificación directa.

El sistema divide a estos equipos en cuatro rutas independientes (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro países. Dentro de cada ruta, la competencia se resuelve mediante un formato de ‘Final Four’ con semifinales y una final, todas disputadas a partido único. Esta estructura elimina la posibilidad de una revancha, pues no existen los encuentros de ida y vuelta; quien pierde queda automáticamente fuera de la cita mundialista.

Los ganadores de las ocho semifinales avanzan a la final de su respectiva ruta. Solo los cuatro ganadores en sus llaves finales obtendrán los últimos boletos europeos para el Mundial que se celebrará en Norteamérica. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el reglamento estipula tiempo suplementario y, de persistir el empate, la definición por penales.

Repechaje europeo de las Eliminatorias
Repechaje europeo de las Eliminatorias al Mundial 2026. Crédito: BR football.

Italia y una cita con la historia

La selección de Italia encara el repechaje europeo con la obligación histórica de terminar con su pesadilla mundialista. Tras ausentarse de las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, el combinado dirigido por Luciano Spalletti busca una revancha que calme a una afición herida. Es la primera vez que una potencia de su calibre encadena dos ausencias consecutivas en la máxima cita del fútbol, un registro que mancha su prestigio como tetracampeona del mundo.

En los procesos anteriores, el fracaso fue absoluto. Para el Mundial 2018, la ‘azzurra’ cayó en una repesca fatídica ante Suecia. Cuatro años después, pese a llegar como campeona de Europa, sufrió una derrota humillante en casa frente a Macedonia del Norte en la misma instancia. Ahora, ante Irlanda del Norte, los italianos intentarán romper este ciclo de decepciones para asegurar, finalmente, su pasaje directo hacia el Mundial 2026.

Temas Relacionados

Mundial 2026Repechaje UEFAperu-deportes

Más Noticias

El histórico Celso Ayala toma las riendas del FC Cajamarca de Hernán Barcos, urgido en el fondo de la Liga 1 2026

El dos veces mundialista con la selección paraguaya durante su etapa como futbolista, asume el desafío de reanimar al cuadro recién ascendido a la élite del balompié peruano

El histórico Celso Ayala toma

Alex Valera asegura que “trataré de aportar lo que pueda” en la selección peruana de Mano Menezes rumbo a las Eliminatorias 2030

El delantero de Universitario de Deportes asume el protagonismo ofensivo ‘bicolor’ durante el proceso de renovación iniciado por el DT brasileño, enfrentando a Senegal como primer reto del ciclo rumbo al Mundial 2030

Alex Valera asegura que “trataré

Gonzalo Bueno se impone a Conner Huertas del Pino en duelo de peruanos en Challenger de Brasilia y avanza a octavos de final

El tenista trujillano aguardaba por Thiago Tirante, pero la repentina baja del argentino lo emparejó con su connacional en la capital brasileña

Gonzalo Bueno se impone a

Wilder Cartagena compartirá vestuario en Orlando City con Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia y leyenda del Atlético Madrid

El mediocentro peruano, actualmente cursando un proceso de rehabilitación por una dura lesión, tendrá el lujo de coincidir en los ‘leones’ con el histórico atacante galo, quien llega como Jugador Franquicia de la Major League Soccer

Wilder Cartagena compartirá vestuario en

Carlos Zambrano y Miguel Trauco son del gusto de Carlos Desio para reforzar el Sport Boys: “Están manteniendo conversaciones, son bienvenidos”

El entrenador de la ‘misilera’ ve con muy buenos ojos la posible llegada de los seleccionados nacionales al Callao pese a su convulsa actualidad. “Van a tomar una decisión”, expresó

Carlos Zambrano y Miguel Trauco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial: candidatos repiten promesas,

Debate presidencial: candidatos repiten promesas, pero evitan explicar cómo ejecutarlas

Obligada a la deserción escolar, extraída de su hogar y aislada: la denunciante de Ángelo Alfaro ratifica acusación de violación

“Parece escrito por un analfabeto”: Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, arremete contra pronunciamiento del CAL

¿Vladimir Cerrón asistirá al debate de hoy por las Elecciones Generales 2026?

¿Quién es Fernando Olivera? De rival de Alan García a crítico de César Acuña y convertirse en tendencia tras el debate presidencial

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina descarta “guardar luto”

Onelia Molina descarta “guardar luto” a Mario Irivarren: “Ya cumplí mi cuota de babosa”

iOA muestra fotografía del futbolista que lo habría engañado con su pareja: “Me da náuseas que sea tan basura”

Escándalo tras final de 'Yo Soy': Fernando Sosa responde a audio filtrado por el imitador de Frank Sinatra

Gia, hija de Christian Meier, debuta como conductora en Zaca TV y revela su admiración por sus padres

Hugo García revela cuál es su trabajo luego de anunciar que será padre con Isabella Ladera

DEPORTES

El histórico Celso Ayala toma

El histórico Celso Ayala toma las riendas del FC Cajamarca de Hernán Barcos, urgido en el fondo de la Liga 1 2026

Alex Valera asegura que “trataré de aportar lo que pueda” en la selección peruana de Mano Menezes rumbo a las Eliminatorias 2030

Gonzalo Bueno se impone a Conner Huertas del Pino en duelo de peruanos en Challenger de Brasilia y avanza a octavos de final

Wilder Cartagena compartirá vestuario en Orlando City con Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia y leyenda del Atlético Madrid

Carlos Zambrano y Miguel Trauco son del gusto de Carlos Desio para reforzar el Sport Boys: “Están manteniendo conversaciones, son bienvenidos”