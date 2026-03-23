Programación del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú. Crédito: Difusión.

La ruta hacia el Mundial 2026 alcanza su punto de mayor tensión con el arranque de la repesca en Europa. Un total de dieciséis equipos nacionales disputan llaves de vida o muerte para obtener los cuatro cupos finales a la cita mundialista. El foco de la prensa deportiva recae sobre escuadras históricas como Italia y Dinamarca. Ambos combinados intentarán esquivar un fracaso prematuro ante rivales que llegan con la ilusión de dar el golpe fuera de casa.

La fecha del jueves 26 de marzo ofrece encuentros de máxima intensidad bajo el sistema de eliminación directa. En este escenario, los equipos carecen de margen de error y la exigencia sobre los favoritos crece conforme avanza el reloj. Desde el esperado choque entre Ucrania y Suecia hasta el intento italiano por volver a la cima, el repechaje de la UEFA garantiza emociones en una jornada que decidirá el destino de las últimas plazas europeas.

La FIFA presentó los equipos que jugarán tanto la repesca europea como el Torneo de Repechaje en México, en marzo de 2026 - crédito FIFA

Programación completa del repechaje de las Eliminatorias UEFA

Ruta A

Italia vs. Irlanda del Norte (26 de marzo / Estadio Olímpico de Roma / 14:45 / ESPN - Disney+)

Gales vs. Bosnia y Herzegovina (26 de marzo / Cardiff City Stadium, Cardiff / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta B

Ucrania vs. Suecia (26 de marzo / Enea Stadion, Poznan - Sede neutral / 14:45 / ESPN - Disney+)

Polonia vs. Albania (26 de marzo / Estadio Nacional de Varsovia / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta C

Turquía vs. Rumanía (26 de marzo / Rams Park, Estambul / 12:00 m. / ESPN - Disney+)

Eslovaquia vs. Kosovo (26 de marzo / Tehelné pole, Bratislava / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte (26 de marzo / Parken Stadium, Copenhague / 14:45 / ESPN - Disney+)

República Checa vs. Irlanda (26 de marzo / Epet ARENA, Praga / 14:45 / ESPN - Disney+)

Formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 destaca por su intensidad y falta de margen para el error. En total, 16 selecciones nacionales participan en esta fase decisiva: los 12 segundos lugares de la fase de grupos y los 4 mejores ganadores de grupo de la UEFA Nations League que no lograron su clasificación directa.

El sistema divide a estos equipos en cuatro rutas independientes (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro países. Dentro de cada ruta, la competencia se resuelve mediante un formato de ‘Final Four’ con semifinales y una final, todas disputadas a partido único. Esta estructura elimina la posibilidad de una revancha, pues no existen los encuentros de ida y vuelta; quien pierde queda automáticamente fuera de la cita mundialista.

Los ganadores de las ocho semifinales avanzan a la final de su respectiva ruta. Solo los cuatro ganadores en sus llaves finales obtendrán los últimos boletos europeos para el Mundial que se celebrará en Norteamérica. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el reglamento estipula tiempo suplementario y, de persistir el empate, la definición por penales.

Repechaje europeo de las Eliminatorias al Mundial 2026. Crédito: BR football.

Italia y una cita con la historia

La selección de Italia encara el repechaje europeo con la obligación histórica de terminar con su pesadilla mundialista. Tras ausentarse de las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, el combinado dirigido por Luciano Spalletti busca una revancha que calme a una afición herida. Es la primera vez que una potencia de su calibre encadena dos ausencias consecutivas en la máxima cita del fútbol, un registro que mancha su prestigio como tetracampeona del mundo.

En los procesos anteriores, el fracaso fue absoluto. Para el Mundial 2018, la ‘azzurra’ cayó en una repesca fatídica ante Suecia. Cuatro años después, pese a llegar como campeona de Europa, sufrió una derrota humillante en casa frente a Macedonia del Norte en la misma instancia. Ahora, ante Irlanda del Norte, los italianos intentarán romper este ciclo de decepciones para asegurar, finalmente, su pasaje directo hacia el Mundial 2026.