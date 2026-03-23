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Gremio guardó a Erick Noriega por seguilla de partidos y sufrió derrota que lo alejó de los primeros lugares del Brasileirao

El mediocampista peruano era titular indiscutible, pero decidieron dejaron en la banca y su equipo no pudo con Vasco da Gama. Ahora el ‘Samurai’ debe sumarse a la ‘bicolor’ en Europa

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Erick Noriega no vio acción
Erick Noriega no vio acción ante Vasco da Gama, pero el defensor peruano espera ser incluido en el once titular frente al líder Palmeiras, en un encuentro que puede definir el rumbo de Gremio en el torneo (Facebook / Grêmio FBPA)

El defensor peruano Erick Noriega permaneció entre los suplentes durante la caída de Gremio ante Vasco da Gama por la octava fecha del Brasileirao, resultado que aleja al club de Porto Alegre de la cima del torneo y aumenta la presión a pocos días del enfrentamiento ante Palmeiras, líder del campeonato.

El peruano, tasado en 4 millones de euros según el portal de estadísticas alemán Transfermarkt, fue incluido en la nómina de convocados, pero el entrenador Luís Castro decidió no utilizarlo en el compromiso disputado el domingo en el Estadio Sao Januario. Gremio, que acumulaba cuatro partidos sin perder, quedó relegado al octavo puesto con 11 puntos, la misma cantidad que Vasco, y ahora se encuentra a ocho unidades de Palmeiras.

Noriega, de 24 años, llegó al fútbol brasileño tras pasos por Alianza Lima y Universidad San Martín. Su alto valor de mercado lo ubica junto al lateral danés Oliver Sonne como los futbolistas peruanos mejor cotizados en el contexto internacional. Ambos mantienen una valoración de 4 millones de euros, superando a Marcos López (3,50 millones de euros) y a otros nombres como Fabio Gruber, Piero Quispe y Renato Tapia.

Gremio no logró revertir el resultado y Noriega no sumó minutos

Gremio cayó en su visita
Gremio cayó en su visita a Vasco da Gama en un partido donde nunca logró imponer condiciones, mientras Erick Noriega observó desde el banco sin oportunidades de ingresar. (Facebook / Grêmio FBPA)

En la visita de Gremio a Vasco da Gama, el técnico Luís Castro apostó por una alineación que excluyó a Noriega de la titularidad. Según detallaron medios deportivos peruanos, el defensor fue suplente durante los noventa minutos pese a su reciente consideración como pieza importante en el plantel.

El local abrió el marcador a los siete minutos, cuando Cuiabano definió tras pase de David. A los 34’, David amplió la ventaja luego de una asociación con Cuiabano. Cuatro minutos después, Carlos Vinicius descontó para Gremio tras asistencia de Juan Nardoni, estableciendo el 2-1 definitivo antes del entretiempo. La segunda mitad transcurrió sin modificaciones en el marcador, a pesar de los cambios introducidos desde ambos bancos.

El resultado dejó a Gremio en el octavo lugar de la tabla, con 11 puntos en ocho jornadas, según consignó el portal Transfermarkt. El club de Porto Alegre enfrentará a Palmeiras en la próxima fecha, con la obligación de sumar para no perder contacto con los puestos de vanguardia.

Noriega, un jugador de alto valor en el fútbol peruano

A pesar de no sumar
A pesar de no sumar minutos en el último partido, Erick Noriega sostiene su valor en el mercado internacional, consolidándose como uno de los peruanos mejor cotizados. (Facebook / Grêmio FBPA)

La cotización de Erick Noriega en el mercado internacional se sostiene como una de las más altas para futbolistas peruanos en la actualidad. Transfermarkt destaca que tanto Noriega como Oliver Sonne lideran la lista con 4 millones de euros cada uno, seguidos por Marcos López, Fabio Gruber y Piero Quispe.

El defensor, nacido en Nagoya, Japón, ha mostrado regularidad y polifuncionalidad desde su desembarco en el fútbol brasileño. Capaz de desempeñarse como central o mediocentro defensivo, Noriega fue parte del equipo campeón del Campeonato Gaúcho este año y anotó su primer gol oficial en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro.

Su valor de mercado refleja el interés que ha despertado su desempeño y la posibilidad de que en el futuro pueda recibir ofertas desde Europa, aunque su contrato con Gremio lo posiciona como un elemento estratégico para el club, especialmente de cara a la Copa Sudamericana.

Gremio prepara su duelo ante Palmeiras

El próximo duelo ante el
El próximo duelo ante el líder Palmeiras se presenta como una prueba exigente para Gremio, que necesita reaccionar y ajustar su esquema para volver a competir arriba. (Facebook / Grêmio FBPA)

Gremio enfrentará el miércoles 1 de abril a Palmeiras, actual puntero del Brasileirao, en un compromiso clave para sus aspiraciones en el torneo. La presencia de Noriega en la convocatoria genera expectativa sobre un posible regreso a la titularidad, dado su rol en el plantel y la necesidad de reforzar la defensa frente a uno de los rivales más exigentes del certamen.

El entrenador Luís Castro aún no ha confirmado la alineación para dicho encuentro, pero la situación del defensor peruano será observada de cerca tanto por la prensa local como por los seguidores del club. La evolución de Noriega y su consolidación en el fútbol brasileño mantienen la atención de la selección peruana, donde es considerado una opción relevante para el proceso liderado por Mano Menezes.

Gremio buscará recuperarse de la caída ante Vasco y recortar la diferencia de puntos con el líder, en una fecha que podría resultar determinante para sus objetivos en el Brasileirao.

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