Esteban Pavez podría perderse el clásico entre Alianza Lima y Universitario por una lesión: se fue a Chile para tratarse

El mediocampista chileno se encuentra en duda para el esperado duelo entre Alianza Lima y Universitario tras abandonar el último partido lesionado y someterse a estudios que definirán si llega o no al encuentro del 4 de abril (Facebook / Club Alianza Lima)

La preparación de Alianza Lima para el clásico contra Universitario de Deportes se ve marcada por la preocupación en torno al estado de salud de Esteban Pavez , uno de los jugadores fundamentales en el esquema de Pablo Guede.

El mediocampista, de 35 años, abandonó el campo en el minuto 68 durante la victoria ante Juan Pablo II College, lo que encendió las alarmas en el club.

En medio del receso por la fecha FIFA, el futbolista viajó a Chile para someterse a estudios médicos que determinarán el alcance de su lesión y su posible presencia en el duelo programado para el 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

El diagnóstico médico de Pavez

La incertidumbre rodea a Alianza Lima mientras esperan el diagnóstico de Pavez, cuyo estado físico definirá su presencia en el clásico ante Universitario. (Facebook / Club Alianza Lima)

Los exámenes realizados a Esteban Pavez en Chile son determinantes para definir su disponibilidad en el clásico. Según reportes de medios peruanos, el resultado definitivo se conocerá en los próximos días y marcará la planificación de Alianza Lima de cara al compromiso ante Universitario de Deportes. Si los análisis confirman una contractura leve, el mediocampista podría recuperarse a tiempo, pero mediocampista chileno.

El propio Pavez intentó transmitir tranquilidad luego del partido, al señalar ante periodistas: “Salí con una fatiga, pero normal. Haré todo lo posible para estar en el clásico, hay que prepararse para el partido que tenemos en dos semanas. Me encanta jugar los clásicos, pero estos días voy a descansar un poco y volver con todo”. Sin embargo, su viaje a Chile para evaluaciones especializadas refuerza la preocupación sobre la real gravedad de la molestia.

Desde el entorno del club, el periodista Gerson Cuba compartió en su cuenta de X que hay confianza en que Pavez pueda recuperarse a tiempo, aunque hasta el momento no existe un reporte médico oficial por parte de la institución. El comando técnico, liderado por Pablo Guede, otorgó días libres al plantel mientras se aguarda el parte definitivo.

Los cambios ante la posible ausencia de Pavez

Sin Pavez, Alianza podría modificar su esquema, buscando reemplazos que mantengan la solidez en una zona clave para enfrentar a Universitario. (Facebook / Club Alianza Lima)

La eventual baja de Esteban Pavez obligaría al cuerpo técnico de Alianza Lima a reconsiderar la alineación para el clásico. El volante chileno ha sido titular en los seis encuentros disputados en la temporada 2026, sumando 499 minutos en cancha y consolidándose como una pieza esencial desde su arribo procedente de Colo Colo.

El técnico argentino Pablo Guede cuenta con varias opciones para cubrir el mediocampo en caso de confirmarse la ausencia de Pavez. El ecuatoriano Fernando Gaibor sería una de las alternativas, siempre que logre superar la lesión muscular que lo ha mantenido al margen. También figuran entre las posibilidades Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud y Alessandro Burlamaqui, quienes esperan una decisión en función del parte médico final sobre el estado de Pavez.

La importancia del clásico y la presión por mantener el invicto en el Torneo Apertura refuerzan la necesidad de contar con los elementos más experimentados. La dirección deportiva y el comando técnico priorizan la recuperación del futbolista, pero no descartan cambios de último momento según la evolución clínica.

El clásico entre Alianza Lima y Universitario

Alianza y Universitario protagonizan un clásico decisivo, donde la lucha por la punta y el orgullo deportivo elevan la expectativa en todo el país. (Facebook / Club Alianza Lima)

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario corresponde a la novena jornada del Torneo Apertura y se disputará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate a las 20:00 horas. El equipo dirigido por Guede lidera la tabla con 20 puntos y un invicto que busca sostener ante su máximo rival, mientras que Universitario, bajo la conducción de Jesús Rabanal, llega presionado por los resultados recientes y cuestionamientos al rendimiento colectivo.

El partido cobra relevancia no solo por la disputa de la punta, sino también por el contexto histórico entre ambos clubes. Todos los futbolistas de Universitario estarán a disposición del cuerpo técnico, mientras la presencia de Esteban Pavez se mantiene como la principal incógnita en la previa. El desenlace de los exámenes médicos será clave para definir la estrategia aliancista en el duelo más esperado de la temporada peruana.

Las próximas horas serán decisivas para conocer si el mediocampista chileno podrá estar presente en el clásico, en un contexto de expectativa generalizada entre directivos, hinchas y jugadores.