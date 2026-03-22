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Ignacio Buse arrastró una herida “en carne viva” en el Masters 1000 de Miami que le pasó factura frente a Damir Džumhur

El tenista peruano contó con un punto de partido ante el bosnio, pero no pudo capitalizar la oportunidad y el balcánico terminó dándole vuelta al juego y accediendo a la segunda ronda

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Ignacio Buse, disminuido físicamente en
Ignacio Buse, disminuido físicamente en el juego ante Damir Džumhur en su estreno en el Miami Open. Crédito: Captura Disney +

Ignacio Buse se despidió prematuramente del cuadro principal del Masters 1000 de Miami. El ‘Colorado’ (#63 ATP) se estrenó en esta categoría del circuito y en un Court 3 pletórico de aliento peruano, no pudo ante el combativo Damir Džumhur y cayó en tres sets.

En la manga definitiva, el juego del limeño de 21 años mermó ostensiblemente. El bosnio sacó ventaja y se hizo con el pase a la siguiente ronda, donde esperaba plácidamente el número dos del mundo, Jannik Sinner. El significativo bajón de ‘Nacho’ tuvo que ver con una ampolla que venía arrastrando desde Indian Wells.

En el desierto californiano, la primera raqueta nacional sufrió la lesión cutánea “en una zona complicada para el apoyo”, de acuerdo con información de la periodista María Paula Regalado. La comunicadora también compartió que el deportista nacional se exigió al máximo para llegar a la cita ante el bosnio hasta “que el dolor ya no se lo permitió”.

Buse intentó llegar en su
Buse intentó llegar en su mejor estado físico al estreno en Miami, pero una ampolla no se lo permitió. Crédito: X María Paula Regalado.

A través de una conversación con un miembro del equipo técnico de Buse, Ragalado expuso que la dolencia actual no guarda ninguna relación con la lesión anterior en el talón de Aquiles. La coincidencia es que es en el mismo pie. “Después de ese segundo set creo que la herida ya estaba en carne viva” comentó el colaborador del staff de ‘Nacho’.

Tras la temprana eliminación en el segundo Masters 1000 de la temporada, Buse ahora enfoca energías en recuperarse de la ampolla que adolece antes de regresar a la competencia en el inicio de la gira de arcilla rumbo a Roland Garros, donde irá directo al cuadro principal.

A recuperar energías antes de viajar a Marrakech

Por medio de sus redes sociales, Buse ha compartido que viajará a Lima antes de retomar el ritmo competitivo. “Unas horitas en casa”, escribió junto a una imagen en el Aeropuerto de Miami.

El ‘Colorado’ dirá presente en el cuadro principal del ATP 250 de Marrakech, denominado oficialmente como el Grand Prix Hassan II. La competición, que se desarrollará entre el 30 de marzo y el 5 de abril en las instalaciones del Royal Tennis Club de Marruecos, repartirá una bolsa de premios superior a los 612 mil euros. El certamen contará con raquetas de alto nivel, encabezadas por el italiano Luciano Darderi, actual número 21 del ranking mundial y máximo favorito al título.

Ignacio Buse ha tenido un
Ignacio Buse ha tenido un inicio de temporada intenso en el circuito ATP, con participaciones en Indian Wells y Miami, donde sumó experiencia frente a rivales de alto nivel. (Instagram / grandprixhassan2)

Luego de su participación en la fase previa del Masters 1000 de Miami, el limeño se medirá ante rivales de jerarquía como el neerlandés Tallon Griekspoor y los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo. La incursión de Buse en este evento ratifica el buen momento y el ascenso constante del tenis peruano en la élite del circuito ATP.

Momento excepcional

Ignacio Buse atraviesa un periodo brillante y descollante en su trayectoria profesional. El tenista peruano alcanzó el puesto 63 del ranking ATP, la mejor ubicación en su corta carrera hasta la fecha. Este ascenso genera una enorme ilusión en la afición nacional, que acompaña sus presentaciones en el extranjero con un fervor notable. El apoyo de sus compatriotas fue protagonista en el Masters 1000 de Miami, donde las tribunas lucieron repletas de banderas peruanas.

Además, Buse rompió una tendencia histórica en el tenis de nuestro país al compartir el Top 100 con Juan Pablo Varillas dentro de una misma década, un hito que solía ocurrir apenas cada diez años. No obstante, el presente de Varillas es distinto; el experimentado raquetista afronta un momento complicado en el circuito y se ubica actualmente en el Top 300. Esta convivencia de dos referentes nacionales en la élite mundial, pese a sus realidades opuestas, fortalece el panorama del deporte local.

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