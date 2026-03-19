Ignacio Buse vs Damir Džumhur EN VIVO HOY: punto a punto partido primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

El compromiso entre el bosnio y el peruano estaba pactado para más temprano (09:00 horas), pero las condiciones climáticas en Miami obligaron a los organizadores a mover la programación. De ni mediar inconvenientes climáticos, la hora aproximada señalada se mantendrá.

Ignacio Buse debutará en un Masters 1000 hoy, jueves 19 de marzo , enfrentando a Damir Džumhur en la primera ronda del Miami Open 2026. El partido está programado para las 15:00 horas (aproximadamente) peruanas en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Infobae Perú brindará una cobertura completa del debut de ‘ Nacho ’ en el Masters 1000, con el seguimiento punto a punto, declaraciones y todos los detalles del partido disponibles en su sitio web.

El encuentro entre Ignacio Buse y Damir Džumhur se podrá ver a través de Disney Plus , plataforma de streaming que ofrece opciones de suscripción mensual y anual para acceder a su contenido deportivo en vivo y bajo demanda. Los usuarios podrán encontrar el juego en la transmisión en vivo de la cancha 3 (court 3 en la plataforma) del certamen.

Una de las mayores fortalezas de Džumhur es su variedad. El bosnio es un maestro de la distracción; alterna pelotas profundas con pesados efectos de ‘topspin’ —hace que la pelota vuele alta sobre la red y caiga bruscamente con un rebote alto— y, de un momento a otro, ejecuta ‘drop shots’ milimétricos que cortan el ritmo del partido. Este juego vertical obliga al oponente a abandonar la línea de base y subir a la red en situaciones incómodas.

Džumhur (#76 ATP) no es el típico jugador moderno que busca cerrar los puntos con veloces servicios o derechas explosivas. Su estrategia se basa en la inteligencia táctica y en una capacidad de desplazamiento envidiable. Es, en esencia, un ‘pasabolas’ de lujo que utiliza la fuerza de su oponente para contraatacar . Su velocidad le permite cubrir cada rincón de la pista, lo que obliga a sus rivales a jugar siempre una pelota extra. Para un tenista como Buse, que busca imponer condiciones, la paciencia será la clave para no caer en la desesperación ante un muro que devuelve todo.

Con este éxito, el ‘ Colorado ’ rompe una tendencia histórica de un solo tenista peruano destacado por década en el Top 100. Por primera vez en mucho tiempo, el país cuenta con dos representantes en la élite de forma simultánea, ya que Buse se une a Juan Pablo Varillas en el grupo de los mejores del planeta.

Ignacio Buse vive un momento excepcional en su carrera profesional. Tras superar la fase de clasificación del Masters 1000 de Miami con victorias contundentes sobre el tunecino Moez Echargui y el hongkonés Coleman Wong , el joven peruano aseguró su lugar en el cuadro principal. Este desempeño le otorga un ascenso meteórico en el ranking en vivo, donde se sitúa virtualmente en el puesto 59 del mundo .

Quien resulte ganador del enfrentamiento entre Ignacio Buse y Damir Džumhur tendrá como próximo rival al número 2 del ranking ATP, Jannik Sinner . El tenista italiano es el máximo favorito a levantar el trofeo, junto a Carlos Alcaraz, y podría enfrentar al ‘ Colorado ’ por un lugar en la tercera ronda del Miami Open 2026.

¡Día de partido! El partido entre el neerlandés Botic van de Zandschulp y el canadiense Denis Shapovalov ha llegado a su fin a favor del europeo. El peruano Ignacio Buse y el bosnio Damir Džumhur son los siguientes en la cancha 3.

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