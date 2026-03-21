“Tú eres una inspiración”, las emotivas palabras de Danilo a Pol Deportes tras visitar a Flamengo en el Maracaná

Pol Deportes junto a Danilo en Brasil. (Delmiro Junior)

Cliver Huamán Sánchez continúa cosechando logros en su joven carrera, incluso en escenarios de gran relevancia internacional. En la séptima fecha del Brasileirao, el joven conocido como Pol Deportes sorprendió al desempeñarse como reportero en el duelo entre Flamengo y Remo.

El campeón de la Copa Libertadores le brindó una experiencia única, invitándolo al Estadio Maracaná para realizar coberturas y presenciar el partido desde adentro.

La popularidad de Pol Deportes creció luego de que transmitiera la final de la Copa Libertadores subiendo los cerros cercanos al Estadio Monumental. Gracias a su dedicación y entusiasmo, logró alcanzar varios sueños a tan solo quince años.

Peruano Poldeportes llegó al Maracaná para un partido de Flamengo. Instagram

¿Qué le dijo Danilo a Pol Deportes en el Maracaná?

El episodio más emotivo de la jornada ocurrió cuando Danilo Luiz Da Silva, defensor del Flamengo, se acercó a Pol Deportes en el túnel antes del inicio del partido y lo saludó afectuosamente. El periodista expresó: “¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? Bienvenido al Maracaná. ¿Te gusta estar aquí? Dale, fuerza, eres un crack”, mientras el joven narrador lo observaba con atención.

Por su parte, Pol Deportes mostró su agradecimiento hacia el club y su afición: “Gracias a Flamengo me hice viral en la final de Copa Libertadores, y ahora por primera vez voy a conocer el Maracaná. Desde el primer momento que pisé acá es algo increíble. Ya me tomé fotos con hinchas de Flamengo que son los que más nos reconocen acá”.

El joven peruano fue invitado por el 'Fla' para que acuda su duelo en Brasil. (Primer Toque)

En otro momento, Cliver estuvo en la cancha y tuvo otro encuentro con Danilo, y le preguntó qué le podría decir a los niños que luchan por conseguir sus sueños. El brasileño sorprendió con su emotiva respuesta y aprovechó para regalarle su camiseta.

“Yo podría decir que tú eres una inspiración para todos los niños. Estoy muy orgulloso de conocerte, haces un trabajo muy bonito. Y decirle a todos los niños de Brasil y de Perú, que nunca dejen de soñar porque cuando la gente puede soñar, puede realizar con trabajo, con mucho esfuerzo, con la ayuda de Dios.

Pol Deportes para el mundo

A los 16 años, Pol Deportes ha alcanzado oportunidades notables en su carrera. Recientemente, recibió una invitación para asistir a un partido de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City en Europa. Además, Telemundo lo convocó como relator para el próximo Mundial de fútbol.

Carlos Calderón, conductor de la cadena, le dio la bienvenida con palabras de reconocimiento: “Vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar aquí ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que qué emoción. Te felicito de verdad que eres un hombre muy valiente y muy talentoso. Así que sigue adelante. Creo que para toda la comunidad aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, chicos de tu edad, como dices, sí se cumplen los sueños”.

El joven reportero también ha diversificado su presencia mediática. Esta semana, compartió en sus redes sociales un adelanto exclusivo de la nueva película de Spiderman, lo que le valió un saludo especial en video de Tom Holland, protagonista de la saga.

“Primero, muchas gracias por animar a las personas a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Cuídate, amigo”, comentó.

Tom Holland envió un mensaje especial a Pol Deportes, agradeciéndole por inspirar a jóvenes peruanos y sumarse al lanzamiento de Spider-Man. IG