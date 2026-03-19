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Christian Hudtwalcker explotó contra Franco Velazco tras críticar a la Comisión Disciplinaria de la Liga 1: “¿Recién habla? No jo..."

El periodista arremetió contra el administrador de Universitario poner en duda la transparencia de la elección de la Comisión que definirá si habrá sanción contra el estadio Monumental

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El periodista criticó duramente contra el administrador de la 'U' por quejarse de las sanciones. (Juego Cruzado)

Universitario de Deportes enfrenta cuestionamientos tras las denuncias de supuestos actos racistas en el Estadio Monumental, lo que ha avivado el debate en el fútbol peruano. Ante esta situación, la institución optó por defender su imagen y rechazar cualquier acusación sin pruebas.

Franco Velazco, administrador del club, manifestó públicamente su desacuerdo con la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. El dirigente sostuvo que la elección de los miembros que dirigen estas comisiones carece de transparencia y que, según sus palabras, “se ha hecho a dedo”.

Sus declaraciones generaron muchas reacciones, y una de ellas fue la de Christian Hudtwalcker, quien explotó contra Velazco. Cuestionó por qué no dijo nada desde un inicio y recién decide actuar cuando se está evaluando una sanción contra los ‘cremas’.

“¿Hace cuánto esa comisión está funcionando? Y hasta que la ‘U’ no entra a una discusión con la comisión, no dijo ni mierda. No me jodas, o sea, recién ahora que van a tocar a la U dice: ‘Ah, esa comisión no trabaja’. ¿Por qué no lo dijo el primer día? Si desde el primer momento había una comisión que tú no reconocías, debiste salir públicamente a decir: ‘Señores, esa comisión no tiene ninguna validez’“, apuntó el periodista en el programa ‘Juego Cruzado’.

El administrador de Universitario aseguró que la elección de la comisión fue a dedo. (L1 Max)

¿Qué dijo Franco Velazco sobre posible acto de racismo en Universitario vs UTC?

La defensa institucional de Universitario de Deportes se centra en refutar las acusaciones a través de pruebas verificables. Franco Velazco enfatizó que la máxima prioridad del club consiste en “desmentir estas graves imputaciones con hechos concretos y tangibles”. Según el administrador, la entidad se encuentra en pleno proceso de recolección de evidencias y documentación, con el objetivo de “acreditar nuestra postura, que es que no se produjeron actos de racismo”.

Velazco también sugirió que la intervención del árbitro principal pudo haber estado condicionada por factores ajenos a su propia percepción. Sostuvo que “hubo algunos agentes dentro de la cancha que motivaron que esta situación termine básicamente en la activación por parte de Michael Espinoza”, señalando así una posible influencia de los participantes del partido en la reacción arbitral. El club reafirma su disposición a demostrar su posición con pruebas ante las autoridades correspondientes.

El árbitro Michael Espinoza decidió cortar el partido en el estadio Monumental tras insultos contra Ángelo Campos. (Difusión)

Además, el mandamás de la ‘U’ afirmó que cualquier sanción carece de validez mientras los responsables de la comisión disciplinaria no cuenten con una aprobación formal. El directivo sostuvo que, en estas condiciones, “ninguna sanción debería tomarse en serio”, ya que la legitimidad de quienes dirigen el proceso está en entredicho.

Ante esta situación, Velazco solicita que se garantice la transparencia en la conformación y actuación de la comisión. De no producirse los cambios necesarios, advirtió que Universitario de Deportes recurrirá a instancias legales para defender sus derechos y asegurar un proceso justo.

El reclamo de Franco Velazco
El reclamo de Franco Velazco pone en cuestión la designación de la Comisión Disciplinaria, al considerar que no se respetaron los estatutos en Universitario de Deportes. (Facebook / Club Universitario de Deportes)

Franco Velazco apuntó contra Alianza Lima

Franco Velazco dirigió fuertes críticas hacia la participación de Alianza Lima en la denuncia de racismo. El directivo hizo referencia al reciente reclamo presentado por el club de La Victoria, que culminó con la suspensión de Javier Rabanal por cuatro fechas y de Jairo Concha por dos partidos.

Desde la perspectiva de Velazco, la postura de los dirigentes ‘blanquiazules’ buscan “sacar ventaja en la parte administrativa y no en el campo de juego”. Plantea que el interés del club rival se enfoca más en cuestiones extradeportivas que en el resultado deportivo.

El administrador de la ‘U’ también cuestionó la falta de pronunciamiento del club cuando la comunicadora Talía Azcárate denunció insultos y amenazas de muerte por parte de hinchas de Alianza Lima. Según Velazco, “como no hay ventaja deportiva y no se afecta al posible tetracampeón, ahí no hay comunicados”, subrayando la ausencia de solidaridad en situaciones que no inciden en la competencia directa.

Talía Azcárate, periodista deportiva, denunció insultos y amenazas de muerte por parte de pseudos hinchas de Alianza Lima tras el partido contra Melgar en Matute. Relató que recibió un video donde se la insultaba y amenazaba debido a sus comentarios durante la transmisión. Azcárate comunicó que realizará la denuncia correspondiente y que ya contactó al Ministerio de la Mujer, con cita programada.

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