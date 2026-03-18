Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar a Sebastián Domínguez como su nuevo DT en Liga 1 2026.

Deportivo Garcilaso anunció la incorporación de Sebastián Domínguez como nuevo director técnico tras la salida de Hernán Lisi. El exdefensor argentino asume el cargo en la Liga 1 2026, tras sus primeras experiencias como entrenador en su país. Su llegada ha generado repercusión en el ámbito del fútbol peruano.

El ‘rico garci’ oficializó la llegada de su nuevo entrenador a través de un comunicado. “Con mucho entusiasmo hacemos oficial la contratación del profesor Sebastián Enrique Domínguez como nuestro director técnico del plantel principal”, publicó el club en sus redes sociales. Además, resaltó la trayectoria y el estilo de juego del técnico argentino.

“El entrenador argentino, que dirigió al Vélez Sarsfield y Tigre de la primera división de Argentina y fue asistente técnico de Hernán Crespo en el Al-Duhail de Catar, es una apuesta de la directiva celeste por su estilo de juego ofensivo y dinámico que encaja a la perfección en la filosofía que se tiene y a la exigencia de la hinchada”, señaló la institución.

El club cusqueño también informó sobre los integrantes del cuerpo técnico que acompañarán al argentino. “Sebastián Domínguez tendrá dentro de su comando a Lisandro Greppo y Francisco Parras como Asistentes, a David Filomeno como Preparador Físico y Ángel Delgado como Preparador de Arqueros. Ellos asumirán con compromiso el objetivo de guiar a nuestra institución a la grandeza”.

Sebastián Domínguez es nuevo entrenador de Deportivo Garcilaso.

La carrera de Sebastián Domínguez

Sebastián Domínguez es un exdefensor argentino que vistió las camisetas de clubes como Corinthians de Brasil, América de México, Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. En este último equipo alcanzó notoriedad al conquistar cinco títulos.

Tras su retiro como futbolista, Domínguez inició su carrera como asistente técnico de Hernán Crespo. Juntos dirigieron al Al-Duhail de Qatar, donde obtuvieron tres títulos nacionales. Posteriormente, el bonarense continuó su camino como entrenador principal.

Debutó como director técnico en Tigre durante 2024 y, al año siguiente, asumió el mando de Vélez Sarsfield. Sin embargo, los resultados no lo acompañaron y dejó el cargo con apenas una victoria. Hasta la fecha, Domínguez no ha sumado títulos como entrenador principal.

Sebastián Domínguez celebró tres títulos como asistente de Hernán Crespo.

La actualidad de Deportivo Garcilaso en Liga 1 2026

Deportivo Garcilaso no tuvo el inicio de temporada esperado. El equipo cusqueño quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Alianza Atlético y, en el Torneo Apertura, se ubica entre los últimos lugares de la tabla con solo 6 puntos.

El ‘pedacito de cielo’ registra una sola victoria en 2026, obtenida ante ADT en la fecha 3. Luego de ese triunfo, acumuló tres empates y tres derrotas, resultados que lo mantienen en una posición comprometida en el torneo local.

El cuadro piurano derrotó 2-0 a los cusqueños y avanzaron a la fase de grupos del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Sebastián Domínguez tendrá la tarea de corregir los errores del equipo para revertir la situación y salir de la zona baja de la tabla. Su primer desafío sería después del parón por los amistosos internacionales de la fecha FIFA.

Garcilaso enfrentará a Atlético Grau este domingo 22 de marzo. Debido al corto tiempo, es poco probable que Domínguez pueda trabajar con el plantel antes del encuentro correspondiente a la jornada 8. Se espera que el técnico acompañe o supervise el partido en Piura.

El conjunto ‘celeste’ dispone de futbolistas destacados como Agustín Graneros, Beto Da Silva y Agustín González, quienes pueden aportar para revertir la actual racha negativa. El desempeño del equipo dependerá de la gestión del entrenador argentino para que el club recupere protagonismo en el campeonato.