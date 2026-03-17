¿Facundo Morando se va de Alianza Lima para fichar por Fluminense? La versión del club ‘blanquiazul’ y la información desde Brasil.

El técnico argentino podría dejar Alianza Lima para fichar Fluminense. Créditos: Bloqueo y Punto / Ouke.

El inicio de la semana trajo novedades en Alianza Lima. Medios brasileños reportaron que Facundo Morando, entrenador del equipo de vóley del club, se incorporará a Fluminense la próxima temporada. La noticia generó repercusión en diversos programas deportivos nacionales.

El Portal Volei, especializado en traspasos dentro del voleibol, informó que el arribo del técnico argentino al ‘Flu’ podría concretarse tras el cierre de la Liga Peruana de Vóley. De acuerdo con este medio, la posibilidad dejó de ser solo un rumor y comenzó a tomar fuerza.

“Nuevo entrenador en Fluminense. El argentino Facundo Morando, actualmente en Alianza Lima, será el nuevo entrenador de Fluminense. También es el entrenador de la selección argentina, y esta será su primera temporada en el voleibol brasileño”, publicó en su cuenta de Instagram.

El portal también detalló que la llegada de Morando forma parte de una renovación en la plantilla, que incluirá nuevos refuerzos y la permanencia de algunas jugadoras clave. “Fluminense ha renovado su plantilla, pero el equipo promete seguir siendo competitivo. Las opuestas Ariane, símbolo del equipo, y Ana Medina continúan en el equipo. Pri Heldes y Amanda siguen como colocadoras. Aline Segato y Natália Danielski se unen a las atacantes externas, mientras que Valquíria y Gabi Martins serán centrales. La líbero Kika también llega para reforzar al equipo”.

‘Facu’ Morando podría contar con más opciones para la próxima temporada en el banquillo tricolor. “Según informes, se espera la llegada de dos jugadoras extranjeras más para completar la plantilla. A pesar de los cambios, Fluminense debería mantenerse fuerte la próxima temporada”.

Facundo Morando dejaría Alianza Lima y se incorporaría a Fluminense, según medio brasileño.

¿Qué dicen de Alianza Lima?

En el programa Bloqueo y Punto se abordó la posible salida de Facundo Morando de Alianza Lima. Uno de los panelistas destacó la credibilidad del Portal Volei en temas de transferencias dentro del voleibol y consideró que el técnico argentino tiene altas probabilidades de incorporarse a Fluminense la próxima temporada.

José Carlos Armendariz, relator y comunicador deportivo, compartió la respuesta recibida desde Alianza. El exMovistar Deportes indicó que, según su fuente en el club, le informaron que “no, hasta ahora no”. Aseguró que la fuente es confiable, aunque admitió que la posibilidad de la salida de Morando sigue latente, ya que, según sus palabras, “cuando el río suena, es porque piedras trae”.

¿Facundo Morando se va de Alianza Lima para fichar por Fluminense? La versión del club ‘blanquiazul’ y la información desde Brasil.

Facundo Morando va por el tricampeonato

Mientras tanto, Facundo Morando continúa concentrado en la participación de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El equipo ‘blanquiazul’ superó a Deportivo Soan el último domingo con un marcador de 3-0 y parciales de 25-17, 26-24 y 25-20.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Morando quedó más cerca de asegurar su pase a las semifinales. Para lograrlo, deberá confirmar su favoritismo en el segundo enfrentamiento contra Soan. Si obtiene la victoria, se ubicará entre los cuatro mejores del torneo.

Un final de set electrizante en la Liga Peruana de Vóley. Justo cuando los narradores cantan el punto final para Alianza Lima, el entrenador de Deportivo Soan pide el 'Desafío' por un presunto toque de red. La tecnología tiene la última palabra. - Latina Noticias

El segundo partido está previsto para el domingo 22 de marzo a las 17:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. En caso de un triunfo de Soan, la serie se definirá en un tercer encuentro programado para la siguiente semana.

Latina TV transmitirá el duelo entre Alianza y Soan en exclusiva, disponible por señal abierta (canal 2), web y aplicación. Infobae Perú ofrecerá la cobertura previa y el seguimiento punto a punto a través de su sitio web.