Paco Hervás explicó por qué Maluh Oliveira jugó ante Regatas y reveló si será titular en Universitario: “Es una jugadora fantástica”

El técnico español contestó si la brasileña será titular en Universitario. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Universitario de Deportes logró una victoria por 3-1 ante Regatas Lima el último domingo y quedó bien posicionado para avanzar a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Para sellar su pase entre los cuatro mejores, el equipo deberá ganar el segundo partido de la serie.

En este contexto, el entrenador Paco Hervás visitó el programa ‘Somos Vóley’ y habló sobre diferentes aspectos del equipo. Entre ellos, destacó el regreso de Maluh Oliveira, quien se hizo notar con su potencia en el ataque y un saque directo. El DT español explicó a qué se debió la ausencia de la brasileña en partidos anteriores, señalando que la jugadora tuvo que atravesar un proceso de recuperación tras lesionarse en el inicio de la temporada, durante el Atenea Open.

“Creo que se generan muchas historias alrededor de datos que la gente no conoce. Maluh es una jugadora fantástica. Sufrió una lesión y tuvimos que operarla después del Atenea Open, lo que implicó un proceso de recuperación prolongado. Cuando ya se estaba recuperando y pudo volver a jugar, tuvo una recaída en la rodilla, por lo que fue necesario detenerla nuevamente para que pudiera rehabilitarse. Nuestra prioridad es no poner en riesgo la salud de ninguna jugadora”, detalló.

A la situación de Maluh se sumaron los problemas físicos de la armadora Lucía Magallanes, lo que obligó a Hervás a mantener a la levantadora estadounidense Seleisa Elisaia en cancha y limitó la rotación de extranjeras. El estratega subrayó la dificultad de tomar decisiones en ese contexto y la necesidad de ajustar combinaciones entre jugadoras nacionales y foráneas.

“Ese periodo concluyó cuando el equipo ya estaba conformado y, al mismo tiempo, surgieron los problemas de Lucía. Esto nos obliga a gestionar cuidadosamente la distribución de extranjeras para poder competir en el campo. En ese contexto, Maluh también se vio afectada. Siempre debemos tomar decisiones considerando varios factores, incluidas las combinaciones posibles entre las jugadoras nacionales y extranjeras. Por eso, en algún momento, Maluh quedó en una posición comprometida”, añadió.

Con ambas armadoras recuperadas y Maluh en óptimas condiciones, la jugadora volvió a la acción el fin de semana pasado. El técnico valoró su esfuerzo y constancia, así como la importancia de que todas estén preparadas para su oportunidad.

“En esta ocasión, con las dos colocadoras recuperadas y con Seleisa iniciando el partido, las posibilidades para que Maluh ingresara aumentaron, así que la incorporamos al grupo y tuvo su oportunidad, en la que respondió muy bien. Su rendimiento es resultado del trabajo diario; nunca ha bajado la guardia y está siempre lista para jugar. Esa es la clave. Todas las jugadoras quieren estar en la convocatoria y jugar, aunque no siempre es posible para todas. Ellas lo comprenden y a partir de ahí seguimos trabajando”, expresó.

Paco Hervás explicó por qué Maluh Oliveira jugó ante Regatas y reveló si será titular en Universitario.

¿Maluh Oliveira será titular en Universitario?

Paco Hervás afirmó que Maluh Oliveira atraviesa un buen momento físico y entrena junto al resto del plantel. El entrenador expresó satisfacción por el rendimiento mostrado por la jugadora frente a Regatas, aunque aclaró que su presencia como titular en el siguiente partido dependerá de las necesidades tácticas y del límite de extranjeras en cancha.

“Las combinaciones de extranjeras influyen en las titularidades. En ocasiones, una jugadora no aparece en el campo porque el equilibrio del grupo depende de otras integrantes, y esa es siempre mi prioridad. No es una decisión personal o individual, sino una visión general sobre lo que considero mejor para el equipo en cada situación. Mi trabajo es que todas las jugadoras estén preparadas para rendir cuando llegue su oportunidad”, señaló.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.

Paco Hervás opinó de Angélica Malinverno

Paco Hervás también se refirió a Angélica Malinverno, la central brasileña que llegó junto a Maluh Oliveira y Mara Leao, pero que no ha tenido muchos minutos esta temporada y suele quedar fuera de la lista de convocadas. El entrenador sorprendió al destacar su profesionalismo y compromiso con el plantel.

“Malinverno es, posiblemente, la jugadora más profesional que he conocido. Solo tengo palabras de reconocimiento y agradecimiento por su trabajo y actitud diaria dentro del equipo. Sin embargo, en una plantilla de dieciocho jugadoras, al momento de seleccionar a las catorce que participarán en cada partido y considerando los aspectos mencionados antes, todavía no ha logrado un lugar entre las catorce convocadas. Aun así, cada lunes entrena como si fuera la titular indiscutible. Es un ejemplo para todas y su presencia resulta muy valiosa para el grupo”, destacó.

El técnico español se refirió a la ausencia de la jugadora brasileña en Universitario. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.