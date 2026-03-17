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Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ ganaron el primer cotejo, así que las chorrillanas deben triunfar en el próximo para forzar un tercer y definitivo encuentro. Conoce todos los detalles

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Universitario vs Regatas Lima: día,
Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La primera jornada de los cuartos de final dejó acciones destacadas y algunos equipos lograron una ventaja significativa en su camino a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Los equipos clasificados podrían definirse este fin de semana, cuando se disputen los partidos de vuelta.

Entre los duelos más esperados se encuentra el Universitario de Deportes frente a Regatas Lima. En el primer encuentro, las ‘pumas’ se impusieron con claridad, pero el cuadro de Chorrillos aún mantiene opciones y buscará igualar la serie para forzar un tercer partido decisivo.

Programación del Universitario vs Regatas

Este partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera:

- México / 18:00 horas

- Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami) / 19:00 horas

- Bolivia y Venezuela / 20:00 horas

- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay / 21:00 horas

Universitario venció 3-1 a Regatas
Universitario venció 3-1 a Regatas Lima en la primer enfrentamiento de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: partido de vuelta

Latina TV posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley, por lo que el partido entre Universitario y Regatas Lima por los cuartos de final estará disponible en señal abierta a través del canal 2, así como en su sitio web y aplicación.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrecerá el encuentro en su página web “www.fpvorg.pe”. Además, la Liga Peruana de Vóley transmitirá el partido en su cuenta oficial de Facebook, permitiendo que los aficionados al voleibol puedan seguir el debut de ‘celestes’ y ‘cremas’.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del duelo de ida, con información previa y el seguimiento punto a punto de todas las incidencias, declaraciones y detalles a través de su portal digital.

Programación de los cuartos de
Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Universitario venció a Regatas en la ida

El domingo 15, Universitario ingresó al campo decidido a dejar atrás los resultados negativos del cierre de la segunda fase y reafirmar su capacidad para disputar el título nacional. El equipo dirigido por Paco Hervás enfrentó a Regatas Lima, un rival que llegaba con buen desempeño tanto en el torneo local como en el Sudamericano de Clubes.

La ‘U’ mostró un rendimiento sólido y venció 3-1 a Regatas, con parciales de 25-17 en tres de los cuatro sets. El único momento de dificultad para las ‘cremas’ surgió en el tercer parcial, aunque lograron recuperarse en el cuarto y asegurar una victoria contundente en el primer duelo de la serie.

El regreso de Maluh Oliveira fue uno de los aspectos más comentados del encuentro. La opuesta brasileña, ausente desde enero frente a Rebaza Acosta, ingresó como parte de un doble cambio y respondió con potencia en el ataque y un saque efectivo que le permitió sumar un ‘ace’, cumpliendo con las expectativas de la hinchada.

Universitario necesita una victoria más para avanzar a semifinales, mientras que Regatas Lima está obligado a ganar para llevar la serie a un tercer y decisivo partido. El enfrentamiento mantiene un pronóstico abierto, pese a la ventaja inicial del conjunto de Ate.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.

Otros partidos de los cuartos de final vuelta

Sábado 21 de marzo

- Circolo vs San Martín / 17:00 horas

- Regatas Lima vs Universitario / 19:00 horas

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea / 15:15 horas

- Deportivo Soan vs Alianza Lima / 17:00 horas

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