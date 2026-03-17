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La contundente razón por la que Diego Romero no fue titular en Universitario: ¿Javier Rabanal le quitó la confianza?

El DT decidió mandar al arquero de 24 años a la banca de suplentes y en su colocar colocó a Miguel Vargas para duelo contra UTC en el estadio Monumental

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Javier Rabanal decidió colocar como titular a Miguel Vargas en el duelo contra UTC. (L1 Max)

La sorpresiva ausencia de Diego Romero en la formación titular de Universitario frente a UTC en el estadio Monumental despertó inquietud entre los hinchas. Muchos consideraban al arquero de 24 años como una pieza fija bajo los tres palos, pero Javier Rabanal optó por dejarlo en el banco en el partido del sábado 14 de marzo y alineó a Miguel Vargas desde el inicio.

La decisión del entrenador generó un intenso debate en redes sociales y espacios deportivos. Parte de la afición interpretó el cambio como una señal de que se había perdido la confianza en Romero, luego de la derrota 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, donde la ‘U’ encajó varios goles.

La especulación creció tras aquella caída, pues la portería crema había recibido tres tantos en la fecha previa, lo que llevó a algunos seguidores a pensar que el técnico buscaba un golpe de timón en un momento clave del campeonato. Sin embargo, se conoció la contundente razón por la que el español decidió sacar a Romero de la alineación inicial.

“La información señala que Rabanal le ha comentado a Romero que no es que le quite la titularidad o le quite la confianza, sino que a partir de ahora lo que viene es darle la oportunidad a Vargas, además de que Romero va a la selección y viene la Copa Libertadores. En la Copa va a tapar Romero y en el torneo local va a tapar Vargas. Simple como eso”, informó Gustavo Peralta en L1 Max.

El cuadro 'crema' derrotó 2-0 a los cajamarquinos en el Monumental - Crédito: L1MAX.

¿El estadio Monumental será suspendido tras posible acto racista?

La reciente victoria de Universitario de Deportes por 2-0 ante UTC quedó marcada por una denuncia que trascendió lo deportivo. Durante el encuentro en el Estadio Monumental, los jugadores visitantes Ángelo Campos y Piero Serra informaron al árbitro Michael Espinoza que escucharon insultos racistas provenientes de la tribuna sur. Frente a esto, el juez detuvo el juego y activó el protocolo antirracismo, tal como establece la FIFA, dejando asentado el incidente a la espera de una investigación formal.

El hecho ha generado preocupación en torno al futuro del Estadio Monumental, especialmente porque el próximo partido de local de Universitario sería ante Alianza Lima, uno de los encuentros más esperados del Torneo Apertura. Mientras la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) analiza la denuncia y determina si existió una ofensa de carácter racial, surge la pregunta sobre las posibles consecuencias reglamentarias.

El administrador de la 'U' explicó lo que sucedió con Ángelo Campos en el estadio Monumental. (L1 Max)

El Reglamento Único de Justicia (RUJ), actualizado el 4 de marzo, prevé que en caso de una primera infracción por racismo, el club responsable sea sancionado con la restricción del público en el estadio y una multa mínima de cinco UIT. Si la comisión encuentra que se trata de un caso excepcional, la sanción económica podría reducirse a una UIT. Además, el reglamento permite que la multa alcance hasta diez UIT si la agresión racista recae sobre jugadores, árbitros o cualquier integrante oficial.

Por lo tanto, si se comprueba la falta denunciada por Campos y Serra, Universitario podría enfrentar la reducción del aforo para el clásico ante Alianza Lima y una sanción económica considerable. El partido, previsto para el fin de semana del 4 de abril, podría jugarse con limitaciones en la presencia de público. Se espera que en breve la CD-FPF se pronuncie sobre el caso y defina el alcance de las medidas disciplinarias.

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