Sakaryaspor de Sergio Peña derrota a Vanspor FK y todavía lucha por salvarse en la Segunda División turca

La destacada titularidad del mediocampista peruano dio solidez al Sakaryaspor, que venció por 2-1 a Vanspor FK en un encuentro de máxima tensión que refuerza la lucha por la permanencia en Turquía (Facebook / Sakaryaspor)

La presencia de Sergio Peña en el once inicial resultó determinante para que Sakaryaspor lograra una victoria fundamental por 2-1 frente a Vanspor FK en la TFF 1. Lig. El equipo, que sumó 32 puntos tras la fecha 31, recortó distancias con la zona de permanencia y se mantiene en carrera por evitar el descenso, situándose a seis unidades del puesto 16, el último que otorga la continuidad en la categoría.

El partido, disputado en casa, estuvo marcado por momentos de alta tensión y un desenlace que mantuvo en vilo a los aficionados, con un gol decisivo en tiempo de descuento y la expulsión inmediata de su autor, en una jornada que refuerza las aspiraciones del club para las fechas finales del campeonato.

El VAR y las jugadas definitorias condicionaron el desarrollo

La intervención del VAR marcó el ritmo del partido entre Sakaryaspor y Vanspor FK, con goles anulados y decisiones que influyeron en un encuentro cargado de tensión. (Facebook / Sakaryaspor)

La tecnología del VAR fue protagonista en los primeros 45 minutos, al intervenir en dos acciones clave que modificaron el rumbo del encuentro. Sergio Peña anotó a los 33 minutos, pero el tanto fue anulado por posición adelantada, según confirmó la revisión arbitral. Poco después, el sistema de videoarbitraje volvió a ser determinante al invalidar un gol de Emir Bars para Vanspor FK, manteniendo así la ventaja parcial de los locales hasta el descanso.

El marcador se abrió a la media hora, cuando Mohamed Fofana conectó un pase de Kerem Sen y adelantó a Sakaryaspor. La respuesta de la visita llegó a los 62 minutos, con el empate de Santeri Hostikka tras una asistencia de Traore. Este gol obligó al entrenador a introducir variantes, y la salida de Peña a los 66 minutos dio paso al ingreso de Ruan Teixeira, quien sería decisivo en el desenlace.

A los 90+4 minutos, Teixeira, tras recibir una asistencia de Owusu, marcó el tanto que selló la victoria y desató la euforia en la tribuna. Sin embargo, el delantero fue expulsado de inmediato por doble amonestación, cerrando el partido con un episodio de máxima tensión, de acuerdo con la crónica de Depor.

La permanencia, una meta aún lejana y disputada

Con 32 puntos en la tabla, Sakaryaspor mantiene viva la esperanza de evitar el descenso, aunque el margen de error en las últimas fechas es mínimo. (Facebook / Sakaryaspor)

Con este resultado, Sakaryaspor suma 32 puntos y reduce a seis la diferencia respecto a la posición 16, la última que permite continuar en la Segunda División de Turquía. La presión sobre el equipo se mantiene alta, ya que el margen para el error es mínimo en las jornadas restantes.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por el técnico local enfrentará a Serik Spor, un rival directo en la lucha por la permanencia, encuentro que puede resultar decisivo para el destino de ambos equipos.

El equipo demostró capacidad para sobreponerse a la adversidad y aprovechar las oportunidades en los minutos cruciales. La participación del peruano Peña desde el arranque y las intervenciones arbitrales aportaron dramatismo a un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Próximos desafíos y el rol de Sergio Peña en el cierre de temporada

Sergio Peña se perfila como una pieza importante para Sakaryaspor en la recta final del torneo, donde cada partido será decisivo para el equipo. (Facebook / Sakaryaspor)

Las fechas que restan en la TFF 1. Lig se perfilan como auténticas finales para Sakaryaspor, que necesitará sumar puntos ante rivales directos para asegurar su permanencia. La actuación de Sergio Peña, quien disputó 66 minutos como titular, ha sido valorada por el cuerpo técnico y la afición, reforzando la confianza en el mediocampista peruano de cara a los compromisos venideros.

El club verde y negro encara el tramo final del torneo con la obligación de mantener el rendimiento mostrado frente a Vanspor FK y convertir cada encuentro en una oportunidad para acercarse al objetivo. Según la prensa turca, los duelos ante equipos que también luchan por evitar el descenso serán cruciales para definir el futuro inmediato de la institución y sus jugadores.

Sakaryaspor buscará repetir la fórmula que le permitió sumar tres puntos en casa y seguir soñando con la salvación, en un campeonato donde la diferencia entre la permanencia y el descenso puede definirse por detalles mínimos y actuaciones determinantes como la de Peña y Teixeira.