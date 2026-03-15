Partidos de hoy, domingo 15 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 15 de marzo se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha futbolero. Y es que las principales ligas europeas tendrán actividad, al igual que en América y otras partes del mundo.
En la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura, mientras que Melgar hará lo mismo con Atlético Grau. El clásico cusqueño también ofrece un buen encuentro con el Cusco FC vs Cienciano.
Por otro lado, en LaLiga de España, Barcelona chocará en casa con Sevilla para sostener el liderato y mantener la distancia con Real Madrid, su máximo perseguidor. En cambio, en la Premier League, el Liverpool vs Tottenham es el cotejo del día.
En cuanto a los jugadores peruanos que tendrían presencia en el extranjero son Kenji Cabrera, Joao Grimaldo, Oliver Sonne y André Carrillo. El exfutbolista de Melgar jugaría en Vancouver Whitecaps ante Minnesota United, mientras que la ‘Culebra’ estaría en la consideración de Corinthians para enfrentar a Santos. Por último, tanto ‘Gri’ como el ‘Vikingo’ están a la expectativa de tener minutos en el duelo de Sparta Praga ante Slovacko.
Partidos de Liga 1
- Sporting Cristal 3-0 Sport Boys (Finalizado)
- Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / L1 MAX)
- Alianza Atlético vs CD Moquegua (15:30 horas / L1 MAX)
- Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / L1 MAX)
Partidos de LaLiga
- Mallorca 2-1 Espanyol (Finalizado)
- Barcelona 5-2 Sevilla (10:15 horas / ESPN 3, Disney+)
- Real Betis vs Celta de Vigo (12:30 horas / DSports)
- Real Sociedad vs Osasuna (15:00 horas / DSports)
Partidos de Premier League
- Manchester United 3-1 Aston Villa (Finalizado)
- Nottingham Forest 0-0 Fulham (Finalizado)
- Crytal Palace 0-0 Leeds United (Finalizado)
- Liverpool 1-1 Tottenham (Finalizado)
Partidos de Serie A
- Hellas Verona 0-2 Genoa (Finalizado)
- Sassuolo 0-1 Bologna (Finalizado)
- Pisa SC 3-1 Cagliari (Finalizado)
- Como 1907 vs AS Roma (12:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Lazio vs AC Milan (14:45 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Werder Bremen 0-2 Mainz 05 (Finalizado)
- Friburgo 0-1 Union Berlin (Finalizado)
- Stuttgart vs Leipzig (13:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Racing Estrasburgo 0-0 Paris FC (Finalizado)
- Metz 3-4 Toulouse (Finalizado)
- Le Havre 0-0 Olympique de Lyon (Finalizado)
- Rennes vs Lille (14:45 horas / ESPN 4, Disney+)
Partidos de Eredivisie
- AZ Alkmaar 4-0 Heracles (Finalizado)
- Feyenoord 2-1 Excelsior (Finalizado)
Partidos de MLS
- New England Revolution vs FC Cincinnati (13:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Vancouver Whitecaps vs Minnesota United (15:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- San Jose Earthquakes vs Seattle Sounders (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partido de liga de República Checa
- Sparta Praga vs Slovacko (12:30 horas)
Partidos de Copa Libertadores Sub 20
- LDU Quito vs Santiago Wanderers (17:00 horas / DSports)
- Belgrano vs Nacional (19:00 horas / DSports)
Partidos de Liga MX
- Tigres vs Querétaro (18:00 horas / A+, FOX One, Peacock)
- América vs Mazatlán (20:00 horas / TUDN, Canal 5 Televisa)
Partidos de fútbol argentino
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Independiente Rivadavia (13:15 horas / TNT Sports, Max)
- Belgrano vs Talleres de Córdoba (15:30 horas / TNT Sports, Max)
- River Plate vs Sarmiento (17:45 horas / ESPN, Disney+)
- Unión Santa Fe vs Boca Juniors (20:00 horas / ESPN, Disney)
- Tigre vs Argentinos Juniors (20:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)
Partidos de fútbol brasileño
- Fluminense vs Atlético Paranaense (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Internacional vs Bahía (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Santos vs Corinthians (14:00 horas / Globo, YouTube Globo, Premiere)
- Coritiba vs Remo (16:30 horas / Premiere)
- Palmeiras vs Mirassol (16:30 horas / Sportv, Premiere)
- Cruzeiro vs Vasco da Gama (18:30 horas / RécordTV, Premiere, YouTube CazéTV)
- Red Bull Bragantino vs Sao Paulo (18:30 horas / Premiere)
Partidos de fútbol uruguayo
- Central Español 1-3 Cerro Largo (Finalizado)
- Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting (15:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Deportivo Pereira vs Águilas Doradas (15:30 horas / RCN)
- América de Cali vs Deportes Tolima (16:10 horas / RCN, Win Sports)
- Jaguares de Córdoba vs DIM (18.20 horas / RCN, Win Sports)
- Junior de Barranquilla vs Fortaleza CEIF (20:30 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol paraguayo
- Nacional vs Rubio Ñú (16:30 horas / Tigo Sports)
- Sportivo Ameliano vs Guaraní (18:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Universidad de Concepción 1-0 Palestino (Finalizado)
- Cobresal vs Deportes Limache (16:00 horas / TNT Sports, Max)
- Ñublense vs Deportes La Serena (18:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol venezolano
- Carabobo FC vs Rayo Zuliano (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Deportivo Táchira vs Zamora FC (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)