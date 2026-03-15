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Miguel Araujo revela el motivo por el que decidió fichar por Sporting Cristal en lugar de Alianza Lima: “No veía avance”

El defensor central contaba con ambas ofertas sobre la mesa. No obstante, la institución del Rímac mostró mayor predisposición para resolver su situación migratoria y hacerse con sus servicios

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Desde su arribo a mediados
Desde su arribo a mediados de 2025, Miguel Araujo se ha erigido como un baluarte en la defensa de Sporting Cristal. Crédito: Sporting Cristal/Álex Melgarejo.

Sporting Cristal dio un paso adelante al reforzar con un futbolista de jerarquía internacional a su zaga defensiva. A mediados de la temporada 2025, las filas de Paulo Autuori se fortalecieron con el fichaje de Miguel Araujo, central de selección, mundialista y con experiencia en el extranjero. A la hora de firmar, el defensor valoró el esfuerzo de los ‘bajopontinos’ para descartar la oferta de Alianza Lima, club del que es hincha.

Araujo se mantuvo en la escuadra de Matute desde 2014 hasta 2018, cuando dio el salto al fútbol extranjero. Su última etapa en el Portland Timbers de los Estados Unidos —no jugó un solo partido en el primer semestre del 2025— no terminó de la mejor manera y complicó sus chances de retomar la competencia.

En diálogo con el podcast ‘Hazme el aguante’, junto a los exfutbolistas Diego Penny y José Carvalho, el deportista de 31 años explicó la complejidad de su situación migratoria: “Yo solamente quería una ayuda de que alguien pelee por mi dinero en un club que me ha mandado aquí y mis papeles a otro lado. Era un desastre.”

Portland Timbers anunció la desvinculación
Portland Timbers anunció la desvinculación de Miguel Araujo en mayo del 2025.

“Yo no quería saber nada del club [Portland Timbers] y necesitaba una ayuda para salir bien y encajar a mitad de año para poder jugar. Encima, la green card me salió tardísimo y la cancelé a los dos días”, agregó el futbolista del cuadro ‘celeste’.

En esa línea, consignó que se encontraba en negociaciones con Sporting Cristal y Alianza Lima para volver a competir. Araujo aseguró que del lado de los ‘victorianos’ “no veía avance”. Situación totalmente distinta desde el conjunto del Rímac, quienes “a la semana me lo resolvieron”.

“Aparte, yo conozco a ‘Chalaquita’ [Gonzáles], conozco a Joel [Raffo], conozco a todo el entorno. Ellos facilitaron el tema de la ayuda hacia el club, hacia mí y hacía Cristal”, añadió, para luego señalar el principal objetivo que se ha trazado con el club, el título nacional: “me siento como si estuviera en debe de darle un campeonato”.

El defensa logró su segundo tanto en dos partidos con los 'celestes'. (Video: L1MAX)

El paso de Miguel Araujo por el extranjero

Tras su salida de Alianza Lima en 2018, Miguel Araujo inició un periplo internacional que consolidó su jerarquía. Su primera parada fue Talleres de Córdoba en Argentina, donde su solidez defensiva captó la atención del mercado europeo. Así llegó su oportunidad en el FC Emmen de los Países Bajos. En el fútbol neerlandés vivió su etapa más significativa; allí no solo compartió equipo con Sergio Peña, sino que se convirtió en capitán e ídolo de la afición tras lograr un histórico ascenso a la Eredivisie.

En 2023, el zaguero buscó nuevos rumbos en el Portland Timbers de la MLS. Sin embargo, esta experiencia en Estados Unidos resultó accidentada. Pese a su entrega, el proceso de salida del club estuvo marcado por tensiones y dificultades administrativas que opacaron su estancia en el equipo de Oregon. A pesar de este cierre abrupto, Araujo mantiene su estatus como una pieza de recambio habitual en la selección peruana.

Primer objetivo del año cumplido

Sporting Cristal cumplió el primer gran objetivo de la temporada bajo el mando de Paulo Autuori. Tras una dramática definición por penales en Matute, el conjunto ‘rimense’ selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Miguel Araujo, pilar en la zaga, fue clave para sostener el resultado que permite al club asegurar los ingresos y el prestigio del torneo continental.

El cuadro rimense venció 3-2 a los venezolanos y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores - Crédito: ESPN.

Sin embargo, el éxito internacional obliga ahora a una gestión inteligente del plantel. El equipo debe enfocar sus esfuerzos en sostener la doble competencia y recuperar terreno en el Torneo Apertura, donde ha cedido puntos importantes. La exigencia es máxima: Sporting Cristal no consigue un título nacional desde el 2020. Esta sequía de campeonatos resulta inusual para una institución que fue la más ganadora de la década anterior.

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