Perú Deportes

Golazo de Lisandro Alzugaray con enorme técnica tras pase de José Carabalí en Universitario vs UTC por Liga 1 2026

A la hora de juego, exactamente, el refuerzo proveniente de la Liga de Quito se hizo cargo para romper la igualada. Servicio de José Carabalí, tras una recuperación de Miguel Silveira

Guardar
El volante argentino abrió el marcador en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

El primer gol del Universitario vs Universidad Técnica de Cajamarca, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, ha corrido por cuenta de Lisandro Alzugaray, quien dicho sea de paso solo sabe hacer anotaciones de museo desde que ha caído de pie en el estadio Monumental.

En un partido muy chato y trabado, que podría resumirse con escasas apariciones de Ángelo Campos en las tomas de las cámaras, la ‘U’ presentó demasiados problemas para hacerse notar en su cancha. En parte porque el libreto de juego, impuesto por el técnico Javier Rabanal, se ha hecho muy predecible para cualquier oponente ubicado al frente.

Las cosas, incluso, se le pusieron muy cuesta arriba a Universitario por la expulsión de Williams Riveros en el complemento. Aun así, los locales siguieron adelante, modificaron su sistema y a los 60′ minutos de la contienda apareció la apertura del score por intermedio de Lisandro Alzugaray.

La jugada que devino en el grito de liberación de los aficionados empezó con un robo de pelota en salida de Miguel Silveira —de los más lúcidos del lance— y prolongación inmediata hacia un veloz José Carabalí, quien metió un centro preciso al corazón del área para que ‘Licha’ anotase un golazo imposible de atajar.

Oxígeno

Universitario consiguió recuperar terreno en el Torneo Apertura 2026 luego de una visita accidentada a Los Chankas. En su retorno al estadio propio, el equipo logró imponerse sobre un UTC que se mostró laborioso y persistente a lo largo del partido. La diferencia la marcó una anotación de alta factura técnica por parte de Lisandro Alzugaray, quien se encargó de darle la victoria a los suyos ante su público.

El triunfo representa una bocanada de aire fresco para Universitario, que venía de un resultado adverso y necesitaba reencontrarse con el triunfo para no perder el paso en la tabla de posiciones del certamen. La actuación colectiva permitió sostener la ventaja y asegurar los tres puntos en un partido que presentó momentos de tensión por la presión ejercida por UTC.

Con este resultado, los dirigidos por Javier Rabanal suman un total de 14 puntos en la clasificación general. Este puntaje ubica a Universitario en la tercera plaza, una posición expectante considerando la competitividad del Torneo Apertura 2026. Por delante se encuentran Alianza Lima y Los Chankas, quienes lideran la tabla con 17 unidades cada uno y mantienen una línea invicta en lo que va del campeonato.

El siguiente desafío para Universitario será en condición de visitante y tendrá lugar en la localidad de Cutervo. Allí se medirá ante Comerciantes Unidos, conjunto que atraviesa un momento positivo tras imponerse a domicilio ante FC Cajamarca. La victoria de Comerciantes Unidos en el último encuentro estuvo marcada por una actuación sobresaliente de Rodrigo Vilca.

Fixture

- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs Universitario

- Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

- Fecha 10: Universitario vs Deportivo Garcilaso

– Fecha 11: Melgar vs Universitario

- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

- Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario

- Fecha 14: Sport Boys vs Universitario

- Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau

- Fecha 16: Moquegua vs Universitario

- Fecha 17: Universitario vs Sport Huancayo

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLisandro AlzugarayUTCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ recibirán al ‘gavilán del norte’ en el estadio Monumental, en lo que será un duelo por permanecer entre los primeros lugares de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario 1-0 UTC EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada trajo duelos imperdibles: Alianza Lima salió vivo del Cusco, Universitario hará lo suyo con UTC, Real Madrid aplastó y reduce su margen en la cima, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14

Alianza Lima vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Con autoridad, Alianza Lima derrotó a Deportivo Soan en sets corridos y selló su pase a la siguiente ronda de la Liga Peruana de Vóley, manteniendo su invicto en la temporada.

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Inició la jornada con encuentros imperdibles. Alianza Lima sacó un empate ante Garcilaso. Universitario recibe a UTC y Sporting Cristal estará frente a frente con Sport Boys. Entérate cómo van los choques

Resultados de la fecha 7

Géminis venció 3-1 a Atenea: las mejores jugadas de la victoria de Natalia Málaga en cuartos ida de Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘guerreras’ vencieron a las ‘diosas’ en el primer partido de la serie. La dominicana Vielka Peralta se destacó como la principal figura al superar los 15 puntos en su cuenta personal

Géminis venció 3-1 a Atenea:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori asegura que la

Keiko Fujimori asegura que la bancada de Fuerza Popular definirá su voto de confianza al Gabinete Miralles el 18 de marzo

Delia Espinoza gana elecciones del CAL y será decana 2026-2028: venció a Humberto Abanto con el 60% de votos

Bernie Navarro, embajador de EE. UU.: “Perú es clave para seguridad, estabilidad, democracia y posicionamiento regional”

PJ ordena cerrar investigación contra Andrés Hurtado por caso Elizabeth Peralta

JNJ rechaza destituir a la jueza que otorgó dos medidas cautelares exprés a Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier cautivó a fans

Christian Meier cautivó a fans en el Gran Teatro Nacional: tributo a Pedro Suárez Vértiz y noche mágica junto a Eva Ayllón

Stiven Franco renuncia a ‘La Bella Luz’ y se uniría a Armonía 10: “Busco nuevos retos artísticos”

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canal TV para ver la transmisión en Perú

¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

Azucena Calvay celebra tres años de carrera junto a ‘Los rebeldes de la cumbia’ y Caribeños en el Huaralino Internacional

DEPORTES

Universitario 1-0 UTC EN VIVO

Universitario 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Géminis venció 3-1 a Atenea: las mejores jugadas de la victoria de Natalia Málaga en cuartos ida de Liga Peruana de Vóley 2025/2026