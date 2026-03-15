Golazo de Lisandro Alzugaray con enorme técnica tras pase de José Carabalí en Universitario vs UTC por Liga 1 2026

El volante argentino abrió el marcador en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

El primer gol del Universitario vs Universidad Técnica de Cajamarca, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, ha corrido por cuenta de Lisandro Alzugaray, quien dicho sea de paso solo sabe hacer anotaciones de museo desde que ha caído de pie en el estadio Monumental.

En un partido muy chato y trabado, que podría resumirse con escasas apariciones de Ángelo Campos en las tomas de las cámaras, la ‘U’ presentó demasiados problemas para hacerse notar en su cancha. En parte porque el libreto de juego, impuesto por el técnico Javier Rabanal, se ha hecho muy predecible para cualquier oponente ubicado al frente.

Las cosas, incluso, se le pusieron muy cuesta arriba a Universitario por la expulsión de Williams Riveros en el complemento. Aun así, los locales siguieron adelante, modificaron su sistema y a los 60′ minutos de la contienda apareció la apertura del score por intermedio de Lisandro Alzugaray.

La jugada que devino en el grito de liberación de los aficionados empezó con un robo de pelota en salida de Miguel Silveira —de los más lúcidos del lance— y prolongación inmediata hacia un veloz José Carabalí, quien metió un centro preciso al corazón del área para que ‘Licha’ anotase un golazo imposible de atajar.

Oxígeno

Universitario consiguió recuperar terreno en el Torneo Apertura 2026 luego de una visita accidentada a Los Chankas. En su retorno al estadio propio, el equipo logró imponerse sobre un UTC que se mostró laborioso y persistente a lo largo del partido. La diferencia la marcó una anotación de alta factura técnica por parte de Lisandro Alzugaray, quien se encargó de darle la victoria a los suyos ante su público.

El triunfo representa una bocanada de aire fresco para Universitario, que venía de un resultado adverso y necesitaba reencontrarse con el triunfo para no perder el paso en la tabla de posiciones del certamen. La actuación colectiva permitió sostener la ventaja y asegurar los tres puntos en un partido que presentó momentos de tensión por la presión ejercida por UTC.

Con este resultado, los dirigidos por Javier Rabanal suman un total de 14 puntos en la clasificación general. Este puntaje ubica a Universitario en la tercera plaza, una posición expectante considerando la competitividad del Torneo Apertura 2026. Por delante se encuentran Alianza Lima y Los Chankas, quienes lideran la tabla con 17 unidades cada uno y mantienen una línea invicta en lo que va del campeonato.

El siguiente desafío para Universitario será en condición de visitante y tendrá lugar en la localidad de Cutervo. Allí se medirá ante Comerciantes Unidos, conjunto que atraviesa un momento positivo tras imponerse a domicilio ante FC Cajamarca. La victoria de Comerciantes Unidos en el último encuentro estuvo marcada por una actuación sobresaliente de Rodrigo Vilca.

Fixture

- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs Universitario

- Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

- Fecha 10: Universitario vs Deportivo Garcilaso

– Fecha 11: Melgar vs Universitario

- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

- Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario

- Fecha 14: Sport Boys vs Universitario

- Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau

- Fecha 16: Moquegua vs Universitario

- Fecha 17: Universitario vs Sport Huancayo