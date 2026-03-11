Perú Deportes

No solo Irán: Estas son las selecciones que declinaron a jugar un Mundial pese a haber clasificado

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección no jugará la Copa del Mundo 2026 por la guerra en Medio Oriente. Conoce los otros casos que se vivió previo a una cita mundialista

No solo Irán: Estas son
No solo Irán: Estas son las selecciones que declinaron a jugar un Mundial pese a haber clasificado

La Copa del Mundo ha registrado episodios en los que selecciones clasificadas decidieron no participar, dejando vacantes inesperados en el torneo. Estas renuncias, motivadas por factores políticos, económicos o decisiones internas de las federaciones, han obligado a la FIFA a modificar la estructura de la competencia sobre la marcha.

No solo el caso de Irán en 2026 ilustra esta situación. A lo largo de la historia del certamen, se han presentado circunstancias similares en las que equipos con boleto asegurado se retiraron antes del inicio del Mundial. Cada episodio ha generado retos organizativos y obligó a la FIFA a reordenar el reparto de plazas y el calendario del campeonato.

La sorpresiva postura de FIFA
La sorpresiva postura de FIFA ante la posibilidad de que la selección de Irán se retire del Mundial 2026 por conflictos con Estados Unidos. - créditos: Wold Cup Tickets

India, Escocia y Turquía en el Mundial de Brasil 1950

La historia del Mundial de Brasil 1950 reúne varios casos de selecciones que, pese a tener asegurada su participación, optaron por no viajar. India, beneficiada por retiros rivales en la eliminatoria asiática, renunció a la cita mundialista. Las razones incluyeron el alto costo del traslado a Sudamérica, desacuerdos con la organización y exigencias reglamentarias sobre la indumentaria de los futbolistas.

Esa edición también quedó marcada por la ausencia de Escocia. La Asociación Escocesa de Fútbol había decidido que solo participaría en caso de ganar el Campeonato Británico, objetivo que no logró al quedar detrás de Inglaterra. Pese a tener el cupo asegurado, la federación escocesa mantuvo su postura y declinó la invitación sin modificar los criterios previos.

La tercera renuncia fue la de Turquía, que ocupaba el lugar de una Alemania excluida tras la Segunda Guerra Mundial. La federación turca se vio imposibilitada de asumir los costos y las dificultades logísticas del largo viaje a Brasil, por lo que también desistió de participar.

Argentina en el Mundial de Francia 1938

En la previa al Mundial de Francia 1938, la selección argentina anunció su retiro del torneo. La decisión fue adoptada como protesta porque la sede volvió a recaer en Europa, pese a la expectativa sudamericana de alternancia después de la edición de Italia 1934. La federación argentina consideró la designación una afrenta y optó por marginarse de la competencia.

Colombia en el Mundial de México 1986

El caso de Colombia rumbo al Mundial de México 1986 ofrece otra perspectiva de renuncia. El país sudamericano había sido seleccionado como anfitrión y tenía asegurada su presencia en el torneo. Sin embargo, en 1982, la federación colombiana renunció a organizar el evento debido a la crisis económica y a los elevados costos de infraestructura exigidos por la FIFA. La sede fue transferida a México y, posteriormente, la selección cafetera perdió la opción de clasificar en la cancha, al caer ante Paraguay en la repesca sudamericana.

Portada del álbum Panini del
Portada del álbum Panini del Mundial México 1986.

¿Por qué Irán no jugará el Mundial 2026?

A menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, la participación de la selección de Irán quedó en entredicho tras declaraciones del ministro de Deportes, Ahmad Donyamali. El funcionario anunció que el régimen ha decidido retirar al equipo nacional del torneo por los efectos de la guerra en Medio Oriente y las represalias internacionales que enfrenta el país.

Donyamali atribuyó la decisión a la gravedad del conflicto bélico, que habría causado la muerte de “varios miles de ciudadanos” en los últimos meses, y a la reciente ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. El ministro fue categórico: “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera” en la Copa del Mundo, según afirmó públicamente.

Pese a este anuncio, la FIFA no ha oficializado la baja de Irán del certamen. La selección tenía programados tres encuentros del Grupo G en territorio estadounidense: dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle, donde enfrentaría a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El contexto internacional, marcado por la tensión política y el conflicto armado, mantiene en vilo la presencia iraní en el torneo. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la organización no ha cerrado la puerta a Irán. Infantino citó al presidente estadounidense Donald Trump, quien tras un reciente encuentro expresó: “El combinado asiático es bienvenido al país”.

Hasta ahora, la situación de Irán sigue sin resolución definitiva y la expectativa se mantiene sobre la postura que tomará la FIFA antes del inicio del Mundial 2026.

Ahmad Doyanmali anunció que su país no está en condiciones de participar

