Canal confirmado de Sporting Cristal vs Carabobo HOY: tv online del partido por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ deberán salir con el cuchillo entre los dientes para ampliar su ventaja y así rematar el desquite contra un oponente que deberá proponer un fútbol intenso si desea dar guerra en La Victoria

Sporting Cristal deberá rematar a
Sporting Cristal deberá rematar a Carabobo para hacerse del boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: CONMEBOL

Sporting Cristal está a 90′ minutos de clasificar a la instancia clave de la CONMEBOL Libertadores 2026. Todo dependerá de que mantenga o extienda su ventaja contra un Carabobo que sueña con la heroica en Lima.

El enfrentamiento, cuya transmisión correrá por cuenta de la cadena ESPN, se disputará hoy, miércoles 11 de marzo, a partir de las 17:00 horas, en La Victoria. La website Infobae Perú difundirá los mejores pasajes del lance mediante un seguimiento en tiempo real.

Sporting Cristal se juega sus opciones de acceder a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 en Matute, escenario alterno, contra Carabobo, a quien le ha asestado un golpe inicial en la primera llave. Los ‘celestes’ vienen en un mejor presente, lo que provoca que sus seguidores se llenen de confianza para la revancha.

En su intento por asegurar ese pase a la siguiente instancia, Paulo Autuori apostará por su columna vertebral plasmada en Diego Enríquez en el arco, Miguel Araujo en el centro de la defensa, Yoshimar Yotún como el eje organizador del mediocampo y Felipe Vizeu como referencia en ataque.

El cuadro peruano derrotó 1-0 con gol de Yoshimar Yotún en Venezuela. Ahora buscará su clasificación en Matute - Crédito: ESPN

Aunque no resultaría extraño que el técnico brasileño apueste por la presencia de Irven Ávila como ‘9’, considerando que viene de dulce al anotarle una diana a Alianza Atlético y cuenta con una mayor experiencia en llaves decisivas de la Libertadores. En cualquier caso, esa gran decisión deberá ser estudiada con mucha cautela.

En teoría, todo está servido para que Cristal cumpla con un trámite que se solvente en el acceso a la competencia principal del campeonato de clubes más grande de América. Un revés como local significaría un pinchazo del que sería difícil recuperarse anímicamente.

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

El partido entre Sporting Cristal y Carabobo contará con transmisión televisiva diferenciada según cada país. ESPN llevará el encuentro a Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay, mientras que ESPN 2 lo hará en Ecuador, Venezuela y Colombia. En Chile estará disponible por ESPN Premium y en Argentina por Fox Sports. Para Centroamérica, Disney Plus ofrecerá la señal en directo.

Infobae Perú complementará la cobertura con un seguimiento minuto a minuto, análisis previo y acceso a los goles, jugadas clave y reacciones de los protagonistas a través de su sitio web, permitiendo a los aficionados no perder detalle del enfrentamiento.

Horario de Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento está programado para iniciar a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Venezuela. Con respecto a otros países, comenzará a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 18:00 horas de Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana, Felipe Vizeu.

- Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero, José Riasco.

