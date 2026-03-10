Marco Huamán destaca la labor de Pablo Guede como técnico de Alianza Lima: “Su forma de exigir me ayuda a perfeccionar mi juego”

Marco Huamán se ha mostrado muy conforme con la exigencia de Pablo Guede en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Dentro del plantel de Alianza Lima existen muchos nombres en un nivel ascendente e importante, pero de los que más ha llamado la atención es Marco Huamán, cuyo rendimiento silencioso como marcador de punta, sin importar el lado del campo, se ve reflejado en la seguridad de la línea defensiva.

No comprende el joven futbolista peruano su alza sin la presencia de la exigencia del DT Guede, quien desde que está en la zona técnica del club de La Victoria lo ha ayudado a asomarse a su mejor versión. De la misma manera, cada uno de los integrantes del plantel han aportado en su notable progresión como lateral.

Marco Huamán en un forcejeo con Nicolás Quagliata. - Crédito: Difusión

“Me siento muy bien y feliz de aportar al grupo. El cuerpo técnico y mis compañeros me han dado mucho apoyo desde que volví”, dijo a Hablemos de MAX, añadiendo que “Pablo Guede me ha ayudado mucho. Su forma de exigir y de trabajar en los entrenamientos me está ayudando a perfeccionar mi juego”.

En un arranque de año que se aprecia notable, Huamán aseguró que espera continuar en una excelente dinámica que no solo lo consolide en la Liga 1, también le permita marcharse al exterior: “Alianza es una vitrina para poder ir al extranjero, pero voy paso a paso y sin apresurarme. Como todo jugador, uno aspira a ser llamado a la selección”.

Inesperado retorno

Hubo un caso curioso con Marco Huamán. Al no entrar en la estructura de Pablo Guede, sobre todo por el superávit de laterales en Alianza Lima, se decidió conjuntamente con la directiva en buscarle una salida temporal bajo una fórmula de cesión.

Así, el futbolista peruano llegó a préstamo a Cienciano por toda la temporada 2026, tras una aprobación del DT Horacio Melgarejo. La consigna era clara: que sea inamovible en el equipo y se vio un adelanto cuando arrancó en un partido amistoso previo al inicio del Apertura 2026.

Marco Huamán firmó por tres temporadas con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

No obstante, surgió un cambio de planes en Alianza Lima a partir del escándalo de Montevideo que devino en la resolución de contrato de tres implicados, entre ellos Miguel Trauco. Fue ahí que se solicitó el retorno de Marco Huamán, rompiendo el préstamos con el ‘papá’.

De eso habló Marco con profunda sinceridad: “Todo fue muy rápido. No tenía en mente que me llamarían. Tenía conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento y luego mi representante me comunicó que necesitaban que regrese”.