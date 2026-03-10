Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán concretar su pase a la fase de grupos tras la victoria en Venezuela: recibirán a los ‘granates’ en Matute. Conoce los horarios del crucial cotejo que definirá al ganador de la llave

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores 2026

La definición de un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrenta a Sporting Cristal y Carabobo FC en un duelo de alto voltaje este miércoles 11 de marzo. El conjunto peruano parte con una ventaja mínima tras imponerse 1-0 en el partido jugado en Venezuela, pero la serie sigue abierta debido a la capacidad de los visitantes para obtener resultados positivos fuera de casa.

Con el objetivo de sellar su clasificación, los ‘cerveceros’ buscarán hacerse fuertes como locales y mantener la diferencia conseguida en la ida. Por el lado venezolano, los ‘granates’ llegan a Lima decididos a revertir el marcador y quedarse con el boleto a la siguiente etapa del torneo internacional.

El cuadro peruano derrotó 1-0 con gol de Yoshimar Yotún en Venezuela. Ahora buscará su clasificación en Matute - Crédito: ESPN

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo FC por vuelta de la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento definitivo entre Sporting Cristal y Carabobo FC por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se disputará el miércoles 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. El inicio del partido está programado para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y Miami el encuentro comenzará una hora después, a las 18:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil los aficionados deberán conectarse a las 19:00 horas para seguir el inicio.

Este choque determinará qué equipo obtiene el pase a la fase de grupos del certamen continental. Tanto Sporting Cristal como Carabobo FC llegan a la cita con la necesidad de conseguir un resultado positivo, sabiendo que solo el ganador de la serie tendrá la oportunidad de medirse ante los clubes más destacados de Sudamérica. El escenario de Alianza Lima anticipa un clima vibrante y una definición cargada de expectativas para ambas hinchadas.

Yotún continúa marcando diferencias con Sporting Cristal. - Crédito: CONMEBOL Libertadores

Canal para seguir Sporting Cristal vs Carabobo FC por vuelta de la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo FC será accesible para el público de Perú y gran parte de Latinoamérica a través de ESPN y la plataforma Disney+. En Argentina, los seguidores podrán verlo por FOX Sports, mientras que en Chile estará disponible mediante ESPN Premium.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su web, brindando a los hinchas acceso a la información previa, actualizaciones en tiempo real y declaraciones de los protagonistas. Así, los aficionados podrán seguir de cerca los momentos clave y detalles esenciales del partido, disfrutando de una experiencia informativa pensada especialmente para quienes viven el fútbol internacional con intensidad.

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo FC por la Copa Libertadores 2026

Los resultados que necesita Sporting Cristal vs Carabobo FC para clasificar a fase de grupos

Sporting Cristal llegará con una cierta ventaja gracias al triunfo por 1-0 con Carabobo FC en Venezuela. Los ‘cerveceros’ tiene medio boleto asegurado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero deberá obtener el siguiente resultado para concretarlo.

- Si Sporting Cristal gana a Carabobo FC: este escenario concretará su pase a la siguiente etapa del torneo internacional. No importa el marcador, solo deberá asegurar la victoria para inclinar el marcador global a su favor.

- Si Sporting Cristal empata con Carabobo FC: la igualdad en Matute provocará la clasificación de manera directa a los ‘cerveceros’ debido al triunfo que obtuvo en Venezuela.

- Si Sporting Cristal pierde con Carabobo FC: este resultado adverso hará que el ganador de la llave se defina por tanda de penales debido a que cada equipo tendrá una victoria a su favor. El tiro desde los doce pasos determinará al cuadro clasificado y el perdedor irá a la Sudamericana.

Sporting Cristal ganó 1-0 a Carabobo en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Club Cristal en X.

