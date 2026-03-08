Perú Deportes

Gol curioso de Williams Riveros, tras saque de esquina, para el 1-1 de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026

El central paraguayo capitalizó un saque de esquina para establecer la igualada parcial en el momento más complicado de los suyos, en Andahuaylas

El defensa, con cierta fortuna, logró el empate en la ciudad de Andahuaylas - Crédito: L1MAX.

En el momento más difícil de Universitario, ha salido al rescate Williams Riveros. El defensor paraguayo tiró de fuerza, carácter y pundonor para establecer la igualada parcial de los suyos frente a Los Chankas, en la ciudad de Andahuaylas, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Pasada la hora de juego, con el agua a la altura del cuello, la ‘U’ apeló a una estrategia muy bien trabajada con el técnico Javier Rabanal para meterse de nuevo en el duro lance: el balón detenido a través de un saque de esquina correctamente ejecutado por Jairo Concha.

En ese centro, con un claro destino al corazón del área, surgió Williams Riveros para arrojarse con las piernas delante, sin importarle la presencia de los marcadores locales, y meter el balón del arco. Lo llamativo fue que el impacto no fue con uno de sus botines, sino con la rodilla de apoyo.

Fue más que claro que al momento de concretar el gol —el primero en lo que va de la temporada— ‘Willy’ emitió un grito de desahogo, porque sintió que en el golpe inicial que encajó Los Chankas algo más pudo hacer para desbaratar el ataque que derivó en la diana de Franco Torres.

El cuadro 'crema' sucumbió 3-1 en su visita a Andahuaylas por la jornada 6 del primer torneo del año - Crédito: L1MAX.

A partir de ahí, Universitario se llenó de más confianza e incluso se asomó a una remontada con un acercamiento peligroso de Anderson Santamaría, tras un tiro libre. El grito de gol, sin embargo, fue ahogado por una soberbia intervención del portero Hairo Camacho.

Esas ganas, extrañamente, duraron demasiado poco. Los cambios ejercidos por el técnico español no dieron frutos y en medio de ese contexto, los ‘guerreros’ pusieron el pie en el acelerador para encajar dos goles decisivos concretados por Abdiel Ayarza y Marlon Torres, extranjeros diferenciales con un rendimiento más que sobresaliente.

Williams Riveros celebrando una anotación
Williams Riveros celebrando una anotación contra Cusco FC. - Crédito: Liga 1

