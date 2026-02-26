Perú Deportes

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

El ‘samurái’ se ha constituido como el futbolista destacado de los suyos al encarrilar el triunfo contra el ‘galo’, por la cuarta fecha del campeonato local. La organización, además, lo distinguió con el premio MVP de la noche

El 'Samurái' solventó su primera conquista con la camiseta 'tricolor' en el lance contra Atlético Mineiro, por la 4ta fecha del Brasileirão. | VIDEO: Premiere

El Gremio ha empezado con el ritmo adecuado la nueva temporada del Brasileirão. Está asentado en la zona media de la clasificación por la consecución de resultados favorables, siendo el triunfo reciente (2-1) sobre Atlético Mineiro un punto de quiebre. En ese enfrentamiento destacó Erick Noriega por encima del resto.

Entre otras razones porque se hizo cargo de encaminar el triunfo al abrir el score, sobre los 51′ minutos, después de un excelente centro de Marlon. La diana trajo una carga emocional muy fuerte para el peruano, dado que era su primera conquista con la equipación ‘tricolor’.

Erick Noriega se robó los
Erick Noriega se robó los flashes en Arena do Gremio por su actuación goleadora. - Crédito: Lucas Uebel
De ahí que todos sus compañeros lo rodeasen y abrazaran con mucho orgullo a un lado del campo del Arena do Gremio. Noriega, además, no dejó de volcarse hacia la afición que siempre le demostró una confianza ciega. Por ese motivo realizó una celebración especial en la que resaltó su identidad de samurái.

El crecido en Alianza Lima, además, ha dejado unas estadísticas loables que confirman su grato momento ubicado como mediocentro de primera línea bajo la gestión reciente del entrenador Luis Castro. En concreto, frente al ‘galo’, registró 90′ minutos disputados, 81 toques de balón, 4 ocasiones creadas, 2 intercepciones y 7 recuperaciones.

Erick Noriega y Marlon fueron los anotadores que condujeron al 'tricolor' a la victoria, en condición de locales. | VIDEO: Gremio TV

Al cierre del compromiso, la organización del Brasileirão le hizo entrega del Troféu de Craque Betano, con el que fue distinguido como el MVP del cotejo. Acerca de su inolvidable jornada, entretanto, mencionó que “fue una increíble noche en casa, con nuestra gente, nuestra afición; muy feliz por mi primer con la ‘tricolor, seguimos en el mismo camino. Juntos somos más fuertes”.

Fichado a mediados del año anterior, luego de un rendimiento sostenido en el plano internacional con los aliancistas, Noriega arrancó su etapa con Gremio como defensor central, pero la inesperada lesión de Fabián Balbuena lo obligó a ocupar su lugar como pivote, destacando por su firme marcación y liderazgo en la demarcación.
Las notables estadísticas de Erick
Las notables estadísticas de Erick Noriega frente a Atlético Mineiro. - Crédito: Daniel Christian

Gre-Nal

El enfoque de Erick Noriega se encuentra plenamente en lo que será el primer enfrentamiento contra el Internacional (PA) por el título del Campeonato Gaúcho. El clásico de Porto Alegre será asumido con la responsabilidad debida por todo el conjunto ‘tricolor’.

Siempre es bueno ganar, más aún en casa con nuestra afición. Ahora tenemos que cambiar de mentalidad rápidamente”, dijo el peruano añadiendo que “contra el Juventude fue diferente. Contra el Atlético-MG, la calidad de los jugadores también cambia”.

El 'Samurái' se dice orgulloso de vestir la camiseta de un campeón del mundo. | VIDEO: Portal Do Gremista

Acerca de su posición en el campo de juego, el ‘Samurái’ ha enfatizado que puede desempeñarse en cualquier rol, aunque cuenta con una demarcación predilecta: ”Desde el primer día que llegué, dije que jugaría en la posición que el entrenador necesitara. Pero prefiero jugar como mediocampista defensivo“.

Noriega fue pieza determinante en el acceso a la final del campeonato al exhibir un correcto nivel en la llave contra Juventude y cobrar con efectividad su tiro en la ronda de penales que solventó la clasificación al último obstáculo.

Erick Noriega se ha ganado
Erick Noriega se ha ganado un espacio entre los once titulares del Gremio. - Crédito: AFP

El Gremio es uno de los clubes más emblemáticos del Campeonato Gaúcho, la principal competición estadual del Rio Grande do Sul. Fundado en 1903, el ‘tricolor’ consolidó su prestigio local con numerosos títulos desde la década de 1920.

Su primer Campeonato Gaúcho data de 1921 y desde entonces ha logrado más de 40 campeonatos, dominando épocas como las décadas de 1960 y el actual ciclo de victorias consecutivas. Su rivalidad con el Internacional es un clásico histórico.

