Juan Reynoso asume “malas decisiones” en la eliminación de Melgar: “Nos tenemos que levantar y pensar en la Liga 1”

Juan Reynoso es el entrenador de Melgar. Crédito: Prensa club

La eliminación de Melgar de la Copa Sudamericana 2026 dejó huella en el vestuario arequipeño y especialmente en su entrenador, Juan Reynoso, quien afrontó la conferencia de prensa posterior al partido con autocrítica y realismo. La derrota por penales ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega puso fin a la participación internacional del ‘Dominó’ de forma prematura, sumando así su segunda caída consecutiva tras un arranque prometedor en el Torneo Apertura.

El saldo fue especialmente doloroso porque Melgar había logrado hilvanar tres victorias iniciales en la Liga 1, pero la dinámica cambió abruptamente tras dos derrotas al hilo, que anticiparon el golpe sufrido en Cusco. El equipo dirigido por Reynoso llegó al duelo copero con la presión de revertir su racha negativa, aunque no logró cambiar la tendencia y se marchó sin premio de la altura cusqueña.

Las palabras de Reynoso tras la eliminación

Al término del encuentro, el técnico reconoció las diferencias marcadas entre los dos tiempos jugados por su equipo. “Veníamos con la ilusión de plantear el partido como se jugó en el segundo tiempo”, expresó Reynoso, haciendo énfasis en el contraste de actitudes entre una mitad y otra. El estratega aseguró: “En el primer tiempo tomamos malas decisiones porque en el trámite, más eran los gritos de la gente que el real peligro. No recuerdo una jugada importante que haya sacado Cáceda”.

Reynoso también quiso matizar la percepción del público sobre el desarrollo del partido: “Creo que la gente se confunde, una es oportunidad manifiesta de gol y otra es emoción, pero sí concuerdo en que no tuvimos la mejor expresión”. El técnico fue claro al admitir que Melgar no encontró su mejor versión y que la presión ambiental pudo influir en las decisiones dentro del campo.

La definición por penales supuso una nueva oportunidad para el ‘Dominó’, pero la fortuna no acompañó. El capitán Bernardo Cuesta falló su disparo en el momento clave, mientras que el remate de Maximiliano Amondarain selló la clasificación de Cienciano y desató el festejo en Cusco. Reynoso mostró respaldo a su referente: “Es nuestro capitán, nuestro líder, lastimosamente hoy le tocó perder el penal, pero nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local”.

Tras 5-4 en tanda de penales, los cusqueños celebraron la clasificación a fase de grupos de la Sudamericana - Crédito: DSports.

El desarrollo del partido en Cusco

El encuentro se caracterizó por su equilibrio, sobre todo en una primera parte con pocas ocasiones claras. Melgar se mostró sólido en defensa y buscó sus oportunidades de contragolpe, mientras que Cienciano intentó imponer condiciones ante su gente. La segunda mitad trajo emociones: Kevin Becerra adelantó a los locales con un cabezazo a los 51 minutos. Melgar reaccionó gracias a Alejandro Ramos, quien igualó el marcador con una jugada de calidad colectiva a los 72 minutos.

A pesar de los intentos de ambos equipos por romper la igualdad en los últimos minutos, la precisión estuvo ausente y la tensión fue en aumento hasta llegar a los penales. La serie desde los doce pasos estuvo cargada de dramatismo, con goles de Souza, Alcántar, Robles, De Santis, Succar, Zegarra, Hohberg y Vidales, pero el fallo de Cuesta marcó la diferencia definitiva.

La eliminación dejó a Melgar sin competencia internacional en el primer tramo del año, un golpe severo para un club que había alcanzado las semifinales del torneo en 2022 y que aspiraba a repetir su protagonismo a nivel continental.

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar por penales a Melgar en Cusco - Crédito: Club Cienciano.

El futuro inmediato de Melgar

La derrota obliga a Melgar a reorientar sus esfuerzos exclusivamente en el certamen doméstico. El propio Reynoso fue enfático en su mensaje: “Nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local”. El próximo reto será ante Alianza Lima en Matute, un encuentro clave para recuperar confianza y posicionarse en la pelea por el título.

Para ese compromiso, el técnico espera la recuperación de Horacio Orzán, quien podría regresar a la titularidad tras superar molestias físicas. También se evalúa la inclusión de Jefferson Cáceres, recién llegado de Europa, aunque Reynoso aclaró que aún no está en plenitud física: “El no viaje de Jefferson es porque todavía se ahoga en altura, no ha venido en su mejor expresión. Nosotros vamos a poner a los jugadores cuando estén más cerca de su gran nivel y no arriesgarlo a una lesión”, explicó.

La agenda de Melgar en Liga 1

El próximo partido de Melgar será el lunes 9 de marzo ante Alianza Lima, desde las 20:30 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro será transmitido por L1 MAX en las principales operadoras de televisión y plataformas de streaming.

La eliminación copera deja lecciones y un margen de maniobra más estrecho para Reynoso y su plantel. El desafío será recomponer la moral y encontrar regularidad en el torneo local, con el objetivo de volver a luchar por protagonismo y, a mediano plazo, regresar al plano internacional.