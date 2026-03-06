Perú Deportes

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El lateral derecho fue el argumento más importante del ‘león del sur’ para atisbar la igualada en Cusco. Con un extraordinario derechazo pudo vencer la resistencia de Carlos Cáceda

Guardar
El lateral le reventó el arco al portero de Cienciano y logró el empate parcial en Cusco - Crédito: DSports.

A pesar de que FBC Melgar se hallaba contra las cuerdas en su enfrentamiento contra Cienciano, a partir de la anotación inaugural del central Kevin Becerra, halló la diana de la igualada, que ofreció una enorme tranquilidad en todo el grupo, gracias a una espléndida incursión en ataque de Alejandro Ramos.

A los 71′ minutos del partido, celebrado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un saque de esquina del ‘león del sur’ no cumplió del todo su objetivo. Un pivoteo mandó el balón hacia la frontera del área, donde se encontraba libre el descollante lateral derecho.

Con la moral elevada, Alejandro Ramos fue hacia adelante, metió un enganche al medio, dejando a un lado a un central de Cienciano, y metió un golpeo de zurda incontestable al ángulo con el que pudo superar la resistencia de un Carlos Cáceda que tan solo voló para la fotografía.

La explosión de júbilo de sus compañeros tras el empate en Cusco fue compartida por el entrenador Juan Reynoso, quien desde su espacio en el banquillo estalló en felicidad, aunque inmediatamente se percató que debía transmitir serenidad a un FBC Melgar que todavía tenía mucha tela por cortar en un escenario ajeno.

Tras 5-4 en tanda de penales, los cusqueños celebraron la clasificación a fase de grupos de la Sudamericana - Crédito: DSports.

Con esa conquista, el trámite quedó empatado hasta el final del tiempo regular. La definición por el clasificado a la Fase de Grupos debió resolverse en una fatídica ronda de penales, donde todos los componentes de Cienciano lanzaron con efectividad; lo mismo podría decirse de los contrarios hasta que llegó el fallo final de Bernardo Cuesta.

El tiro bien colocado de Maxi Amondarain, quien tras su anotación agradeció a Dios por el momento trascendental que le tocó, solventó el acceso a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana 2026 y ocasionó una auténtica algarabía en casa con el llanto del entrenador Horacio Melgarejo.

Melgar en crisis

El final del recorrido de FBC Melgar en la CONMEBOL Sudamericana ha profundizado el complicado presente del club, que mantiene a Juan Reynoso como director técnico. El conjunto ‘rojinegro’ suma tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, dos de ellos en el Apertura 2026.

A pesar del sabor amargo que deja la eliminación internacional, en Melgar no hay espacio para las lamentaciones. El plantel debe redirigir su atención de inmediato hacia el torneo local. El próximo desafío será ante Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, un duelo clave en el calendario.

Un partido lleno de emociones en Arequipa. Melgar se puso en ventaja, pero jugar con un hombre menos le costó caro. Los Chankas aprovecharon, empataron con gol de Ayarza y se llevaron una victoria agónica por 2-1 en los minutos finales. | L1

La presión aumenta sobre el grupo y sobre el propio Reynoso, quien necesita revertir la situación para evitar un agravamiento de la crisis. La posibilidad de una nueva caída en el campeonato nacional es percibida como una amenaza real. Una derrota podría desencadenar consecuencias más graves para el club y su comando técnico.

Desde su arribo a Arequipa, Juan Reynoso no ha logrado consolidar una versión sólida y confiable de Melgar. La falta de resultados positivos ha generado dudas en torno al proyecto deportivo. El equipo sigue sin encontrar un funcionamiento efectivo que le permita competir en los primeros lugares. El futuro inmediato del club depende de una pronta reacción en la liga peruana.

Temas Relacionados

Alejandro RamosMelgarCopa SudamericanaCiencianoperu-deportes

Más Noticias

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, ambos equipos tuvieron que definir la llave en los remates desde los 12 pasos. El ‘papá’ conocerá a sus rivales el próximo jueves 19 de marzo

Cienciano clasificó a fase de

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El defensor ecuatoriano de 30 años estrenó el luminoso en el Inca Garcilaso de La Vega. El elenco de Horacio Melgarejo había inquietado con mayor peligro el arco de Carlos Cáceda y encontró premio en el inicio del complemento

Gol de Kevin Becerra para

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

El cuarteto a cargo del entrenador César Bru marcó un hito en el deporte nacional al colgarse por primera vez una presea en el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Esgrima

Equipo peruano de esgrima conquista

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña

El entrenador de 37 años, campeón con las ‘victorianas’ en el curso pasado, ha sido vinculado recientemente a la escuadra ‘carioca’, ubicada en el sexto lugar del torneo doméstico

Facundo Morando despierta el interés

Jaime de la Pava aprueba la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: “Nos aportarán muchísimo”

El director técnico del club ‘chalaco’ ha dado el visto bueno a los fichajes de los internacionales con Perú. Ha considerado que con ambos en el plantel habrá un aumento sustancial de la competencia

Jaime de la Pava aprueba
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Doña Peta sorprende con reacción

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias preparan el junte salsero más esperado en Lima

Flavia Laos revela que no tiene planes de colaborar con Leslie Shaw: "Estoy colaborando con internacionales ahorita"

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña

Jaime de la Pava aprueba la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: “Nos aportarán muchísimo”