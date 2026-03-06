Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El lateral le reventó el arco al portero de Cienciano y logró el empate parcial en Cusco - Crédito: DSports.

A pesar de que FBC Melgar se hallaba contra las cuerdas en su enfrentamiento contra Cienciano, a partir de la anotación inaugural del central Kevin Becerra, halló la diana de la igualada, que ofreció una enorme tranquilidad en todo el grupo, gracias a una espléndida incursión en ataque de Alejandro Ramos.

A los 71′ minutos del partido, celebrado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un saque de esquina del ‘león del sur’ no cumplió del todo su objetivo. Un pivoteo mandó el balón hacia la frontera del área, donde se encontraba libre el descollante lateral derecho.

Con la moral elevada, Alejandro Ramos fue hacia adelante, metió un enganche al medio, dejando a un lado a un central de Cienciano, y metió un golpeo de zurda incontestable al ángulo con el que pudo superar la resistencia de un Carlos Cáceda que tan solo voló para la fotografía.

La explosión de júbilo de sus compañeros tras el empate en Cusco fue compartida por el entrenador Juan Reynoso, quien desde su espacio en el banquillo estalló en felicidad, aunque inmediatamente se percató que debía transmitir serenidad a un FBC Melgar que todavía tenía mucha tela por cortar en un escenario ajeno.

Tras 5-4 en tanda de penales, los cusqueños celebraron la clasificación a fase de grupos de la Sudamericana

Con esa conquista, el trámite quedó empatado hasta el final del tiempo regular. La definición por el clasificado a la Fase de Grupos debió resolverse en una fatídica ronda de penales, donde todos los componentes de Cienciano lanzaron con efectividad; lo mismo podría decirse de los contrarios hasta que llegó el fallo final de Bernardo Cuesta.

El tiro bien colocado de Maxi Amondarain, quien tras su anotación agradeció a Dios por el momento trascendental que le tocó, solventó el acceso a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana 2026 y ocasionó una auténtica algarabía en casa con el llanto del entrenador Horacio Melgarejo.

Melgar en crisis

El final del recorrido de FBC Melgar en la CONMEBOL Sudamericana ha profundizado el complicado presente del club, que mantiene a Juan Reynoso como director técnico. El conjunto ‘rojinegro’ suma tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, dos de ellos en el Apertura 2026.

A pesar del sabor amargo que deja la eliminación internacional, en Melgar no hay espacio para las lamentaciones. El plantel debe redirigir su atención de inmediato hacia el torneo local. El próximo desafío será ante Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, un duelo clave en el calendario.

La presión aumenta sobre el grupo y sobre el propio Reynoso, quien necesita revertir la situación para evitar un agravamiento de la crisis. La posibilidad de una nueva caída en el campeonato nacional es percibida como una amenaza real. Una derrota podría desencadenar consecuencias más graves para el club y su comando técnico.

Desde su arribo a Arequipa, Juan Reynoso no ha logrado consolidar una versión sólida y confiable de Melgar. La falta de resultados positivos ha generado dudas en torno al proyecto deportivo. El equipo sigue sin encontrar un funcionamiento efectivo que le permita competir en los primeros lugares. El futuro inmediato del club depende de una pronta reacción en la liga peruana.