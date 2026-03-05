Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys

Sebastián Aranda se ha posicionado como un fijo en Sport Boys y su crecimiento invita a la ilusión. - Crédito: Portal Rosado

El ritmo sostenido por Sebastián Aranda, de 22 años, en la Liga 1 le ha permitido la posibilidad de virar hacia el extranjero. Aunque el lateral izquierdo es un fijo en el Sport Boys, no ignorará cualquier tipo de acercamiento de afuera. En este caso, el club que más fuerte apuesta por su contratación es el FK Auda.

Los contactos reales han avanzado favorablemente en los últimos días; de ahí que el periodista Jorge Solari haya informado que Aranda es un potencial exportable desde el Callao. El club letón, de los más grandes, está dispuesto a emplear una fórmula de cesión para llevárselo pronto.

Sebastián Aranda se caracteriza por su fuerza y velocidad en la banda izquierda, cumpliendo correctamente con labores defensivas. - Crédito: Sport Boys

Tan solo haría falta que FK Auda y Sport Boys lleguen a un punto de acuerdo en lo que respecta al pago salarial del joven valor peruano. Por el momento, no hay nada cerrado en ese aspecto, pero se espera un avance significativo en un tiempo corto.

Aunque es una clara señal que la ‘misilera’ esté encarrilando la llegada de Miguel Trauco. Tal vez su incorporación responda a la salida definitiva de un Sebastián Aranda, que vería cumplido el sueño de irse al exterior y caer de pie en un club con recurrencia en la UEFA Conference League.

Aranda fue formado en las categorías menores de Alianza Lima, llegando a firmar su primer contrato como profesional. Sin embargo, la falta de oportunidades en el plantel lo orilló a buscar nuevos horizontes. Es así que fichó por la U. San Martín y ahí apareció en Liga 1.

Contó con una opción de retorno a La Victoria tiempo más tarde, pero nunca fue considerado como hubiera querido. Por esa razón, decidió emprender su propio camino, pasando por Unión Comercio y Sport Boys. Durante ese recorrido, fue llamado por la selección peruana U20 para disputar el Campeonato Sudamericano 2023.

Sebastián Aranda se formó en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Creciente Auda

El FK Auda es uno de los clubes con mayor presencia en las zonas de privilegio de la Virslīga. En los últimos años ha coqueteado con el 3er lugar de la clasificación, aunque en la pasada edición tuvo un pequeño desliz —incluso con su mejor armada extranjera— quedando en la 5ta posición.

Sin embargo, el club ‘verdinegro’ logró compensar esa ligera caída con la obtención de la Copa de Letonia, tras superar con cierta complejidad al simbólico Riga FC con anotaciones de Jackson Kenio Santos y Eduards Daskevics. Conviene mencionar que gracias a ese logro se selló el acceso a la primera ronda de la Europa League.

De ahí que el FK Auda intensificara su política de fichajes, centrándose en jóvenes potenciales de Latinoamérica. El primero en dar el paso hacia la institución letona ha sido el panameño Josué Vergara, delantero de 18 años proveniente del Tauro, con el que registró cinco goles y tres asistencias en 36 apariciones.

Está claro que quien podría seguir esa ruta sería el peruano Sebastián Aranda, de quien hay muchas expectativas para que sea un elemento clave en el sector defensivo. Todo dependerá que los diálogos con Sport Boys prosperen y así se cierre una cesión de tan solo un periodo.