Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Astrid Bravo, Mariana Soriano, Cielo Vizcarra y Valeria Chipoco, medallistas en la capital colombiana. Crédito: Federación Peruana de Esgrima.

La esgrima peruana ha sellado una actuación inolvidable en el Palacio de los Deportes de Bogotá, Colombia. Por primera vez en la historia de esta disciplina, una delegación femenina de nuestro país logró adjudicarse la medalla de bronce en la modalidad por equipos durante el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Esgrima. Este resultado no solo rompe una barrera estadística, sino que ratifica el notable ascenso competitivo de las esgrimistas nacionales en la región.

El camino hacia el podio fue una exhibición de resistencia y precisión técnica. El equipo, integrado por Astrid Bravo, Mariana Soriano, Cielo Vizcarra y Valeria Chipoco, superó tres rondas eliminatorias antes de tropezar en las semifinales frente a la potencia de Canadá.

La verdadera prueba de fuego llegó en la definición por el tercer puesto contra México. En un asalto final no apto para cardíacos, las peruanas se impusieron por un ajustado 45-44, definiendo el triunfo por un solo toque en el último segundo del combate definitivo.

Primera medalla para Perú en el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Esgrima. Crédito: Federación Peruana de Esgrima.

Las protagonistas de esta gesta no ocultaron la adrenalina vivida en la pista bogotana. Valeria Chipoco, encargada de cerrar el encuentro, describió el asalto final como un momento “tenso y emocionante”, donde la concentración fue vital para asegurar la presea. Por su parte, Cielo Vizcarra puso en palabras el sentimiento colectivo tras años de preparación: “Me siento muy feliz por este momento histórico porque nos hemos esforzado un montón”, confesó la deportista nacional.

En sintonía con ella, Astrid Bravo rescató la mentalidad ganadora que exhibieron frente a las mejores del continente: “Lo que me gustó mucho fue nuestra actitud, la que desarrollamos en todos los combates”, mientras que Mariana Soriano sentenció que la clave del éxito fue la cohesión grupal: “Trabajamos como equipo y lograr esto es hermoso”.

Este triunfo llega en un momento clave para la gestión deportiva en el país y cuenta con el respaldo técnico de César Bru y la asistencia de Bruno Girón. El entrenador enfatizó que la clave residió en la resiliencia del plantel: “Resalto la unión que había entre las chicas; desde el principio todas estuvieron aguerridas. Es importante porque se nota el trabajo que estamos realizando”, afirmó.

César Bru, entrenador, y Bruno Girón, asistente, claves en el éxito nacional. Crédito: Federación Peruana de Esgrima.

Asimismo, Ángel García, titular de la Federación Peruana de Esgrima, señaló que este logro posiciona a Perú como un actor relevante en el circuito internacional y sirve como el preámbulo ideal para lo que vendrá en casa. Del 21 al 23 de marzo de 2026, la capital volverá a ser la vitrina del mejor nivel mundial al albergar el Grand Prix Florete Senior-Lima 2026 en las instalaciones de la Videna.

La máxima referente de la esgrima peruana

María Luisa Doig reafirmó su rótulo de máxima referente de la esgrima peruana tras una actuación memorable en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho. A sus 34 años, la espadista limeña logró saldar una cuenta pendiente que arrastraba desde Valledupar 2022, donde la medalla de oro le fue esquiva. En esta ocasión, la abanderada de París 2024 transformó la plata de aquel entonces en una presea dorada que defendió, según sus propias palabras, “con uñas y garras”.

Su camino al podio en la Videna fue contundente. Tras superar a la venezolana Eliana Lugo (15-4) y a la colombiana Carmen Correa (15-9), Doig enfrentó en la final a la paraguaya Gabriela Viveros. Pese a la juventud de su rival y un inicio adverso, la experiencia de la peruana prevaleció para sentenciar el combate por 15-11.

Maria Luisa Doig se cobró revancha en los Juegos Bolivarianos. Crédito: Punto en Juego.

Odontóloga de profesión, Doig pausó sus labores y se preparó intensamente en Brasil para regalarle este triunfo al país. Entre lágrimas y abrazando al pastor chiribaya, la deportista destacó su capacidad de adaptación frente a los cambios en el ciclo olímpico. Con este título bolivariano en el bolsillo, la referente nacional ya proyecta su mirada hacia un nuevo desafío: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.