Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Programación de la última fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Crédito: LPV.

La fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, programada para el sábado 7 y domingo 8 de marzo, marcará el cierre de la Fase 2 y definirá los enfrentamientos para los cuartos de final del torneo nacional. Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario habitual de la recta final del campeonato.

En esta instancia, diez equipos compiten por uno de los ocho cupos disponibles en la siguiente ronda, mientras que los dos conjuntos que finalicen en la parte baja de la tabla quedarán automáticamente eliminados y sin opciones de seguir en la competencia. Por esta razón, la jornada adquiere un carácter decisivo, pues determinará la ubicación final de cada equipo y, por ende, los cruces en la etapa eliminatoria.

Alianza Lima, vigente bicampeón nacional y actual líder absoluto de la liga, enfrentará al Deportivo Soan, que se ubica antepenúltimo en la clasificación. Las dirigidas por Facundo Morando llegan a la última fecha con una ventaja considerable y solo un resultado inesperado podría privarlas de asegurar el primer puesto de la tabla. Incluso, existe la posibilidad de que vuelvan a medirse con Soan en los cuartos de final, dependiendo de cómo se ubiquen ambos equipos tras el cierre de la jornada.

Por su parte, San Martín es el único equipo que aún tiene posibilidades matemáticas de arrebatarle el liderato a Alianza Lima. Para lograrlo, no solo debe imponerse a Universitario durante el fin de semana, sino que además necesita que Deportivo Soan supere a las blanquiazules con un marcador contundente. El escenario, aunque posible, es poco probable dada la diferencia de rendimiento a lo largo de la temporada.

Universitario, conocido como las ‘cremas’, ya tiene garantizada la tercera posición independientemente de los resultados de la fecha 9. La ventaja obtenida sobre sus perseguidores inmediatos le permite esperar con tranquilidad la definición de su rival para los cuartos de final. Este hecho reduce la presión sobre el equipo, aunque buscará cerrar la fase con una victoria que le permita llegar en buena forma a la instancia decisiva.

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs Olva Latino / 14:45 horas

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Formato de los cuartos de final y definición de llaves

Según el reglamento oficial del certamen, los cuartos de final se jugarán bajo el sistema de “primero contra octavo”, “segundo contra séptimo”, “tercero ante sexto” y “cuarto frente a quinto”. Las llaves se definirán al mejor de tres partidos, es decir, el equipo que obtenga dos victorias asegurará su pase a las semifinales.

Este formato busca premiar la regularidad de los equipos mejor ubicados en la tabla, aunque la eliminación directa introduce un factor de incertidumbre y emoción en cada serie. Los cruces quedarán totalmente definidos al término de la jornada, cuando se conozca el resultado final de todos los partidos.

De esta manera, la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se presenta como el punto culminante de la fase regular, con todos los equipos enfocados en alcanzar la mejor posición posible y mantener vivo el sueño del título nacional.