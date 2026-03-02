Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”

Sandra Ostos, con su ingreso, cambió la tónica del clásico contra Universitario. - Crédito: Alianza Lima

Sandra Ostos ha compartido su felicidad por el reciente triunfo de Alianza Lima contra Universitario (3-1), en una nueva edición del clásico de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Desde su lectura, la cohesión grupal y esfuerzo desplegado fueron los factores fundamentales para solventar la victoria en el marco de la octava fecha de la Fase 2.

“Estamos muy felices. Hemos trabajado toda la semana para conseguir este resultado y se nos dio. Hemos trabajado como el equipo que somos. Estamos para apoyarnos sin importar quién esté dentro del campo”, sostuvo Ostos en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación tras la conclusión del lance.

El ritmo de la contienda encontró una importante variación a partir de la presencia de Sandra, quien por lejos se constituyó como una de las puntuales diferenciales dentro del escenario, que reunió a un importante marco de público. Nada de ello hubiera sido posible, eso sí, de no ser por su tenacidad en las prácticas semanales.

“Yo trabajo muy duro para esto. Voy a seguir trabajando, porque todo llega. El esfuerzo es el camino. El apoyo y soporte está tanto dentro como fuera del campo. Todas estamos unidas para un solo objetivo”, indicó.

De momento, Alianza Lima se ha aferrado en la cima de la clasificación ampliando por un mínimo el margen con el resto de contrincantes. Al respecto, Ostos aseveró que “todo equipo es fuerte, iremos paso a paso. Estudiaremos al siguiente rival; lo más importante es que nosotras juguemos y disfrutemos dentro del campo, así fluirá nuestro juego”.

Con 49 unidades, el sexteto de Facundo Morando se afianza en el primer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, superando apenas por un punto a la Universidad San Martín. Entretanto, Universitario aparece con 44 unidades, relegándose cada vez más de los sitios principales.

Por su parte, María Alejandra Marín demostró un semblante alegre por la manera en cómo aplastaron con contundencia a la ‘U’. Bajo la misma línea de Sandra Ostos, precisó que el trabajo duro es el secreto para seguir al alza dentro de la actual temporada de la LPV.

“Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Esto es Alianza. Nosotras entrenamos muy duro para hacer partidos así. Seguimos trabajando. El hincha es nuestro séptimo jugador en la cancha, siempre están con nosotras en los momentos difíciles y victorias”, analizó añadiendo que “lo más importante viene, los play-offs son como otro torneo. Estas victorias sirven para llegar con confianza para lo que sigue del torneo”.

Al finalizar la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima concluyó entre los primeros puestos de la tabla, mostrando buen nivel competitivo y aspirando a pelear por el título nacional en la siguiente fase. Sin embargo, la fase no estuvo exenta de polémica.

En el clásico ante Universitario, las 'blanquiazules’ ganaron 3-0, pero se generó un clamoroso reclamo por una alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras, algo prohibido por el reglamento, lo que abrió la posibilidad de que ese triunfo se perdiera en escritorio por incumplimiento de las bases. Finalmente, la Federación Peruana de Voleibol ratificó la victoria, aunque el caso siguió generando debates.