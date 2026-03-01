Perú Deportes

Paulo Autuori lanzó ácida crítica tras derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo: “Lo merecimos, no competimos, la actitud muy floja”

El técnico brasileño se pronunció por la caída del cuadro ‘celeste’, del que se incomodó con furia. También sorprendió con declaración por el duelo con Carabobo FC por Copa Libertadores

Guardar
El DT brasileño lanzó duras críticas al cuadro 'celeste' por la caída en la 'incontrastable'. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo ‘celeste’ dejó pasar una gran oportunidad para mantenerse en la pelea por los primeros lugares y ahora se ubica en el décimo puesto, lejos de las expectativas trazadas al inicio del campeonato.

La derrota en la ‘incontrastable’ expuso problemas colectivos y un desempeño que fue duramente cuestionado por el propio entrenador Paulo Autuori, quien no ocultó su descontento tras el partido y expresó que los suplentes que ingresaron cambiaron el encuentro, tal como había ocurrido en ocasiones anteriores, pero remarcó que el equipo nunca estuvo “enchufado” en la cancha. “Justicia total de la victoria (de Sport Huancayo), no hay que lamentar”, sentenció el en conferencia de prensa, marcando distancia con cualquier excusa.

El técnico brasileño fue enfático al señalar que “fue un partido que nosotros no merecimos salir con nada que no fuera una derrota. De todos los partidos que jugamos este año, fue el único partido que nosotros nos lo merecemos. De ahí, la actitud muy floja, muy mala de nosotros. Quizás estamos pensando en el partido del miércoles. El grupo tiene que entender que estamos ahí metidos y tiene que enfocarse en el siguiente partido, que es el más importante de nuestras vidas. No interesa qué clase de competencia estamos involucrados”.

El conjunto ‘rimense’ bajó su rendimiento en comparación con las primeras fechas y apenas suma cinco puntos de 15 posibles, resultado que lo relega en la tabla de posiciones. La caída ante los hombres de Roberto Mosquera sacudió al plantel y generó preocupación entre la hinchada, que ya había mostrado inquietud por la falta de regularidad y la imposibilidad de sostener una línea de juego competitiva.

Diego Otoya fue el '9'
Diego Otoya fue el '9' de Sporting Cristal ante Sport Huancayo, pero solo tuvo un disparo en los 55 minutos que estuvo en cancha. - créditos: Liga 1

Luego del partido, Paulo Autuori insistió en que “cualquier análisis, si pierde cuando el equipo no estuvo enchufado, entramos en la cancha solamente. No competimos en ningún momento”.

El experimentado DT remarcó que Sporting Cristal no jugó y que no podía analizar ninguna situación distinta a la ausencia de actitud. “Una mala actitud general porque tenemos que estar metidos en el partido, dejar de pensar hacia adelante o hacia atrás. Lo que pasó, pasó y que venga el futuro. Tenemos que estar metidos en el presente. Y mira cómo es el fútbol, íbamos a tener una chance de penal, pero no merecíamos, es así de claro; no merecíamos y no hemos convertido”.

El volante engañó al portero, pero la pelota chocó en el palo del IPD Huancayo - Crédito: L1MAX.

Paulo Autuori sobre el duelo con Carabobo FC por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal ahora tiene el reto de enfrentarse a Carabobo FC en la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que podría marcar el rumbo de la temporada. Consultado sobre este partido, Paulo Autuori fue claro: “Nosotros no podemos pensar solamente en Copa Libertadores. El fútbol peruano no va a crecer solamente con equipos que hacen una buena campaña en Libertadores porque es circunstancial”.

El entrenador de 69 años insistió en la necesidad de elevar el nivel de competencia en el ámbito local y consideró que la actuación ante Sport Huancayo es un ejemplo de lo que se debe evitar. “Tenemos que mejorar el nivel acá y hoy (ayer) dimos un ejemplo de que se necesita tener un equipo competitivo sí o sí, bajo cualquier circunstancia. Y nuestro ejemplo hoy (ayer) fue negativo”.

El calendario obliga a una reacción inmediata. El equipo ‘bajopontino’ deberá dejar atrás la derrota en Huancayo y enfocarse en un partido internacional que puede definir el futuro del club en el año. La presión de los hinchas aumenta y la autocrítica de Autuori deja en claro que no hay margen para seguir perdiendo terreno. Esto considerando que el Torneo Apertura se antoja cada vez más lejano y la presencia en certámenes internacionales podría dejar más dudas que certezas.

Temas Relacionados

Paulo AutuoriSporting CristalSport HuancayoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscan volver a la senda del triunfo después de dejarse igualar por Sporting Cristal. Al frente, eso sí, se plantará un rival difícil que cuenta con Hernán Barcos como goleador del año. Sigue todas las incidencias del cruce

Universitario vs FC Cajamarca EN

Circolo elevó su reclamo tras detectar cuatro voleibolistas extranjeras en cancha de San Martín por la Liga Peruana de Vóley

La notable remontada del conjunto ‘santo’ se vio empañada por el yerro del entrenador Guilherme Schmitz luego que decida el ingreso de la norteamericana Sophia Kruczko en lugar de Angélica Aquino

Circolo elevó su reclamo tras

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

El ídolo del ‘papá’, recordado por la gesta de la Copa Sudamericana 2003, ha tenido que dar un paso al costado de sus labores para atender unos asuntos de índole personal impostergables

Cienciano anuncia la salida del

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Alianza Lima es líder invicto del campeonato tras imponerse ante UTC. Sporting Cristal sigue irregular y cayó con Sport Huancayo. Y hoy se miden Universitario y FC Cajamarca

Tabla de posiciones de la

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Hoy, domingo 1 de marzo, viviremos uno de los encuentros más vibrantes del campeonato de vóley. Alianza Lima y Universitario se verán las caras en un partidazo que dará mucho que hablar en la semana

Resultados de la Liga Peruana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga detalla su

Rafael López Aliaga detalla su plan de cárcel en la selva: presos en “carpas militares” y cercos de madera hechos por ellos mismos

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda de diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Gian Marco

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

‘Escalera al Cielo’ llega al cine por primera vez en Lima: fecha, entradas y más

Miranda Capurro se lanza como cantante con tema ‘Otra Mitad’ tras su salida de Zaca TV

Ricardo Morán confirma que imitadores de Jowell y Randy fueron expulsados de ‘Yo Soy’: “Nos vimos obligados a retirarlos”

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Circolo elevó su reclamo tras detectar cuatro voleibolistas extranjeras en cancha de San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2