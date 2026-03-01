Paulo Autuori lanzó ácida crítica tras derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo: “Lo merecimos, no competimos, la actitud muy floja”

El DT brasileño lanzó duras críticas al cuadro 'celeste' por la caída en la 'incontrastable'. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo ‘celeste’ dejó pasar una gran oportunidad para mantenerse en la pelea por los primeros lugares y ahora se ubica en el décimo puesto, lejos de las expectativas trazadas al inicio del campeonato.

La derrota en la ‘incontrastable’ expuso problemas colectivos y un desempeño que fue duramente cuestionado por el propio entrenador Paulo Autuori, quien no ocultó su descontento tras el partido y expresó que los suplentes que ingresaron cambiaron el encuentro, tal como había ocurrido en ocasiones anteriores, pero remarcó que el equipo nunca estuvo “enchufado” en la cancha. “Justicia total de la victoria (de Sport Huancayo), no hay que lamentar”, sentenció el en conferencia de prensa, marcando distancia con cualquier excusa.

El técnico brasileño fue enfático al señalar que “fue un partido que nosotros no merecimos salir con nada que no fuera una derrota. De todos los partidos que jugamos este año, fue el único partido que nosotros nos lo merecemos. De ahí, la actitud muy floja, muy mala de nosotros. Quizás estamos pensando en el partido del miércoles. El grupo tiene que entender que estamos ahí metidos y tiene que enfocarse en el siguiente partido, que es el más importante de nuestras vidas. No interesa qué clase de competencia estamos involucrados”.

El conjunto ‘rimense’ bajó su rendimiento en comparación con las primeras fechas y apenas suma cinco puntos de 15 posibles, resultado que lo relega en la tabla de posiciones. La caída ante los hombres de Roberto Mosquera sacudió al plantel y generó preocupación entre la hinchada, que ya había mostrado inquietud por la falta de regularidad y la imposibilidad de sostener una línea de juego competitiva.

Diego Otoya fue el '9' de Sporting Cristal ante Sport Huancayo, pero solo tuvo un disparo en los 55 minutos que estuvo en cancha. - créditos: Liga 1

Luego del partido, Paulo Autuori insistió en que “cualquier análisis, si pierde cuando el equipo no estuvo enchufado, entramos en la cancha solamente. No competimos en ningún momento”.

El experimentado DT remarcó que Sporting Cristal no jugó y que no podía analizar ninguna situación distinta a la ausencia de actitud. “Una mala actitud general porque tenemos que estar metidos en el partido, dejar de pensar hacia adelante o hacia atrás. Lo que pasó, pasó y que venga el futuro. Tenemos que estar metidos en el presente. Y mira cómo es el fútbol, íbamos a tener una chance de penal, pero no merecíamos, es así de claro; no merecíamos y no hemos convertido”.

El volante engañó al portero, pero la pelota chocó en el palo del IPD Huancayo - Crédito: L1MAX.

Paulo Autuori sobre el duelo con Carabobo FC por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal ahora tiene el reto de enfrentarse a Carabobo FC en la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que podría marcar el rumbo de la temporada. Consultado sobre este partido, Paulo Autuori fue claro: “Nosotros no podemos pensar solamente en Copa Libertadores. El fútbol peruano no va a crecer solamente con equipos que hacen una buena campaña en Libertadores porque es circunstancial”.

El entrenador de 69 años insistió en la necesidad de elevar el nivel de competencia en el ámbito local y consideró que la actuación ante Sport Huancayo es un ejemplo de lo que se debe evitar. “Tenemos que mejorar el nivel acá y hoy (ayer) dimos un ejemplo de que se necesita tener un equipo competitivo sí o sí, bajo cualquier circunstancia. Y nuestro ejemplo hoy (ayer) fue negativo”.

El calendario obliga a una reacción inmediata. El equipo ‘bajopontino’ deberá dejar atrás la derrota en Huancayo y enfocarse en un partido internacional que puede definir el futuro del club en el año. La presión de los hinchas aumenta y la autocrítica de Autuori deja en claro que no hay margen para seguir perdiendo terreno. Esto considerando que el Torneo Apertura se antoja cada vez más lejano y la presencia en certámenes internacionales podría dejar más dudas que certezas.