Partidos de hoy, sábado 28 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos emocionantes: Alianza Lima definirá el liderato en Cajamarca, Sporting Cristal buscará sumar segundo triunfo en Huancayo, Barcelona se medirá con Villarreal, y mucho más

Hoy, sábado 28 de febrero, la jornada deportiva está llena de encuentros emocionantes: Alianza Lima definirá el liderato con UTC en Cajamarca, Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo, Barcelona hará lo suyo frente Villarreal, San Martín buscará la punta contra Circolo Sportivo Italiano, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ buscarán recuperar el primer lugar del campeonato contra el ‘gavilán del norte’ en un cotejo que será de pronóstico reservado. Pablo Guede saldrá a asegurar su cuarto triunfo en la competencia con la duda de que si Paolo Guerrero arrancará en el campo sintético de Cajamarca.

Los 'blanquiazules' buscarán el liderato en Cajamarca. (L1 Max)

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Sporting Cristal (11:00 horas / L1 Max, L1 Play)
- UTC vs Alianza Lima (13:15 horas / L1 Max, L1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Moquegua (19:00 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partidos de Premier League

- AFC Bournemouth vs Sunderland (07:30 horas / ESPN, Disney Plus)

- Newcastle United vs Everton (10:00 horas / Disney Plus)

- Burnley vs Brentford (10:00 horas / Disney Plus)

- Liverpool vs West Ham United (10:00 horas / ESPN2, Disney Plus)

- Leeds United vs Manchester City (12:30 horas / ESPN, Disney)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano vs Athletic Club (08:00 horas / ESPN, Disney Plus)

- Barcelona vs Villarreal (10:15 horas / Disney Plus)

- Mallorca vs Real Sociedad (12:30 horas / Disney Plus)

- Real Oviedo vs Atlético Madrid (15:00 horas / ESPN, Disney)

Partidos de Serie A

- Como vs Lecce (09:00 horas / ESPN 3, Disney Plus)

- Verona vs Napoli (12:00 horas / ESPN 4, Disney Plus)

- Internazionale vs Genoa (14:45 horas / Disney Plus)

Partidos de Bundesliga

- Werder Bremen vs Heidenheim (09:30 horas / Disney Plus)

- Hoffenheim vs St. Pauli (09:30 horas / Disney Plus)

- Bayer Leverkusen vs Mainz 05 (09:30 horas / Disney Plus)

- Borussia M’gladbach vs Union Berlin (09:30 horas / Disney Plus)

- Borussia Dortmund vs Bayern München (12:30 horas / ESPN, Disney Plus)

Partidos de Ligue 1

- Rennes vs Toulouse (11:00 horas / Disney Plus)

- Monaco vs Angers SCO (13:00 horas / Disney Plus)

- Le Havre vs PSG (15:05 horas / ESPN, Disney Plus)

Partidos de fútbol argentino

- Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza (15:45 horas / TNT Sports)

- Independiente vs Central Córdoba (18:00 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Talleres Córdoba vs San Lorenzo (20:25 horas / TNT Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Coquimbo Unido vs Deportes Concepción (10:00 horas / TNT SPORTS Premium)

- Deportes Limache vs Huachipato (16:00 horas / TNT SPORTS Premium)

- Palestino vs O’Higgins (18:30 horas / TNT SPORTS Premium)

Partidos de fútbol colombiano

- Alianza vs América de Cali (16:10 horas / Win+ Futbol, Win Play)

- Jaguares de Córdoba vs Junior (18:20 horas / Win+ Futbol, Win Play)

- Medellín vs Atlético Bucaramanga (20:30 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Leones del Norte vs Libertad (14:00 horas / Zapping)

- Guayaquil City vs Aucas (16:30 horas / Zapping)

- Emelec vs Delfin (19:00 horas / Zapping)

Partidos de fútbol uruguayo

- Albion vs Racing (07:45 horas / Disney+ Premium)

- Danubio vs Progreso (15:00 horas / Disney+ Premium)

- Central Español vs Wanderers (18:00 horas / Disney+ Premium)

