Partidos de hoy, sábado 28 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 28 de febrero, la jornada deportiva está llena de encuentros emocionantes: Alianza Lima definirá el liderato con UTC en Cajamarca, Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo, Barcelona hará lo suyo frente Villarreal, San Martín buscará la punta contra Circolo Sportivo Italiano, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ buscarán recuperar el primer lugar del campeonato contra el ‘gavilán del norte’ en un cotejo que será de pronóstico reservado. Pablo Guede saldrá a asegurar su cuarto triunfo en la competencia con la duda de que si Paolo Guerrero arrancará en el campo sintético de Cajamarca.
Partidos de Liga 1
- Sport Boys vs Deportivo Moquegua (19:00 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de Liga Peruana de Vóley
- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)
- Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
Partidos de Premier League
- AFC Bournemouth vs Sunderland (07:30 horas / ESPN, Disney Plus)
- Newcastle United vs Everton (10:00 horas / Disney Plus)
- Burnley vs Brentford (10:00 horas / Disney Plus)
- Liverpool vs West Ham United (10:00 horas / ESPN2, Disney Plus)
- Leeds United vs Manchester City (12:30 horas / ESPN, Disney)
Partidos de LaLiga
- Rayo Vallecano vs Athletic Club (08:00 horas / ESPN, Disney Plus)
- Barcelona vs Villarreal (10:15 horas / Disney Plus)
- Mallorca vs Real Sociedad (12:30 horas / Disney Plus)
- Real Oviedo vs Atlético Madrid (15:00 horas / ESPN, Disney)
Partidos de Serie A
- Como vs Lecce (09:00 horas / ESPN 3, Disney Plus)
- Verona vs Napoli (12:00 horas / ESPN 4, Disney Plus)
- Internazionale vs Genoa (14:45 horas / Disney Plus)
Partidos de Bundesliga
- Werder Bremen vs Heidenheim (09:30 horas / Disney Plus)
- Hoffenheim vs St. Pauli (09:30 horas / Disney Plus)
- Bayer Leverkusen vs Mainz 05 (09:30 horas / Disney Plus)
- Borussia M’gladbach vs Union Berlin (09:30 horas / Disney Plus)
- Borussia Dortmund vs Bayern München (12:30 horas / ESPN, Disney Plus)
Partidos de Ligue 1
- Rennes vs Toulouse (11:00 horas / Disney Plus)
- Monaco vs Angers SCO (13:00 horas / Disney Plus)
- Le Havre vs PSG (15:05 horas / ESPN, Disney Plus)
Partidos de fútbol argentino
- Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza (15:45 horas / TNT Sports)
- Independiente vs Central Córdoba (18:00 horas / ESPN Premium, Disney Plus)
- Talleres Córdoba vs San Lorenzo (20:25 horas / TNT Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Coquimbo Unido vs Deportes Concepción (10:00 horas / TNT SPORTS Premium)
- Deportes Limache vs Huachipato (16:00 horas / TNT SPORTS Premium)
- Palestino vs O’Higgins (18:30 horas / TNT SPORTS Premium)
Partidos de fútbol colombiano
- Alianza vs América de Cali (16:10 horas / Win+ Futbol, Win Play)
- Jaguares de Córdoba vs Junior (18:20 horas / Win+ Futbol, Win Play)
- Medellín vs Atlético Bucaramanga (20:30 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Leones del Norte vs Libertad (14:00 horas / Zapping)
- Guayaquil City vs Aucas (16:30 horas / Zapping)
- Emelec vs Delfin (19:00 horas / Zapping)
Partidos de fútbol uruguayo
- Albion vs Racing (07:45 horas / Disney+ Premium)
- Danubio vs Progreso (15:00 horas / Disney+ Premium)
- Central Español vs Wanderers (18:00 horas / Disney+ Premium)