Christofer Gonzales falló increíble penal en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026

El volante engañó al portero, pero la pelota chocó en el palo del IPD Huancayo - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal enfrentó a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’ por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, y las cosas no salieron como las planeó. Los ‘cerveceros’ tuvieron la oportunidad de abrir el marcador tras un penal a su favor, sin embargo no pudo concretar.

A los 50′, Alejandro Pósito recibió una falta por parte de Hugo Ángeles dentro del área y el árbitro Sebastián Lozano decidió cobrar la pena máxima desatando los reclamos de los jugadores del ‘rojo matador’.

Christofer Gonzales se puso frente al balón, tuvo en sus pies la oportunidad de poner arriba a su equipo, pero su disparo terminó chocando al palo a los 52 minutos. Paulo Autuori no lo podía creer y se lamentó desde la zona técnica.

Antes del inicio del partido entre Sport Huancayo y Sporting Cristal por la Liga 1, los directores técnicos Roberto Mosquera y Paulo Autuori se dieron un cálido y prolongado abrazo, demostrando el respeto y la buena relación que existe entre ambos. - Liga 1

Gol de Sport Huancayo tras penal fallado

Dos minutos después de que Christofer Gonzales fallara el increíble penal, Sport Huancayo creó un ataque profundo que terminó en gol. Javier Sanguinetti remató de larga distancia y Diego Enríquez logró desviar, pero Canela aprovechó el rebote para dar un gran pase a Ricardo Salcedo, quien pudo marcar la primera anotación del ‘rojo matador’.

Su tanto hizo explotar el IPD de Huancayo, los hinchas locales lo gritaron a todo pulmón. Roberto Mosquera salió de la zona técnica para aplaudir a su jugador. Cabe precisar que los huancaínos sufrieron la anulación de un gol por polémica posición adelantada.

Ricardo Salcedo definió con calidad y abrió el marcador en condición de local - Crédito: L1MAX.

La ventaja de Sport Huancayo y el descuento de Sporting Cristal

A los 76 minutos, Sport Huancayo pudo marcar el segundo gol a través de un cabezazo de Franco Caballero. El delantero argentino recibió un gran centro por la derecha y sin marca, se elevó para meter la pelota en el arco de Diego Enríquez. La pasividad de la defensa rimense fue un error que le costó caro.

El delantero entró desde el banco de suplentes y aumentó el marcador en casa - Crédito: L1MAX.

A pesar de tener el marcador en contra, el equipo de Paulo Autuori no dejó de buscar el gol. En el minuto 82, un increíble pase profundo habilitó a Jair Moretti, quien controló y de manera increíble se llevó al arquero de Sport Huancayo, casi sin ángulo definió con contundencia.