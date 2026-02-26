Perú Deportes

Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA

16 clubes siguen con vida en la máxima competencia de Europa y conocerán a su siguiente rival. Conoce todos los detalles de la ceremonia

Guardar
Sorteo de la Champions League
Sorteo de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques de octavos de final del torneo UEFA.

El sorteo de la Champions League 2026 se celebrará el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza, donde se definirán los cruces de los octavos de final, cuartos, semifinales y el trayecto hasta la final de Budapest. El evento reunirá a los principales clubes del continente y genera expectación en diferentes partes del mundo.

Clubes clasificados a los octavos de final

El cuadro de octavos de final lo integran ocho cabezas de serie, clasificados directamente al ocupar las primeras posiciones de la fase liga: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City.

A ellos se suman los ocho clubes que avanzaron desde los playoffs: Atalanta, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle, París Saint-Germain y Real Madrid.

Cada cabeza de serie será emparejado con un club proveniente de los playoffs, sin restricciones relativas al país o antecedentes recientes en la fase liga. Por ejemplo, el Arsenal puede enfrentar a Atalanta o Bayer Leverkusen, y el Barcelona se cruzará con París Saint-Germain o Newcastle.

Bodø/Glimt es la gran sorpresa
Bodø/Glimt es la gran sorpresa en los octavos de final.

Horarios del sorteo Champions League 2026

El sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero a las 12:00 horas en Nyon, Suiza. En Perú, la transmisión podrá seguirse desde las 6:00 horas. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente programación

- México / 5:00 horas

- Ecuador, Colombia y Estados Unidos / 6:00 horas

- Bolivia y Venezuela / 7:00 horas

- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay / 8:00 horas

- España / 12:00 horas

Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026 en Perú

La ceremonia se transmitirá en vivo a través de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la Champions League, lo que garantiza señal gratuita para los aficionados peruanos y de otros países de Latinoamérica.

Adicionalmente, Infobae hará la cobertura total de este evento, informando sobre los cruces definidos y las fechas de los distintos partidos de las instancias finales de la Liga de Campeones mediante su página web.

El cuadro camino a la
El cuadro camino a la final de la Champions League 2025/2026 que se desarrollará en Budapest.

Cómo funciona el sorteo y el formato de octavos de final

Según la UEFA, este será el único sorteo del ciclo, ya que de un solo acto saldrán las llaves de octavos, cuartos y semifinales. Los clubes ubicados entre los ocho primeros de la fase liga serán “cabezas de serie” y tendrán el privilegio de jugar el partido de vuelta como locales en octavos.

A diferencia de temporadas anteriores, no existen limitaciones para emparejamientos de clubes del mismo país o rivales que ya se hayan enfrentado en la fase liga. Además, el privilegio de localía puede cambiar: si algún club elimina a otro con mejor posición en la fase liga, heredará esa ventaja en las siguientes rondas, según la misma fuente.

La normativa suprime los descensos automáticos a la Europa League en esta fase. Los clubes eliminados en playoffs y quienes queden entre los puestos 25 y 36 de la tabla no podrán acceder a otras competiciones europeas.

La reforma del formato permite que clubes que antes solo podían aspirar a la Europa League ahora tengan la posibilidad de avanzar por todo el cuadro y competir por el título continental. El abanico de aspirantes a la Champions League se amplía, abriendo la puerta a nuevas historias dentro del máximo torneo europeo de clubes.

Los 16 clubes buscan levantar
Los 16 clubes buscan levantar el trofeo más preciado de Europa.

Calendario de la Champions League 2025/2026

El calendario oficial de la UEFA establece las siguientes fechas: los partidos de ida de octavos de final se disputarán el 10 y 11 de marzo de 2026. Los encuentros de vuelta serán el 17 y 18 de marzo.

Los cuartos de final se jugarán el 7/8 y 14/15 de abril, las semifinales están programadas para el 28/29 de abril y 5/6 de mayo, y la final será el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

Temas Relacionados

Champions LeagueReal MadridFC BarcelonaManchester Cityperu-deportes

Más Noticias

Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”

El técnico argentino se refirió a la polémica en la que se ha visto el extremo peruano en los últimos días. Además, habló por qué Pedro Aquino no juega

Pablo Guede aclaró indisciplina de

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

La ‘U’ tropezó con Deportivo Géminis y no pudo recuperar el primer lugar antes del choque con las ‘blanquiazules’ el próximo domingo 1 de marzo

Así quedó la tabla de

Pedro García lanzó advertencia a Alianza Lima tras respaldo a Pablo Guede: “No cometan el error de victimizarse ni de inventarse enemigos”

El periodista deportivo se pronunció por la continuidad del técnico argentino en el cuadro ‘blanquiazul’ y de lo que se le viene en torno al manejo hacia la prensa

Pedro García lanzó advertencia a

Natalia Málaga dejó lección tras triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Uno se estrella contra la pared cuando habla antes”

La entrenadora, de 62 años, analizó el desempeño de sus jugadoras y llamó a mantener la calma ante la etapa final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Natalia Málaga dejó lección tras

Reimond Manco criticó a Paulo Autuori por no fichar otro ‘9′ para Sporting Cristal: “Está pensando más en el ego propio”

El exfutbolista se refirió a las declaraciones del técnico brasileño por rechazar la contratación de otro delantero centro tras el cuestionado nivel de Felipe Vizeu

Reimond Manco criticó a Paulo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Minería ilegal bajo la lupa

Minería ilegal bajo la lupa del 2026: expertos analizarán planes de gobierno y citarán a candidatos

Humberto Abanto defiende a Marisel Linares y cuestiona que sea investigada: “Ha sido un linchamiento”

Presentan habeas corpus contra César Acuña y Vladimir Cerrón por presunta presión a Balcázar

Ministra Miralles afirma que tiene 30 días antes del voto de confianza para “generar la estabilidad que necesita el país”

Hernando de Soto tras su frustrada designación como premier: “Yo fui el primero en ser engañado”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara y Jossie Lindley:

Carlos Alcántara y Jossie Lindley: La historia de un amor de más de 30 años que llegó a su fin

Mesero de restaurante donde estuvo Adrián Villar antes de atropellar a Lizeth Marzano rompe su silencio: ¿Qué dijo?

Usuarios exponen a Marisel Linares: su duro discurso contra la impunidad vuelve a circular tras el caso Lizeth Marzano

Fátima Segovia revela cuánto cobra en OnlyFans: “Nunca le he bajado el precio”

Reaparece exnovio de Gabriela Serpa, acusado de estafarla con S/300 mil: ahora es coach motivacional

DEPORTES

Pablo Guede aclaró indisciplina de

Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

Pedro García lanzó advertencia a Alianza Lima tras respaldo a Pablo Guede: “No cometan el error de victimizarse ni de inventarse enemigos”

Natalia Málaga dejó lección tras triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Uno se estrella contra la pared cuando habla antes”

Reimond Manco criticó a Paulo Autuori por no fichar otro ‘9′ para Sporting Cristal: “Está pensando más en el ego propio”