Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA

Sorteo de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques de octavos de final del torneo UEFA.

El sorteo de la Champions League 2026 se celebrará el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza, donde se definirán los cruces de los octavos de final, cuartos, semifinales y el trayecto hasta la final de Budapest. El evento reunirá a los principales clubes del continente y genera expectación en diferentes partes del mundo.

Clubes clasificados a los octavos de final

El cuadro de octavos de final lo integran ocho cabezas de serie, clasificados directamente al ocupar las primeras posiciones de la fase liga: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City.

A ellos se suman los ocho clubes que avanzaron desde los playoffs: Atalanta, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle, París Saint-Germain y Real Madrid.

Cada cabeza de serie será emparejado con un club proveniente de los playoffs, sin restricciones relativas al país o antecedentes recientes en la fase liga. Por ejemplo, el Arsenal puede enfrentar a Atalanta o Bayer Leverkusen, y el Barcelona se cruzará con París Saint-Germain o Newcastle.

Bodø/Glimt es la gran sorpresa en los octavos de final.

Horarios del sorteo Champions League 2026

El sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero a las 12:00 horas en Nyon, Suiza. En Perú, la transmisión podrá seguirse desde las 6:00 horas. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente programación

- México / 5:00 horas

- Ecuador, Colombia y Estados Unidos / 6:00 horas

- Bolivia y Venezuela / 7:00 horas

- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay / 8:00 horas

- España / 12:00 horas

Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026 en Perú

La ceremonia se transmitirá en vivo a través de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la Champions League, lo que garantiza señal gratuita para los aficionados peruanos y de otros países de Latinoamérica.

Adicionalmente, Infobae hará la cobertura total de este evento, informando sobre los cruces definidos y las fechas de los distintos partidos de las instancias finales de la Liga de Campeones mediante su página web.

El cuadro camino a la final de la Champions League 2025/2026 que se desarrollará en Budapest.

Cómo funciona el sorteo y el formato de octavos de final

Según la UEFA, este será el único sorteo del ciclo, ya que de un solo acto saldrán las llaves de octavos, cuartos y semifinales. Los clubes ubicados entre los ocho primeros de la fase liga serán “cabezas de serie” y tendrán el privilegio de jugar el partido de vuelta como locales en octavos.

A diferencia de temporadas anteriores, no existen limitaciones para emparejamientos de clubes del mismo país o rivales que ya se hayan enfrentado en la fase liga. Además, el privilegio de localía puede cambiar: si algún club elimina a otro con mejor posición en la fase liga, heredará esa ventaja en las siguientes rondas, según la misma fuente.

La normativa suprime los descensos automáticos a la Europa League en esta fase. Los clubes eliminados en playoffs y quienes queden entre los puestos 25 y 36 de la tabla no podrán acceder a otras competiciones europeas.

La reforma del formato permite que clubes que antes solo podían aspirar a la Europa League ahora tengan la posibilidad de avanzar por todo el cuadro y competir por el título continental. El abanico de aspirantes a la Champions League se amplía, abriendo la puerta a nuevas historias dentro del máximo torneo europeo de clubes.

Los 16 clubes buscan levantar el trofeo más preciado de Europa.

Calendario de la Champions League 2025/2026

El calendario oficial de la UEFA establece las siguientes fechas: los partidos de ida de octavos de final se disputarán el 10 y 11 de marzo de 2026. Los encuentros de vuelta serán el 17 y 18 de marzo.

Los cuartos de final se jugarán el 7/8 y 14/15 de abril, las semifinales están programadas para el 28/29 de abril y 5/6 de mayo, y la final será el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.